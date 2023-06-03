https://sputniknews.com.tr/20230603/otomobil-altin-ve-dovizden-fazla-kazandirdi-1071964033.html

Otomobil, altın ve dövizden fazla kazandırdı

Otomobil, altın ve dövizden fazla kazandırdı

Otomobil, seçim sonrasında da öne çıkan yatırım aracı olmaya devam ediyor. Hem sıfır kilometre hem de ikinci el araç piyasasında satışların büyük kısmını... 03.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-03T09:21+0300

2023-06-03T09:21+0300

2023-06-03T09:22+0300

ekonomi

ikinci el

ikinci el otomobil

ikinci el araba satıcısı

altın

döviz

yatırım

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İkinci el araç sektörünün şirketlerinden VavaCars’ın Perakende Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, tüketicilerin döviz ve altından daha çok kazançlı gördükleri otomobile yatırım yapmaya devam ettiğini söyledi.Tüketici ikinci ele yöneldiEkonomi gazetesinin haberine göre; Serdıl Gözelekli, 2020’nin başından bu yana devam eden çip krizi başta olmak üzere, piyasada sıfır otomobillerin zor bulunmasının ve bu otomobillerin liste fiyatının üzerinde bedeller talep edilmesinin, tüketiciyi ikinci ele yönlendirdiğini söyledi.Özellikle yüksek enflasyon sonrasında yaşanan değer kaybına paralel olarak, TL birikimlerini bu değer kaybına karşı korumak isteyenlerin, hem ihtiyacını karşılaması hem de yatırım aracı olarak görmesi sebebiyle ikinci el otomobile yüksek bir talep gösterdiğini ifade eden Gözelekli, "Gelinen noktada Ocak 2022’den Nisan 2023’e kadar geçen yaklaşık bir buçuk yıllık sürede ikinci el otomobiller nerdeyse iki kat değerlendi. Söz konusu süreçte ikinci el araç alıcılarının döviz ve altını tercih edenlere oranla daha kazançlı olduğu söylemleri yoğunlaştı" dedi.Önümüzdeki dönemde de ikinci el otomobillerin değer kazanmaya devam edeceğine vurgu yapan Serdıl Gözelekli, "İkinci el otomobillerde yılın ilk çeyreğinde ortalama yüzde 15 ila 20 arası bir fiyat artışı yaşandı. Yine sıfır otomobil tedarikindeki sorunların etkisiyle ikinci el piyasalarında, geçmiş istatistiki verilerin ışığında, önümüzdeki üç ay içinde yüzde 10-15 arası bir fiyat artışı olabileceğini öngörüyoruz.Ancak beklenen bu fiyat artışlarını sadece tedarik sorununa bağlamamak gerekiyor. Havaların ısınması, yaz ve bayram tatili gibi mevsimsel ihtiyaçlara bağlı olarak her ay artan talep yoğunluğu da piyasa üzerinde önemli bir etki yaratıyor. Bu kapsamda imkânı olan tüketiciler, fiyatların daha da artacağını öngörerek otomobil almaya devam ediyor. Böylece tüketici bir yandan otomobil ihtiyacını karşılarken, diğer yandan da ekonomik anlamda kendisine döviz ve altından daha çok kazandıracak bir yatırım yaptığına inanıyor" ifadelerini kullandı.İkinci el 16 ayda yüzde 87 kazandırdıÖzellikle son bir yılda ikinci el araca yapılan yatırım, alıcılarına yüksek kazanç sağlıyor. Indicata verilerine göre, Ocak 2022’de alınan ikinci el bir otomobil Mayıs 2023’e kadar geçen 16 aylık sürede ortalama yüzde 87’lik bir değer kazandı. Investing.com sitesine göre bu oran altında yüzde 58, dövizde ise yüzde 43’te kaldı.Sıfır araçlara haziranda yüzde 8’e varan zam geldiTalebin yüksek olduğu ve üst üste satış rekorlarının kırıldığı sıfır kilometre araç pazarında haziran ayıyla birlikte fiyatlar artmaya başladı.Nissan, Renault, Dacia, Fiat, Peugeot, Opel ve Citroen bayiliğini yapan Gülan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülan, haziran ayında markaların modele göre değişmekle birlikte otomobillere yüzde 2 ila yüzde 8 arasında zam yaptığını söyledi.Sıfır kilometre araçlara yapılan zamların ikinci elde de önümüzdeki günlerde fiyatları yukarı çekmesi bekleniyor. Cardata verilerine göre, ikinci el otomobil fiyatları mayıs ayında yüzde ortalama yüzde 8 artmıştı.

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ikinci el, ikinci el otomobil, ikinci el araba satıcısı, altın, döviz, yatırım