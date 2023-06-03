https://sputniknews.com.tr/20230603/rusyanin-ukrayna-sinirindaki-belgorod-bolgesinden-600-cocuk-baska-yerlere-tahliye-edildi-1071984559.html
Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinden 600 çocuk başka yerlere tahliye edildi
Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinden 600 çocuk başka yerlere tahliye edildi
Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinden 600 çocuğun, Kiev güçlerinin söz konusu bölgeye saldırılarını artırması ardından Yaroslav ve Kaluga... 03.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-03T22:08+0300
2023-06-03T22:08+0300
2023-06-03T22:08+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
belgorod
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Ukrayna güçlerinin sınırın karşı tarafından saldırılarını artırdıkları Rusya'nın Belgorod bölgesinin valisi Vyaçeslav Gladkov, 600 çocuğu geçici olarak Kaluga ve Yaroslav bölgelerine gönderdiklerini kaydetti.Gladkov, Ukrayna güçlerinin Belgorod üstünden rusya topraklarına sızma girişiminde bulundukları 1 Haziran’da da ‘küçük çocuklar, anneleri ve büyükannelerinden oluşan 200 kişiyi Penza yerleşim yerine tahliye ettiklerini’ söylemişti.
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Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinden 600 çocuk başka yerlere tahliye edildi
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Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinden 600 çocuğun, Kiev güçlerinin söz konusu bölgeye saldırılarını artırması ardından Yaroslav ve Kaluga bölgelerine gönderildikleri belirtildi.
Ukrayna güçlerinin sınırın karşı tarafından saldırılarını artırdıkları Rusya'nın Belgorod bölgesinin valisi Vyaçeslav Gladkov, 600 çocuğu geçici olarak Kaluga ve Yaroslav bölgelerine gönderdiklerini kaydetti.
Gladkov, Ukrayna güçlerinin Belgorod üstünden rusya topraklarına sızma girişiminde bulundukları 1 Haziran’da da ‘küçük çocuklar, anneleri ve büyükannelerinden oluşan 200 kişiyi Penza yerleşim yerine tahliye ettiklerini’ söylemişti.