https://sputniknews.com.tr/20230603/kenyali-atlet-faith-kipyegon-kadinlar-1500-metrede-dunya-rekoru-kirdi-1071959970.html
Kenyalı atlet Faith Kipyegon, kadınlar 1500 metrede dünya rekoru kırdı
Kenyalı atlet Faith Kipyegon, kadınlar 1500 metrede dünya rekoru kırdı
Olimpiyat ve dünya şampiyonu Kenyalı atlet Faith Kipyegon, kadınlar 1500 metrede dünya rekoru kırdı. 03.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-03T01:03+0300
2023-06-03T01:03+0300
2023-06-03T01:03+0300
spor
atlet
rekor
faith kipyegon
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Olimpiyat ve dünya şampiyonu Kenyalı atlet Faith Kipyegon, kadınlar 1500 metrede dünya rekoru kırdı.İtalya'nın Floransa şehrinde düzenlenen Elmas Lig üçüncü etabında piste çıkan Kipyegon, kadınlar 1500 metre yarışını 3 dakika 49.11 saniyelik derecesiyle kazanarak dünya rekorunun yeni sahibi oldu.Kipyegon, 2015'ten beri rekoru elinde bulunduran Etiyopyalı Genzebe Dibaba'nın 3.50.07'lik süresini geride bıraktı.
https://sputniknews.com.tr/20230326/perulu-atlet-kimberly-garcia-35-kilometre-yuruyuste-dunya-rekoru-kirdi-1068762469.html
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atlet, rekor, faith kipyegon
atlet, rekor, faith kipyegon
Kenyalı atlet Faith Kipyegon, kadınlar 1500 metrede dünya rekoru kırdı
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Olimpiyat ve dünya şampiyonu Kenyalı atlet Faith Kipyegon, kadınlar 1500 metrede dünya rekoru kırdı.
Olimpiyat ve dünya şampiyonu Kenyalı atlet Faith Kipyegon, kadınlar 1500 metrede dünya rekoru kırdı.
İtalya'nın Floransa şehrinde düzenlenen Elmas Lig üçüncü etabında piste çıkan Kipyegon, kadınlar 1500 metre yarışını 3 dakika 49.11 saniyelik derecesiyle kazanarak dünya rekorunun yeni sahibi oldu.
Kipyegon, 2015'ten beri rekoru elinde bulunduran Etiyopyalı Genzebe Dibaba'nın 3.50.07'lik süresini geride bıraktı.