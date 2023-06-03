https://sputniknews.com.tr/20230603/japonyada-mawar-tayfununda-bir-kisi-oldu-2-milyon-kisinin-gecici-tahliyesi-istendi-1071963647.html
Japonya'da Mawar tayfununda bir kişi öldü, 2 milyon kişinin geçici tahliyesi istendi
Japonya'da Mawar tayfununda bir kişi öldü, 2 milyon kişinin geçici tahliyesi istendi
Doğu Asya'da ortaya çıkan tropikal Mawar tayfununun etkisi altına aldığı Japonya'da, bir kişi öldü, 2 milyon kişiye geçici tahliye çağrısı yapıldı. 03.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-03T09:10+0300
2023-06-03T09:10+0300
2023-06-03T09:10+0300
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mawar tayfunu
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Japonya Meteroloji Ajansı (JMA), başkent Tokyo dahil ülkenin güneyi ve doğu bölgelerini etkisi altına alan tropikal Mawar tayfununa karşı uyarılarını güncelledi.Pasifik kıyısındaki eyaletlere yönelik nehir taşkınları ve heyelan uyarılarını yineleyen JMA, başkent Tokyo ve çevresindeki bazı bölgelerde yaşlıların acil tahliyesini istedi.Başkenti, güneydeki metropollere bağlayan yüksek hızlı tren hatlarında geçici durdurmalar yaşanması sonrası 5 bini aşkın kişinin geceyi dışarıda geçirdiği bildirildi.Nehir seviyelerinin yükselmesi sonrası Aiçi eyaletindeki bazı kara yollarının su altında kaldığı, eyalete bağlı Toyohaşi'de bir kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.Gifu, Şizuoka, Aiçi ve Mie eyaletlerinde toplamda 2 milyona yakın kişiye geçici tahliye çağrısı yapıldığı, Wakayama'da ise taşkında kaybolan iki kişinin arandığı bildirildi.
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japonya, japonya, mawar tayfunu, tayfun
japonya, japonya, mawar tayfunu, tayfun
Japonya'da Mawar tayfununda bir kişi öldü, 2 milyon kişinin geçici tahliyesi istendi
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Doğu Asya'da ortaya çıkan tropikal Mawar tayfununun etkisi altına aldığı Japonya'da, bir kişi öldü, 2 milyon kişiye geçici tahliye çağrısı yapıldı.
Japonya Meteroloji Ajansı (JMA), başkent Tokyo dahil ülkenin güneyi ve doğu bölgelerini etkisi altına alan tropikal Mawar tayfununa karşı uyarılarını güncelledi.
Pasifik kıyısındaki eyaletlere yönelik nehir taşkınları ve heyelan uyarılarını yineleyen JMA, başkent Tokyo ve çevresindeki bazı bölgelerde yaşlıların acil tahliyesini istedi.
Başkenti, güneydeki metropollere bağlayan yüksek hızlı tren hatlarında geçici durdurmalar yaşanması sonrası 5 bini aşkın kişinin geceyi dışarıda geçirdiği bildirildi.
Nehir seviyelerinin yükselmesi sonrası Aiçi eyaletindeki bazı kara yollarının su altında kaldığı, eyalete bağlı Toyohaşi'de bir kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
Gifu, Şizuoka, Aiçi ve Mie eyaletlerinde toplamda 2 milyona yakın kişiye geçici tahliye çağrısı yapıldığı, Wakayama'da ise taşkında kaybolan iki kişinin arandığı bildirildi.