https://sputniknews.com.tr/20230603/sampiyon-galatasaray-derbide-yarin-fenerbahceyi-konuk-edecek-1071964854.html

Şampiyon Galatasaray, derbide yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek

Şampiyon Galatasaray, derbide yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek

Spor Toto Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray, 37. haftada yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak. 03.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-03T09:48+0300

2023-06-03T09:48+0300

2023-06-03T09:48+0300

spor

fenerbahçe

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futbol

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futbol maçı

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Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbiyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.Ligde geride kalan 36 haftada 26 galibiyet, dörder beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 82 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde girerek şampiyonluğu garantiledi.Sarı-lacivertliler ise 24 galibiyet, beşer beraberlik ve yenilgiyle 77 puan elde etti. Şampiyonluk hasreti 9 sezona çıkan Fenerbahçe, ikincilik mücadelesi için Beşiktaş ile çekişiyor.Derbiye tam kadroSarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe karşısına tam kadro çıkacak.Ligin 34. haftasındaki İstanbulspor mücadelesinde kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Nicolo Zaniolo, derbiyle sahalara dönecek.Sakat futbolcusu bulunmayan Galatasaray, Zaniolo'nun da dönmesiyle derbide tam kadro olacak.Kupasını alacakŞampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılı ekip, derbiden sonra kupasına kavuşacak.Karşılaşmanın ardından Nef Stadı'nda kupa töreni düzenlenecek. Tarihinin 23. Süper Lig şampiyonluğunu elde eden Galatasaray, maçtan sonra kurulacak podyumda zaferini kutlayacak.- Sezonu derbiyle kapatacakGalatasaray, Fenerbahçe derbisinden sonra sezonu kapatacak.Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam edemeyen sarı-kırmızılılar, Süper Lig'deki son maçını da Fenerbahçe ile yapacak.Galatasaray, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ligden çekilen Atakaş Hatayspor ile 38. haftada yapması gereken karşılaşmada hükmen galip sayılacak.Sarı-kırmızılı futbolcular, derbinin ardından tatile çıkacak.Son 4 maçını kazandıGalatasaray, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.Ligde son olarak 32. haftadaki Beşiktaş derbisinde mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasında Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü'nü yendi.Ligin en az gol yiyen takımıGalatasaray son 2 haftasına girilen Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.Ligde çıktığı 33 müsabakada kalesinde 27 gol gören Galatasaray, ligin en iyi savunma yapan takımı olarak dikkati çekiyor.

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