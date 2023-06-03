https://sputniknews.com.tr/20230603/peskov-ukraynada-amaclarimiza-baska-yollarla-ulasmayi-isterdik-ancak-bati-cikis-yolu-birakmadi-1071982994.html

Peskov: Ukrayna'da amaçlarımıza başka yollarla ulaşmayı isterdik ancak Batı çıkış yolu bırakmadı

Peskov: Ukrayna'da amaçlarımıza başka yollarla ulaşmayı isterdik ancak Batı çıkış yolu bırakmadı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’da istediklerini, bu ülkede özel askeri operasyon düzenlemekten başka yollarla elde etmeyi tercih edeceklerini, ancak... 03.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-03T20:33+0300

2023-06-03T20:33+0300

2023-06-03T20:33+0300

ukrayna krizi

kremlin

kremlin

rusya

dmitriy peskov

ukrayna

ukrayna krizi

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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rossiya-1 televizyonunda yayınlanan Moskova.Kremlin.Putin programındaki açıklamalarında, “Devlet Başkanı (Vladimir) Putin, (Ukrayna’da) yapmamız gerekenleri özel askeri operasyondan başka araçlar ile elde etmemize yarayacak her temasa açıktı, şimdi de buna açık ve gelecekte de öyle olacak. Zira böyle bir şey mümkünse biz bu bunu tercih ederiz” dedi ve ekledi: Bununla beraber Peskov, bir soru karşısında, ‘Fransa gibi Ukrayna’ya askeri yardım sağlayıp çatışmaların fiilen tarafı olmuş ülkelerin, krizin çözümünde moderatör olamayacaklarını’ kaydetti.Kremlin Sözcüsü, “Fransa’nın; Brezilya, Çin, Afrika ülkeleri ya da Vatikan gibi moderatör görevi üstlenebilecek tarafsız ülkelerden biri olduğunu söyleyemeyiz. Fransa artık bunu yapamaz, çünkü Fransa de-facto olarak bu çatışmanın aktif bir katılımcısı ve Ukrayna tarafında yer alıyor” değerlendirmesini yaptı.

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kremlin, kremlin, rusya, dmitriy peskov, ukrayna, ukrayna krizi