https://sputniknews.com.tr/20230603/hindistandaki-tren-kazasinda-olu-sayisi-288e-yukseldi-1071978301.html

Hindistan'daki tren kazasında ölü sayısı 288'e yükseldi

Hindistan'daki tren kazasında ölü sayısı 288'e yükseldi

Hindistan'ın Orissa eyaletinde 288 kişinin öldüğü tren kazasına ilk incelemelere göre sinyal hatasının yol açmış olabileceği belirtildi. 03.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-03T18:59+0300

2023-06-03T18:59+0300

2023-06-03T18:59+0300

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tren kazası

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Orissa Eyaletinin Balasore bölgesindeki Bahanaga Bazar Tren İstasyonu yakınlarında dün yerel saatle 19.20'de iki yolcu ve bir yük treninin karıştığı kaza meydana geldi.Kazada, 288 kişinin yaşamını yitirdi, 900'den fazla kişi yaralandı.'Sinyal hatası yol açmış olabilir'Demir yolları yetkililerince başlatılan incelemede, ilk tespitlere göre kazaya "sinyal hatası"nın yol açmış olabileceği ifade edildi.Indian Express'in edindiği bilgilere göre, Coromandel Ekspresi için önce geçiş sinyali verilip daha sonra sinyalin kesilmesine karşın ana hatta giren tren, yük treni ile çarpıştı.Kazaya ilişkin kapsamlı raporun kısa sürede hazırlanması beklenirken, sinyalin verilip tekrar iptal edilme sebebi ise henüz bilinmiyor.Hint yerel basınına göre, ülkede son 20 yılda meydana gelen "en büyük tren kazası" olarak nitelendirilen trajik olayda, hayatını kaybedenlerin sayısının yükselmesinden endişe ediliyor.Kurtarma çalışmalarına yerel halk da destek veriyor. Kaza nedeniyle çok sayıda tren seferi de iptal edildi.Yetkililer, kazaya karışan yolcu trenlerinin, Coromandel Express ve Yashwatpur-Howrah Ekspress’e ait olduğu bilgisini paylaştı.Shalimar Tren İstasyonu'ndan hareket eden Coromandel Express'e ait yolcu treninin, Chennai Central Tren İstasyonu'na doğru seyir halinde olduğu kaydedildi.'Kan bağışında bulunan tüm gönüllülere minnettarım'Orissa eyaletinin üst düzey yetkililerinden Pradeep Jena, bölgeye 200 ambulans, 50 otobüs, 45 mobil klinik ve 1200'ü aşkın polis ve kurtarma ekibinin sevk edildiğini söyledi."Kan bağışında bulunan tüm gönüllülere minnettarım. Takviye olarak doktorlar, ambulanslar, otobüsler göndermeye çalışıyoruz" diyen Jena, kurtarma faaliyetlerine odaklandıklarını ve kazanın sebebinin araştırıldığını belirtti.Hindistan Cumhurbaşkanı Draupadi Murmu, Twitter hesabından, "talihsiz kaza" nedeniyle derin üzüntü duyduğunu ve yakınlarını kaybeden ailelerin acısını paylaştığını belirtti.Hindistan Başbakanı Narendra Modi de kazaya ilişkin Demir Yolu Bakanı ile görüştüğünü ve kazadan etkilenenlere gerekli tüm desteğin verilmeye çalışıldığını ifade etti.Modi, yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı, yaralılara şifa diledi.

https://sputniknews.com.tr/20230602/hindistanda-tren-kazasi-en-az-50-olu-1071950121.html

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