https://sputniknews.com.tr/20230603/fransiz-bakan-ab-uyelik-sartlarinin-yerine-getirilmesi-on-yillar-surebilir-1071968752.html
Fransız Bakan: AB'ye katılmak isteyenlerin üyelik şartlarını yerine getirmesi ‘on yıllar’ sürebilir
Fransız Bakan: AB'ye katılmak isteyenlerin üyelik şartlarını yerine getirmesi ‘on yıllar’ sürebilir
Fransa'nın AB İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurence Boone, Avrupalıların ‘safları sıklaştırması’ ve ‘AB'ye katılmak isteyen ülkeleri daha iyi desteklemesi’... 03.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-03T13:32+0300
2023-06-03T13:32+0300
2023-06-03T13:33+0300
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Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurence Boone, Europe1 radyosuna demecinde bazı aday ülkelerin AB’ye katılmak için gerekli koşulları karşılamalarının onlarca yıl alabileceğini belirterek, Avrupalıların ‘safları sıklaştırması’ ve ‘AB’ye katılmak isteyen ülkeleri daha iyi desteklemesi’ gerektiğini söyledi.10 ülkenin AB üyelik başvuruları göz önüne alındığında, sorunun onların kabul edip edilmemeleri ve ne zaman kabul edilmeleri değil, bunun nasıl yapılacağı olduğuna vurgu yapan diplomat, bazı adayların Avrupa standartlarıyla uyuşmazlıkları ortadan kaldırmasının ‘on yıllar’ alabileceğine dikkat çekti.1 Haziran'da Moldova'da gerçekleşen Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde Rusya’ya karşı mücadelenin de ele alındığını belirten Boone, "Rusya, Ukrayna'ya karşı oldukça açık bir savaş yürütüyor, ancak hata yapmamalıyız, Rusya aynı zamanda dezenformasyon ve enerji fiyatları yoluyla bize karşı da dolaylı bir savaş yürütüyor" dedi.Avrupalıların ‘safları sıklaştırması’ ve diğer şeylerin yanı sıra ‘AB’ye katılmak isteyen ülkeleri daha iyi desteklemesi’ gerektiğine vurgu yapan diplomat, Moldova'daki zirveye katılanların 47 ülkede dezenformasyonla mücadele için bir ‘siber uzmanlar ağı’ oluşturulması konusunda anlaştıklarını kaydetti.
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ab, tam üyelik, üyelik süreci
ab, tam üyelik, üyelik süreci
Fransız Bakan: AB'ye katılmak isteyenlerin üyelik şartlarını yerine getirmesi ‘on yıllar’ sürebilir
13:32 03.06.2023 (güncellendi: 13:33 03.06.2023) Abone ol
Fransa'nın AB İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurence Boone, Avrupalıların ‘safları sıklaştırması’ ve ‘AB'ye katılmak isteyen ülkeleri daha iyi desteklemesi’ gerektiğini söyledi.
Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurence Boone, Europe1 radyosuna demecinde bazı aday ülkelerin AB’ye katılmak için gerekli koşulları karşılamalarının onlarca yıl alabileceğini belirterek, Avrupalıların ‘safları sıklaştırması’ ve ‘AB’ye katılmak isteyen ülkeleri daha iyi desteklemesi’ gerektiğini söyledi.
10 ülkenin AB üyelik başvuruları göz önüne alındığında, sorunun onların kabul edip edilmemeleri ve ne zaman kabul edilmeleri değil, bunun nasıl yapılacağı olduğuna vurgu yapan diplomat, bazı adayların Avrupa standartlarıyla uyuşmazlıkları ortadan kaldırmasının ‘on yıllar’ alabileceğine dikkat çekti.
1 Haziran'da Moldova'da gerçekleşen Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde Rusya’ya karşı mücadelenin de ele alındığını belirten Boone, "Rusya, Ukrayna'ya karşı oldukça açık bir savaş yürütüyor, ancak hata yapmamalıyız, Rusya aynı zamanda dezenformasyon ve enerji fiyatları yoluyla bize karşı da dolaylı bir savaş yürütüyor" dedi.
Avrupalıların ‘safları sıklaştırması’ ve diğer şeylerin yanı sıra ‘AB’ye katılmak isteyen ülkeleri daha iyi desteklemesi’ gerektiğine vurgu yapan diplomat, Moldova'daki zirveye katılanların 47 ülkede dezenformasyonla mücadele için bir ‘siber uzmanlar ağı’ oluşturulması konusunda anlaştıklarını kaydetti.