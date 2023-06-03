https://sputniknews.com.tr/20230603/soylu-ve-cavusoglundan-yeni-kabineye-tebrik-mesaji-1071986883.html
Soylu ve Çavuşoğlu'ndan yeni kabineye tebrik mesajı
Soylu ve Çavuşoğlu'ndan yeni kabineye tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yeni kabineyi açıkladı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşloğlu, üyelerini... 03.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-03T23:07+0300
2023-06-03T23:07+0300
2023-06-03T23:44+0300
türkiye
türkiye
süleyman soylu
mevlüt çavuşoğlu
nureddin nebati
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, kendisinden görevi devralacak olan Ali Yerlikaya'yı kutladı.Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bir mesajı yayınladı: Çavuşoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de bir mesaj paylaşarak "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’mizin açıklanan yeni kabinesi milletimize hayırlı, uğurlu olsun. Görevim süresince gururla birlikte çalıştığım tüm mevkidaşlarıma teşekkürlerimi iletiyor, yeni kabinemize başarılar diliyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti’nin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz" dedi.
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türkiye, süleyman soylu, mevlüt çavuşoğlu, nureddin nebati
türkiye, süleyman soylu, mevlüt çavuşoğlu, nureddin nebati
Soylu ve Çavuşoğlu'ndan yeni kabineye tebrik mesajı
23:07 03.06.2023 (güncellendi: 23:44 03.06.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yeni kabineyi açıkladı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşloğlu, üyelerini tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, kendisinden görevi devralacak olan Ali Yerlikaya'yı kutladı.
Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı.
Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki "Türkiye Yüzyılı Kabinesi"ni tebrik ediyorum. Bizlere, beraber çalışma onurunu takdir eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a; büyük bir demokrasi zaferine imza attığımız Cumhur İttifakı’na; birlikte çalıştığımız tüm mesai arkadaşlarımıza ve hizmetkarı olduğumuz Aziz Milletimize minnettarım. Bu kutlu göreve getirilen İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya arkadaşımızı kutluyorum. Rıza-i ilahisine talip olduğumuz Allah’a hamdolsun.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bir mesajı yayınladı: Çavuşoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:
Cumhurbaşkanlığı yeni Kabinesi ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Aynı kabinede birlikte çalışmaktan gurur duyduğum tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, yeni kabinemize başarılar diliyorum. Türkiye Yüzyılı için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; DURMAK YOK, YOLA DEVAM!
Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de bir mesaj paylaşarak "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’mizin açıklanan yeni kabinesi milletimize hayırlı, uğurlu olsun. Görevim süresince gururla birlikte çalıştığım tüm mevkidaşlarıma teşekkürlerimi iletiyor, yeni kabinemize başarılar diliyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti’nin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz" dedi.