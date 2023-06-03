https://sputniknews.com.tr/20230603/istanbulda-lgsye-girecek-ogrencilere-ulasim-ucretsiz-olacak-1071979063.html
İstanbul'da LGS'ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz olacak
İstanbul'da LGS'ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz olacak
İstanbul'da yarın Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere ve görevlilere toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. 03.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-03T19:21+0300
2023-06-03T19:21+0300
2023-06-03T19:21+0300
türkiye
lgs
lgs
liseye geçiş sistemi (lgs)
liselere geçiş sistemi (lgs)
istanbul
istanbul büyükşehir belediyesi
öğrenci
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kentteki toplu taşıma araçlarının, yarın gerçekleştirilecek LGS'ye girecek öğrenciler ile görevlilere 07.30 ila 15.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet vereceği belirtildi.Öğrencilerin giriş belgelerini, sınav görevlilerinin ise görevli olduklarına dair belgelerini göstererek, İstanbulkart'larını kullanmadan, toplu ulaşım entegrasyonuna dahil olan otobüs, metro, tramvay, füniküler, vapur ve deniz motorları ile ücretsiz yolculuk yapabilecekleri kaydedildi.
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lgs, lgs, liseye geçiş sistemi (lgs), liselere geçiş sistemi (lgs), istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi, öğrenci
lgs, lgs, liseye geçiş sistemi (lgs), liselere geçiş sistemi (lgs), istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi, öğrenci
İstanbul'da LGS'ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz olacak
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İstanbul'da yarın Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere ve görevlilere toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kentteki toplu taşıma araçlarının, yarın gerçekleştirilecek LGS'ye girecek öğrenciler ile görevlilere 07.30 ila 15.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet vereceği belirtildi.
Öğrencilerin giriş belgelerini, sınav görevlilerinin ise görevli olduklarına dair belgelerini göstererek, İstanbulkart'larını kullanmadan, toplu ulaşım entegrasyonuna dahil olan otobüs, metro, tramvay, füniküler, vapur ve deniz motorları ile ücretsiz yolculuk yapabilecekleri kaydedildi.