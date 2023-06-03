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https://sputniknews.com.tr/20230603/lgs-merkezi-sinavi-yarin-yapilacak-1071964478.html
LGS merkezi sınavı yarın yapılacak
LGS merkezi sınavı yarın yapılacak
8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav yarın düzenlenecek. Cevap anahtarı, sınav sonrasında yayımlanacak. Ayrıca... 03.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-03T09:37+0300
2023-06-03T09:37+0300
türkiye
lgs
liseye geçiş sistemi (lgs)
sınav
sınav yerleri
sınav sistemi
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Merkezi sınav, deprem bölgesindeki iller dahil ülke genelinde yapılacak. Deprem bölgesindeki öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için bu yılki sınavda, 8. sınıfın ikinci dönem konularından soru sorulmayacak.LGS merkezi sınavı, 15 bin 532 okulda, 81 bin 570 salonda gerçekleştirilecek. İki oturumda toplam 465 bin 274 sınav görevlisi yer alacak.Merkezi sınav hazırlığı bu yıl 8. sınıfta okuyan 1 milyon 246 bin 429 öğrenci dikkate alınarak yapıldı. Deprem bölgesindeki 256 bin civarındaki öğrenciden 67 bini, kendi talepleriyle 71 ilde sınava girecek. Geriye kalan tüm öğrencilerin sınav başvurusu, merkezi olarak gerçekleştirildi.LGS merkezi sınavına, isteyen öğrenciler girecek. Sınava girmeyen öğrenciler de yerel yerleştirme ile liselere yerleştirilecek. Sınav giriş belgeleri, sınav günü öğrencinin sınava gireceği sırada hazır olacak.Öğrencilerin, sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az 2 kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulundurmaları gerekiyor.Sınav, iki oturum halinde uygulanacak. Saat 09.30'da başlayacak sözel oturumda, öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.Saat 11.30'da başlayacak, matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltileceği sayısal oturumda ise öğrencilere 80 dakika süre verilecek. İki oturum arasındaki 45 dakikalık sürede öğrenciler, okul bahçelerine çıkabilecek, ihtiyaçlarını giderebilecek.Cevap anahtarı, sınav sonrasında yayımlanacakDaha önceki senelerde olduğu gibi bu yıl da öğrenciler, sınav kitapçıklarını bir gün sonra sınava girdikleri okullardan alabilecek. Sınavın ardından yarın öğleden sonra, cevap anahtarının Bakanlığın internet sitesinde yayımlanması bekleniyor.Merkezi sınav sonuçları 26 Haziran'da 'https://www.meb.gov.tr' internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi, posta yoluyla gönderilmeyecek.Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlatılacak.Nüfus müdürlükleri öğrenciler için açık tutulacakNüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, LGS sınavına katılacak adayların Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla nüfus müdürlüklerinin yarın 07.30-12.30 saatlerinde açık tutulacağı belirtildi.Paylaşımda, "Adayların mağdur olmaması için T.C. kimlik kartı bedelini başvurudan önce yatırmaları ve son 6 ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğrafla birlikte sınav merkezi olan nüfus müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir" bilgisi verildi.
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lgs, liseye geçiş sistemi (lgs), sınav, sınav yerleri, sınav sistemi
lgs, liseye geçiş sistemi (lgs), sınav, sınav yerleri, sınav sistemi

LGS merkezi sınavı yarın yapılacak

09:37 03.06.2023
© AALGS
LGS - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2023
© AA
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8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav yarın düzenlenecek. Cevap anahtarı, sınav sonrasında yayımlanacak. Ayrıca, nüfus müdürlükleri öğrenciler için açık tutulacak.
Merkezi sınav, deprem bölgesindeki iller dahil ülke genelinde yapılacak. Deprem bölgesindeki öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için bu yılki sınavda, 8. sınıfın ikinci dönem konularından soru sorulmayacak.
LGS merkezi sınavı, 15 bin 532 okulda, 81 bin 570 salonda gerçekleştirilecek. İki oturumda toplam 465 bin 274 sınav görevlisi yer alacak.
Merkezi sınav hazırlığı bu yıl 8. sınıfta okuyan 1 milyon 246 bin 429 öğrenci dikkate alınarak yapıldı. Deprem bölgesindeki 256 bin civarındaki öğrenciden 67 bini, kendi talepleriyle 71 ilde sınava girecek. Geriye kalan tüm öğrencilerin sınav başvurusu, merkezi olarak gerçekleştirildi.
LGS merkezi sınavına, isteyen öğrenciler girecek. Sınava girmeyen öğrenciler de yerel yerleştirme ile liselere yerleştirilecek. Sınav giriş belgeleri, sınav günü öğrencinin sınava gireceği sırada hazır olacak.
Öğrencilerin, sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az 2 kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulundurmaları gerekiyor.
Sınav, iki oturum halinde uygulanacak. Saat 09.30'da başlayacak sözel oturumda, öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.
Saat 11.30'da başlayacak, matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltileceği sayısal oturumda ise öğrencilere 80 dakika süre verilecek. İki oturum arasındaki 45 dakikalık sürede öğrenciler, okul bahçelerine çıkabilecek, ihtiyaçlarını giderebilecek.

Cevap anahtarı, sınav sonrasında yayımlanacak

Daha önceki senelerde olduğu gibi bu yıl da öğrenciler, sınav kitapçıklarını bir gün sonra sınava girdikleri okullardan alabilecek. Sınavın ardından yarın öğleden sonra, cevap anahtarının Bakanlığın internet sitesinde yayımlanması bekleniyor.
Merkezi sınav sonuçları 26 Haziran'da 'https://www.meb.gov.tr' internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi, posta yoluyla gönderilmeyecek.
Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlatılacak.

Nüfus müdürlükleri öğrenciler için açık tutulacak

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, LGS sınavına katılacak adayların Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla nüfus müdürlüklerinin yarın 07.30-12.30 saatlerinde açık tutulacağı belirtildi.
Paylaşımda, "Adayların mağdur olmaması için T.C. kimlik kartı bedelini başvurudan önce yatırmaları ve son 6 ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğrafla birlikte sınav merkezi olan nüfus müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir" bilgisi verildi.
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