https://sputniknews.com.tr/20230603/mansur-yavastan-saganak-uyarisi-ankarada-yilin-en-yogun-yagisi-yasaniyor-1071971300.html
Mansur Yavaş'tan sağanak uyarısı: Ankara'da yılın en yoğun yağışı yaşanıyor
Mansur Yavaş'tan sağanak uyarısı: Ankara'da yılın en yoğun yağışı yaşanıyor
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş Ankara’da mor fırtına poligonu etkisindeki kuvvetli sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı. 03.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-03T15:05+0300
2023-06-03T15:05+0300
2023-06-03T15:05+0300
yaşam
mansur yavaş
ankara
sağanak yağış
sağanak
sağanak yağış uyarısı
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Yavaş, Twitter'dan yaptığı uyarıda, "Değerli Ankaralılar, kentimizde mor fırtına poligonu etkisinde kuvvetli sağanak yağışlar yaşanmaktadır. Ekiplerimiz 1401 araç ve 4140 personelle yağışın olumsuzluklarına karşı teyakkuz halindedir" dedi.Yavaş ayrıca, şunları kaydetti:"Kentimizde yılın en yoğun yağışı yaşanmaktadır. Mor ve turuncu fırtına poligonu etkisinde tüm bölgelerde süren yağışlar nedeniyle ilgili birimlerimizin tüm izinleri kaldırılmıştır. Teyakkuz halinde çalışmalarımızı sürdürecek, tüm ihbarlara tek tek ulaşacağız."
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mansur yavaş, ankara, sağanak yağış, sağanak, sağanak yağış uyarısı
mansur yavaş, ankara, sağanak yağış, sağanak, sağanak yağış uyarısı
Mansur Yavaş'tan sağanak uyarısı: Ankara'da yılın en yoğun yağışı yaşanıyor
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş Ankara’da mor fırtına poligonu etkisindeki kuvvetli sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı.
Yavaş, Twitter'dan yaptığı uyarıda, "Değerli Ankaralılar, kentimizde mor fırtına poligonu etkisinde kuvvetli sağanak yağışlar yaşanmaktadır. Ekiplerimiz 1401 araç ve 4140 personelle yağışın olumsuzluklarına karşı teyakkuz halindedir" dedi.
Yavaş ayrıca, şunları kaydetti:
"Kentimizde yılın en yoğun yağışı yaşanmaktadır. Mor ve turuncu fırtına poligonu etkisinde tüm bölgelerde süren yağışlar nedeniyle ilgili birimlerimizin tüm izinleri kaldırılmıştır. Teyakkuz halinde çalışmalarımızı sürdürecek, tüm ihbarlara tek tek ulaşacağız."