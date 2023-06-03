https://sputniknews.com.tr/20230603/istanbulda-lgsye-girecek-ogrencilere-ulasim-ucretsiz-olacak-1071979063.html

İstanbul'da LGS'ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz olacak

İstanbul'da LGS'ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz olacak

İstanbul'da yarın Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere ve görevlilere toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. 03.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-03T19:21+0300

2023-06-03T19:21+0300

2023-06-03T19:21+0300

türkiye

lgs

lgs

liseye geçiş sistemi (lgs)

liselere geçiş sistemi (lgs)

istanbul

istanbul büyükşehir belediyesi

öğrenci

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kentteki toplu taşıma araçlarının, yarın gerçekleştirilecek LGS'ye girecek öğrenciler ile görevlilere 07.30 ila 15.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet vereceği belirtildi.Öğrencilerin giriş belgelerini, sınav görevlilerinin ise görevli olduklarına dair belgelerini göstererek, İstanbulkart'larını kullanmadan, toplu ulaşım entegrasyonuna dahil olan otobüs, metro, tramvay, füniküler, vapur ve deniz motorları ile ücretsiz yolculuk yapabilecekleri kaydedildi.

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lgs, lgs, liseye geçiş sistemi (lgs), liselere geçiş sistemi (lgs), istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi, öğrenci