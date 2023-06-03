https://sputniknews.com.tr/20230603/macar-hukumeti-kirimin-olmadigi-ukrayna-haritasini-gosteren-bir-video-yayinladi-1071976425.html
Macar hükümeti, Kırım'ın olmadığı Ukrayna haritasını gösteren bir video yayınladı
Macar hükümeti, Kırım'ın olmadığı Ukrayna haritasını gösteren bir video yayınladı
Macaristan hükümeti, Kırım'ın dahil olmadığı Ukrayna haritasını gösteren bir video yayınladı. 03.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-03T17:47+0300
2023-06-03T17:47+0300
2023-06-03T17:47+0300
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kırım
ukrayna
ukrayna krizi
avrupa
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Macaristan hükümeti, Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl bir şekilde çözülmesi çağrısı yapan ve Kırım'ı Ukrayna’nın dışında gösteren bir haritanın da olduğu bir video yayınladı.Facebook’ta yayınlanan videoda, “On binlerce çocuk öksüz kaldı, yüz binlerce ev yıkıldı, on milyondan fazla insan ülkelerini terk etmek zorunda kaldı, ancak çatışmalar devam ediyor ve küresel ölçekte bir savaşa dönüşebilir. Savaş artık dursun, sadece ateşkes yıkıma son verebilir, sadece barış görüşmeleri hayat kurtarabilir. Barışın zamanı geldi” ifadeleri yer aldı.Barış görüşmelerinin başlaması çağrısının yapıldığı videoda ayrıca, Kırım'ın Ukrayna toprakları dışında gösterildiği bir haritanın yanı sıra Rusya, Ukrayna ve ABD'nin bayrakları yer alıyor.Daha önce Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'daki barışın ancak Moskova ve Washington arasındaki müzakereler sonucunda tesis edilebileceği ve Avrupa'nın Minsk anlaşmalarının uygulanmasını sağlayamadığı için arabuluculuk şansını kaçırdığını ifade etmişti.
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macaristan, kırım, ukrayna, ukrayna krizi, avrupa
macaristan, kırım, ukrayna, ukrayna krizi, avrupa
Macar hükümeti, Kırım'ın olmadığı Ukrayna haritasını gösteren bir video yayınladı
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Macaristan hükümeti, Kırım'ın dahil olmadığı Ukrayna haritasını gösteren bir video yayınladı.
Macaristan hükümeti, Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl bir şekilde çözülmesi çağrısı yapan ve Kırım'ı Ukrayna’nın dışında gösteren bir haritanın da olduğu bir video yayınladı.
Facebook’ta yayınlanan videoda, “On binlerce çocuk öksüz kaldı, yüz binlerce ev yıkıldı, on milyondan fazla insan ülkelerini terk etmek zorunda kaldı, ancak çatışmalar devam ediyor ve küresel ölçekte bir savaşa dönüşebilir. Savaş artık dursun, sadece ateşkes yıkıma son verebilir, sadece barış görüşmeleri hayat kurtarabilir. Barışın zamanı geldi” ifadeleri yer aldı.
Barış görüşmelerinin başlaması çağrısının yapıldığı videoda ayrıca, Kırım'ın Ukrayna toprakları dışında gösterildiği bir haritanın yanı sıra Rusya, Ukrayna ve ABD'nin bayrakları yer alıyor.
Daha önce Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'daki barışın ancak Moskova ve Washington arasındaki müzakereler sonucunda tesis edilebileceği ve Avrupa'nın Minsk anlaşmalarının uygulanmasını sağlayamadığı için arabuluculuk şansını kaçırdığını ifade etmişti.