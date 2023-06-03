https://sputniknews.com.tr/20230603/sivasta-41-buyuklugunde-deprem-1071977486.html
Sivas'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
Sivas'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
Sivas'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Ulaş ilçesi olduğu açıklandı. 03.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-03T18:26+0300
2023-06-03T18:26+0300
2023-06-03T18:31+0300
türkiye
deprem
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Sivas'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğini 7 km olarak kaydetti. Deprem çevre illerden de hissedildi.
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deprem
Sivas'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
18:26 03.06.2023 (güncellendi: 18:31 03.06.2023) Abone ol
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Sivas'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Ulaş ilçesi olduğu açıklandı.
Sivas'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğini 7 km olarak kaydetti. Deprem çevre illerden de hissedildi.