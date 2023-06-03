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Soylu ve Çavuşoğlu'ndan yeni kabineye tebrik mesajı
Soylu ve Çavuşoğlu'ndan yeni kabineye tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yeni kabineyi açıkladı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşloğlu, üyelerini... 03.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-03T23:07+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, kendisinden görevi devralacak olan Ali Yerlikaya'yı kutladı.Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bir mesajı yayınladı: Çavuşoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de bir mesaj paylaşarak "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’mizin açıklanan yeni kabinesi milletimize hayırlı, uğurlu olsun. Görevim süresince gururla birlikte çalıştığım tüm mevkidaşlarıma teşekkürlerimi iletiyor, yeni kabinemize başarılar diliyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti’nin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz" dedi.
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türkiye, süleyman soylu, mevlüt çavuşoğlu, nureddin nebati
türkiye, süleyman soylu, mevlüt çavuşoğlu, nureddin nebati

Soylu ve Çavuşoğlu'ndan yeni kabineye tebrik mesajı

23:07 03.06.2023 (güncellendi: 23:44 03.06.2023)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde düzenlediği basın toplantısında yeni kabine üyelerini açıkladı. Yeni kabinede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayii ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu görev aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde düzenlediği basın toplantısında yeni kabine üyelerini açıkladı. Yeni kabinede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayii ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu görev aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2023
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yeni kabineyi açıkladı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşloğlu, üyelerini tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, kendisinden görevi devralacak olan Ali Yerlikaya'yı kutladı.
Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı.
Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki "Türkiye Yüzyılı Kabinesi"ni tebrik ediyorum. Bizlere, beraber çalışma onurunu takdir eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a; büyük bir demokrasi zaferine imza attığımız Cumhur İttifakı’na; birlikte çalıştığımız tüm mesai arkadaşlarımıza ve hizmetkarı olduğumuz Aziz Milletimize minnettarım. Bu kutlu göreve getirilen İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya arkadaşımızı kutluyorum. Rıza-i ilahisine talip olduğumuz Allah’a hamdolsun.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bir mesajı yayınladı: Çavuşoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:
Cumhurbaşkanlığı yeni Kabinesi ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Aynı kabinede birlikte çalışmaktan gurur duyduğum tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, yeni kabinemize başarılar diliyorum. Türkiye Yüzyılı için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; DURMAK YOK, YOLA DEVAM!
Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de bir mesaj paylaşarak "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’mizin açıklanan yeni kabinesi milletimize hayırlı, uğurlu olsun. Görevim süresince gururla birlikte çalıştığım tüm mevkidaşlarıma teşekkürlerimi iletiyor, yeni kabinemize başarılar diliyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti’nin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz" dedi.
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