https://sputniknews.com.tr/20230603/iskiden-arnavutkoydeki-derenin-mavi-renkte-akmasina-iliskin-aciklama-1071968614.html

İSKİ'den Arnavutköy'deki derenin mavi renkte akmasına ilişkin açıklama

İSKİ'den Arnavutköy'deki derenin mavi renkte akmasına ilişkin açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İSKİ, Arnavutköy'de mavi akan deredeki renk değişiminin neden kaynaklandığının henüz tespit edilemediğini... 03.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-03T13:27+0300

2023-06-03T13:27+0300

2023-06-03T13:27+0300

yaşam

iski

arnavutköy

dere

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İSKİ'den yapılan açıklamada, Arnavutköy'de bulunan ve Alibeyköy Barajına akan derenin, bölgedeki fabrikalardan dereye deşarj edilen kimyasal atıklar yüzünden suyunun mavi renge büründüğüne ilişkin 2-3 Haziran'da bazı basın yayın organlarında haberler çıktığı belirtildi.Yaşanan hadise nedeniyle ekiplerin tespit, denetim ve numune alma işlemleri amacıyla bölgeye intikal ettiği aktarılan açıklamada, "Alınan numunelerin analiz sonuçlarına göre herhangi bir zararlı veya toksik parametreye rastlanmamıştır. Renk değişiminin neden kaynaklandığı henüz tespit edilememiş olup renk değişimine neden olan kuruluşlar hakkında gerekli hukuki işlem ve yaptırımlar uygulanacaktır." ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, bölgede bulunan işletmelerin endüstriyel atık su yönünden periyodik olarak denetlendiğine, derede de rutin temizlik çalışmalarının sürdürüldüğüne dikkati çekilerek, "Barajlarımızın ve barajları besleyen derelerin su kalitesi sürekli olarak akredite laboratuvarlarımızda test edilmekte olup kaynağından temin edilen sular, arıtma tesislerinde arıtılarak ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak İstanbul halkına sunulmaktadır." değerlendirmesi yapıldı.

arnavutköy

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iski, arnavutköy, dere