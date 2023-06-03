https://sputniknews.com.tr/20230603/rusyaya-baglanan-zaporojye-bolgesinde-birbiri-ardina-bir-dizi-patlama-sesi-duyuldu-1071986295.html
Rusya’ya bağlanan Zaporojye bölgesinde birbiri ardına bir dizi patlama sesi duyuldu
Rusya’ya bağlanan Zaporojye bölgesinde birbiri ardına bir dizi patlama sesi duyuldu
Referandumla Ukrayna’dan ayrılıp Rusya’ya bağlanan Zaporojye bölgesinin idarecisi Vladimir Rogov, Melitopol ve Berdyansk kentlerinde büyük patlama seslerinin... 03.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-03T22:54+0300
2023-06-03T22:54+0300
2023-06-03T22:54+0300
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Zaporojye Valisi Rogov, Melitopol kentinde yaklaşık beş patlama sesi duyulduğunu ve her birinin kentin kuzey sınırından dahi duyulabildiklerini kaydetti.Rogov, Berdyansk’ta ise yerel saatle 18.40’ta birbiri ardına bir dizi patlama duyulduğunu belirtti. Zaporojye Valisi, Berdyansk’taki patlama seslerinin sebebine ilişkin “İlk belirlemelere göre hava savunma sistemleri devreye girdi, 6 roket düşürüldü. Berdyansklılar roketlerin düşürülme anını izleyebildiler” dedi.Hava savunma sistemlerinin devreye girmesine neden olan saldırılarda kullanılan roketlerin her birinin düşürülüp düşürülmediği ya da bu saldırılar sırasında kent sakinlerine veya binalara zarar gelip gelmediğine ilişkin bir bilgi verilmedi.Zaporojye bölgesinin iki kentinde duyulan bu patlama sesleri, Ukrayna ordusunun sınırın karşı tarafından Rusya topraklarına insansız hava araçları ve roketatar sistemleriyle saldırılarını artırdığı bir döneme denk geliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230603/rusyanin-ukrayna-sinirindaki-belgorod-bolgesinden-600-cocuk-baska-yerlere-tahliye-edildi-1071984559.html
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rusya, ukrayna, zaporojye, patlama, vladimir rogov
rusya, ukrayna, zaporojye, patlama, vladimir rogov
Rusya’ya bağlanan Zaporojye bölgesinde birbiri ardına bir dizi patlama sesi duyuldu
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Referandumla Ukrayna’dan ayrılıp Rusya’ya bağlanan Zaporojye bölgesinin idarecisi Vladimir Rogov, Melitopol ve Berdyansk kentlerinde büyük patlama seslerinin duyulduğunu kaydetti. Söz konusu patlamalar, Ukrayna güçlerinin Rusya topraklarına saldırılarını artırdığı bir dönemde yaşandı.
Zaporojye Valisi Rogov, Melitopol kentinde yaklaşık beş patlama sesi duyulduğunu ve her birinin kentin kuzey sınırından dahi duyulabildiklerini kaydetti.
Rogov, Berdyansk’ta ise yerel saatle 18.40’ta birbiri ardına bir dizi patlama duyulduğunu belirtti. Zaporojye Valisi, Berdyansk’taki patlama seslerinin sebebine ilişkin “İlk belirlemelere göre hava savunma sistemleri devreye girdi, 6 roket düşürüldü. Berdyansklılar roketlerin düşürülme anını izleyebildiler” dedi.
Hava savunma sistemlerinin devreye girmesine neden olan saldırılarda kullanılan roketlerin her birinin düşürülüp düşürülmediği ya da bu saldırılar sırasında kent sakinlerine veya binalara zarar gelip gelmediğine ilişkin bir bilgi verilmedi.
Zaporojye bölgesinin iki kentinde duyulan bu patlama sesleri, Ukrayna ordusunun sınırın karşı tarafından Rusya topraklarına insansız hava araçları ve roketatar sistemleriyle saldırılarını artırdığı bir döneme denk geliyor.