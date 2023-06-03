https://sputniknews.com.tr/20230603/mansur-yavastan-saganak-uyarisi-ankarada-yilin-en-yogun-yagisi-yasaniyor-1071971300.html

Mansur Yavaş'tan sağanak uyarısı: Ankara'da yılın en yoğun yağışı yaşanıyor

Mansur Yavaş'tan sağanak uyarısı: Ankara'da yılın en yoğun yağışı yaşanıyor

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş Ankara’da mor fırtına poligonu etkisindeki kuvvetli sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı. 03.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-03T15:05+0300

2023-06-03T15:05+0300

2023-06-03T15:05+0300

yaşam

mansur yavaş

ankara

sağanak yağış

sağanak

sağanak yağış uyarısı

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Yavaş, Twitter'dan yaptığı uyarıda, "Değerli Ankaralılar, kentimizde mor fırtına poligonu etkisinde kuvvetli sağanak yağışlar yaşanmaktadır. Ekiplerimiz 1401 araç ve 4140 personelle yağışın olumsuzluklarına karşı teyakkuz halindedir" dedi.Yavaş ayrıca, şunları kaydetti:"Kentimizde yılın en yoğun yağışı yaşanmaktadır. Mor ve turuncu fırtına poligonu etkisinde tüm bölgelerde süren yağışlar nedeniyle ilgili birimlerimizin tüm izinleri kaldırılmıştır. Teyakkuz halinde çalışmalarımızı sürdürecek, tüm ihbarlara tek tek ulaşacağız."

ankara

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