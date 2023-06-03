https://sputniknews.com.tr/20230603/rusyaya-baglanan-zaporojye-bolgesinde-birbiri-ardina-bir-dizi-patlama-sesi-duyuldu-1071986295.html

Rusya’ya bağlanan Zaporojye bölgesinde birbiri ardına bir dizi patlama sesi duyuldu

Rusya’ya bağlanan Zaporojye bölgesinde birbiri ardına bir dizi patlama sesi duyuldu

Referandumla Ukrayna’dan ayrılıp Rusya’ya bağlanan Zaporojye bölgesinin idarecisi Vladimir Rogov, Melitopol ve Berdyansk kentlerinde büyük patlama seslerinin... 03.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-03T22:54+0300

2023-06-03T22:54+0300

2023-06-03T22:54+0300

2023 türkiye seçimleri

rusya

ukrayna

zaporojye

patlama

vladimir rogov

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Zaporojye Valisi Rogov, Melitopol kentinde yaklaşık beş patlama sesi duyulduğunu ve her birinin kentin kuzey sınırından dahi duyulabildiklerini kaydetti.Rogov, Berdyansk’ta ise yerel saatle 18.40’ta birbiri ardına bir dizi patlama duyulduğunu belirtti. Zaporojye Valisi, Berdyansk’taki patlama seslerinin sebebine ilişkin “İlk belirlemelere göre hava savunma sistemleri devreye girdi, 6 roket düşürüldü. Berdyansklılar roketlerin düşürülme anını izleyebildiler” dedi.Hava savunma sistemlerinin devreye girmesine neden olan saldırılarda kullanılan roketlerin her birinin düşürülüp düşürülmediği ya da bu saldırılar sırasında kent sakinlerine veya binalara zarar gelip gelmediğine ilişkin bir bilgi verilmedi.Zaporojye bölgesinin iki kentinde duyulan bu patlama sesleri, Ukrayna ordusunun sınırın karşı tarafından Rusya topraklarına insansız hava araçları ve roketatar sistemleriyle saldırılarını artırdığı bir döneme denk geliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230603/rusyanin-ukrayna-sinirindaki-belgorod-bolgesinden-600-cocuk-baska-yerlere-tahliye-edildi-1071984559.html

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