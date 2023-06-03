https://sputniknews.com.tr/20230603/rusyanin-ukrayna-sinirindaki-belgorod-bolgesinden-600-cocuk-baska-yerlere-tahliye-edildi-1071984559.html

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinden 600 çocuk başka yerlere tahliye edildi

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinden 600 çocuk başka yerlere tahliye edildi

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinden 600 çocuğun, Kiev güçlerinin söz konusu bölgeye saldırılarını artırması ardından Yaroslav ve Kaluga... 03.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-03T22:08+0300

2023-06-03T22:08+0300

2023-06-03T22:08+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

belgorod

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Ukrayna güçlerinin sınırın karşı tarafından saldırılarını artırdıkları Rusya'nın Belgorod bölgesinin valisi Vyaçeslav Gladkov, 600 çocuğu geçici olarak Kaluga ve Yaroslav bölgelerine gönderdiklerini kaydetti.Gladkov, Ukrayna güçlerinin Belgorod üstünden rusya topraklarına sızma girişiminde bulundukları 1 Haziran’da da ‘küçük çocuklar, anneleri ve büyükannelerinden oluşan 200 kişiyi Penza yerleşim yerine tahliye ettiklerini’ söylemişti.

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rusya, ukrayna, belgorod