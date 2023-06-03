https://sputniknews.com.tr/20230603/iyi-partide-secim-degerlendirmesi-ittifak-oy-kaybettirdi-1071966462.html

İYİ Parti'de seçim değerlendirmesi: İttifak, oy kaybettirdi

İYİ Parti'de seçim değerlendirmesi: İttifak, oy kaybettirdi

İYİ Parti’de seçim sonuçları değerlendirildi. Bazı partililer, Akşener ile görüşmelerde “Millet İttifakı’nın İYİ Parti’ye oy kaybettirdiği görüşünü” savunarak... 03.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-03T11:46+0300

2023-06-03T11:46+0300

2023-06-03T11:46+0300

2023 türkiye seçimleri

iyi parti

millet ittifakı

deva partisi

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, seçim sonuçlarını değerlendirmek için Başkanlık Divanı’nı, Genel İdare Kurulu’nu ve partisinin 28. dönem milletvekillerini topladı. Görüşmelerde partinin yol haritası, 24-25 Haziran’daki olağan kurultay ve Millet İttifakı’nın geleceği konuşuldu.Cumhuriyet gazetesinden Merve Kılıç’ın haberine göre, partide genel olarak ittifakın teknik anlamda 28 Mayıs akşamı sona erdiği görüşü hakim. Bazı partililer, Akşener ile görüşmelerde "Millet İttifakı’nın İyi Parti’ye oy kaybettirdiği görüşünü" savunarak "CHP'nin seçim dönemi izlediği yanlış politikalar ve siyasi hatalar nedeniyle İyi Parti’nin milliyetçi muhafazakâr seçmeni kucaklayamadığını" belirtti.CHP'de de Akşener'in masadan kalkıp dönmesinin ittifaka oy kaybettirdiği konuşulurken bazı partililer, ittifakın sağlıklı bir şekilde yürütülemeyeceğini savunuyor. Kurmaylar, ittifaka dahil olmayarak İyi Parti'nin 'ana muhalefet partisi olabileceğini' belirtiyor.Öte yandan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen’in "İyi Parti’nin belli illerde listesini ayrı çıkartmadaki ısrarının Millet İttifakı’na 15-20 milletvekiline mal olduğu tespit ediliyor" açıklaması tepki çekti.İyi Parti yöneticilerinden Metin Ergun, “Sözünüz kadar oyunuz olsaydı sonuç değişirdi” derken İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak, “Seçmeni olmayan partilerin yöneticileri konuşmalarına dikkat etmeli” paylaşımı yaptı.

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iyi parti, millet ittifakı, deva partisi