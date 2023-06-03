https://sputniknews.com.tr/20230603/peskov-ukraynada-amaclarimiza-baska-yollarla-ulasmayi-isterdik-ancak-bati-cikis-yolu-birakmadi-1071982994.html
Peskov: Ukrayna'da amaçlarımıza başka yollarla ulaşmayı isterdik ancak Batı çıkış yolu bırakmadı
Peskov: Ukrayna'da amaçlarımıza başka yollarla ulaşmayı isterdik ancak Batı çıkış yolu bırakmadı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’da istediklerini, bu ülkede özel askeri operasyon düzenlemekten başka yollarla elde etmeyi tercih edeceklerini, ancak... 03.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-03T20:33+0300
2023-06-03T20:33+0300
2023-06-03T20:33+0300
ukrayna krizi
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kremlin
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dmitriy peskov
ukrayna
ukrayna krizi
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rossiya-1 televizyonunda yayınlanan Moskova.Kremlin.Putin programındaki açıklamalarında, “Devlet Başkanı (Vladimir) Putin, (Ukrayna’da) yapmamız gerekenleri özel askeri operasyondan başka araçlar ile elde etmemize yarayacak her temasa açıktı, şimdi de buna açık ve gelecekte de öyle olacak. Zira böyle bir şey mümkünse biz bu bunu tercih ederiz” dedi ve ekledi: Bununla beraber Peskov, bir soru karşısında, ‘Fransa gibi Ukrayna’ya askeri yardım sağlayıp çatışmaların fiilen tarafı olmuş ülkelerin, krizin çözümünde moderatör olamayacaklarını’ kaydetti.Kremlin Sözcüsü, “Fransa’nın; Brezilya, Çin, Afrika ülkeleri ya da Vatikan gibi moderatör görevi üstlenebilecek tarafsız ülkelerden biri olduğunu söyleyemeyiz. Fransa artık bunu yapamaz, çünkü Fransa de-facto olarak bu çatışmanın aktif bir katılımcısı ve Ukrayna tarafında yer alıyor” değerlendirmesini yaptı.
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kremlin, kremlin, rusya, dmitriy peskov, ukrayna, ukrayna krizi
kremlin, kremlin, rusya, dmitriy peskov, ukrayna, ukrayna krizi
Peskov: Ukrayna'da amaçlarımıza başka yollarla ulaşmayı isterdik ancak Batı çıkış yolu bırakmadı
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’da istediklerini, bu ülkede özel askeri operasyon düzenlemekten başka yollarla elde etmeyi tercih edeceklerini, ancak Batı ülkelerinin kendilerine başka bir çıkış yolu bırakmadığını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rossiya-1 televizyonunda yayınlanan Moskova.Kremlin.Putin programındaki açıklamalarında, “Devlet Başkanı (Vladimir) Putin, (Ukrayna’da) yapmamız gerekenleri özel askeri operasyondan başka araçlar ile elde etmemize yarayacak her temasa açıktı, şimdi de buna açık ve gelecekte de öyle olacak. Zira böyle bir şey mümkünse biz bu bunu tercih ederiz” dedi ve ekledi:
“Fakat kolektif Batı ülkeleri şu anda bize başka bir çıkış yolu bırakmıyor.”
Bununla beraber Peskov, bir soru karşısında, ‘Fransa gibi Ukrayna’ya askeri yardım sağlayıp çatışmaların fiilen tarafı olmuş ülkelerin, krizin çözümünde moderatör olamayacaklarını’ kaydetti.
Kremlin Sözcüsü, “Fransa’nın; Brezilya, Çin, Afrika ülkeleri ya da Vatikan gibi moderatör görevi üstlenebilecek tarafsız ülkelerden biri olduğunu söyleyemeyiz. Fransa artık bunu yapamaz, çünkü Fransa de-facto olarak bu çatışmanın aktif bir katılımcısı ve Ukrayna tarafında yer alıyor” değerlendirmesini yaptı.