https://sputniknews.com.tr/20230603/kuba-basbakani-cruz-cumhurbaskani-erdoganin-yemin-torenine-katilacak-1071961724.html

Küba Başbakanı Cruz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine katılacak

Küba Başbakanı Cruz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine katılacak

Küba Başbakanı Manuel Marrero Cruz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine katılacak. 03.06.2023, Sputnik Türkiye

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dünya

recep tayyip erdoğan

türkiye

küba

manuel marrero cruz

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Türkiye'nin Havana Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 Haziran'da gerçekleştirilecek yemin törenine Küba Başbakanı Marrero'nun da iştirak edeceği bildirildi.Marrero'nun heyetinde, Dışişleri Bakanlığı İkili İşler Genel Müdür Vekili Angel Villa Hernandez ve Küba'nın Ankara Büyükelçisi Alejandro Diaz Palacio'un da yer alacağı belirtildi.Marrero'nun ayrıca 5 Haziran'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Küba iş konseyinin düzenleyeceği toplantıya da katılacağı kaydedildi.Marrero'ya Başbakan Yardımcısı, Dış Ticaret ve Yabancı Yatırım Bakanı, Enerji Bakanı, Turizm Bakanı, Ulaştırma Bakanı ve Sağlık Bakanı'nın da eşlik edeceği kaydedildi.Başbakan Marrero'nun, Türkiye'de bulunduğu süre zarfında yerel yetkililer ve iş dünyasıyla görüşmeler yapması bekleniyor.

küba

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recep tayyip erdoğan, türkiye, küba, manuel marrero cruz