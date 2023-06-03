Fransa'da birçok çocuğa cinsel istismarda bulunan rahip 20 yıl hapse çarptırıldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Avrupa, Türkiye'ye siyasi ambargo uyguluyor
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Yeni cumhurbaşkanlığı kabinesi şekilleniyor
09:08
109 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
6 dk
ÖĞLE AJANDASI
Meclis'te 28. Dönem yemin töreni ile başlayacak
12:46
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'Herediter Anjioödem' hastalığının farkındalığı!
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Türk dış politikasında 'yeni' dönem ve ekonominin etkileri
16:03
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Yeni dönem
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Z kuşağı gümbür gümbür mü paldır küldür mü?
18:34
93 dk
Z RAPORU
TBMM’de yemin maratonu
20:45
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Franz Kafka'nın ölüm yıldönümü
07:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’deki seçimleri dünya, Google’da nasıl aradı?
07:30
2 dk
ÖZEL HABER
Suudi Arabistan’dan BRICS atağı
07:45
2 dk
ÖZEL HABER
ABD’li Siyaset Bilimci Lieven: ABD için endişe verici bir sinyal
08:00
2 dk
ÖZEL HABER
Batı basını: Ukrayna’ya verilen silahlar bize karşı kullanılabilir
08:29
2 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy’den, İran'a 50 yıl süreyle yaptırım teklifi
08:45
1 dk
ÖZEL HABER
Çin, Avrupa’ya Rusya’nın yeni bölgelerini tanıma çağrısı yaptı
09:00
2 dk
ÖZEL HABER
İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı: Rus Hava Kuvvetleri ve denizaltıları İngiltere ve NATO için tehdit
09:10
2 dk
ÖZEL HABER
Avrupa Birliği’nde Rusya yaptırımına iki devletten veto
09:27
2 dk
ÖZEL HABER
NATO’dan Ukrayna’ya: Somut üyelik planları uzak
09:40
2 dk
ÖZEL HABER
Prof. Barış Doster: Kemal Derviş ile Nureddin Nebati arasında aman aman bir fark yok
10:00
4 dk
ÖZEL HABER
Eski Ukrayna Başbakanı: Zelenskiy, Ukrayna’yı yeni Afganistan’a dönüştürdü
10:32
1 dk
ÖZEL HABER
ABD, Şam’la mücadele için Rakka’da ordu kuruyor
10:45
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Franz Kafka'nın ölüm yıldönümü
14:01
5 dk
ÖZEL HABER
İran ve Taliban arasındaki çatışmanın arka planında Sputnik’e anlattı
14:30
5 dk
ÖZEL HABER
ABD, Ukrayna'ya toplam 38.3 milyar dolar askeri yardım yaptı
14:45
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
ÖZEL HABER
Rusya, Çin’e doğalgaz sevkiyatında tarihi rekor kırdı
16:11
1 dk
ÖZEL HABER
ABD Suriye’de çatışmasızlık protokollerini ihlal etti
16:29
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’li ekonomist Scott: Doların devrilmesine katkıda bulunacak
17:21
2 dk
ÖZEL HABER
Macron: Putin NATO'yu elektrik şokuyla uyandırdı
17:31
2 dk
ÖZEL HABER
Medvedev: İngiltere’de savaşa yardım eden sivil olsun meşru bir askeri hedef
17:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Belarus Cumhurbaşkanı: Tek hatamız, Ukrayna sorununu 2014 çözmemiş olmamız
18:15
2 dk
ÖZEL HABER
NATO’nun gizli Rusya planı
18:44
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Franz Kafka'nın ölüm yıldönümü
19:00
5 dk
ÖZEL HABER
Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi: Türkiye ile Azerbaycan arası 38 kilometreye inecek
19:31
5 dk
ÖZEL HABER
Kiev tahıl koridorlarını Rusya’ya yönelik saldırılar için kullanıyor
19:47
1 dk
ÖZEL HABER
ABD, START Anlaşması kapsamında Rusya’ya silahlarla ilgili bilgi iletimini durdurdu
20:00
1 dk
ÖZEL HABER
Balkanlarda NATO’nun başlattığı kriz bitmiyor
20:29
5 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230603/fransada-bircok-cocuga-cinsel-istismarda-bulunan-rahip-20-yil-hapse-carptirildi-1071961235.html
Fransa'da birçok çocuğa cinsel istismarda bulunan rahip 20 yıl hapse çarptırıldı
Fransa'da birçok çocuğa cinsel istismarda bulunan rahip 20 yıl hapse çarptırıldı
Fransa'da mahkeme, çoğunluğu çocuk 33 kişiye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle rahip Pierre de Maillard'ı 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. 03.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-03T02:10+0300
2023-06-03T02:10+0300
dünya
fransa
avrupa
kilise
rahip
cinsel istismar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/0a/1057219696_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_206413b5f5304937364e62ae8a93c97d.jpg
Fransız basınındaki haberlere göre, Vendee Ağır Ceza Mahkemesi, 56 yaşındaki rahip Pierre de Maillard'ı çoğunluğu çocuklardan oluşan 33 kişiye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle cezalandırdı.Duruşmaları kamuoyuna kapalı gerçekleşen davada mahkeme, Maillard'a 20 yıl hapis cezası verdi.Mahkeme, Maillard'ın hayatı boyunca çocuklarla iletişime geçmesini ve Vendee ve Charente-Maritime vilayetlerine ayak basmasını yasakladı.Hapisten çıktıktan sonra Maillard, 10 yıl boyunca sosyal ve adli takibe tabi tutulacak ve bu süre zarfında tedavi görecek. Mahkeme kararına uymazsa Maillard ayrıca 5 yıl daha hapis yatacak.Suç duyurularının ardından Fransız rahip Maillard, 2020'de gözaltına alınmış ve yargılanmaya başlamıştı. Rahipler, istismarın kilisede 'sistematik olgu' olduğunu kabul etmiştiFransa merkezli Kiliselerde Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonu'nun (CIASE) 5 Ekim 2021'de açıkladığı raporda, ülkede kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı belirtilmişti.Katolik Kilisesine bağlı özel okullarda ve kurumlarda çalışanlarca gerçekleştirilen cinsel istismar vakaları eklendiğinde bu sayının 330 bine ulaştığı kaydedilen raporda, kiliselerde cinsel istismarın "sistematik bir olgu" olduğuna işaret edilmişti.CIASE Başkanı Jean-Marc Sauve, yaptığı açıklamada, Katolik Kilisesi'nin cinsel istismar olaylarına karşı gerekli önlemleri almadığını vurgulayarak bu kurumu sorumluluk almaya çağırmıştı.Piskoposluk, çocukların maruz kaldığı cinsel istismar vakalarında "Katolik Kilisesinin kurumsal sorumluluğunu" ve "istismarın kilisede sistematik olgu" olduğunu kabul etmişti.
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/0a/1057219696_127:0:775:486_1920x0_80_0_0_db75dcf1e4b2a3fb7579c6bd293908f4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fransa, avrupa, kilise, rahip, cinsel istismar
fransa, avrupa, kilise, rahip, cinsel istismar

Fransa'da birçok çocuğa cinsel istismarda bulunan rahip 20 yıl hapse çarptırıldı

02:10 03.06.2023
© AAKatolik Kilisesi
Katolik Kilisesi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2023
© AA
Abone olTelegram
Fransa'da mahkeme, çoğunluğu çocuk 33 kişiye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle rahip Pierre de Maillard'ı 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Fransız basınındaki haberlere göre, Vendee Ağır Ceza Mahkemesi, 56 yaşındaki rahip Pierre de Maillard'ı çoğunluğu çocuklardan oluşan 33 kişiye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle cezalandırdı.
Duruşmaları kamuoyuna kapalı gerçekleşen davada mahkeme, Maillard'a 20 yıl hapis cezası verdi.
Mahkeme, Maillard'ın hayatı boyunca çocuklarla iletişime geçmesini ve Vendee ve Charente-Maritime vilayetlerine ayak basmasını yasakladı.
Hapisten çıktıktan sonra Maillard, 10 yıl boyunca sosyal ve adli takibe tabi tutulacak ve bu süre zarfında tedavi görecek. Mahkeme kararına uymazsa Maillard ayrıca 5 yıl daha hapis yatacak.
Suç duyurularının ardından Fransız rahip Maillard, 2020'de gözaltına alınmış ve yargılanmaya başlamıştı.

Rahipler, istismarın kilisede 'sistematik olgu' olduğunu kabul etmişti

Fransa merkezli Kiliselerde Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonu'nun (CIASE) 5 Ekim 2021'de açıkladığı raporda, ülkede kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı belirtilmişti.
Katolik Kilisesine bağlı özel okullarda ve kurumlarda çalışanlarca gerçekleştirilen cinsel istismar vakaları eklendiğinde bu sayının 330 bine ulaştığı kaydedilen raporda, kiliselerde cinsel istismarın "sistematik bir olgu" olduğuna işaret edilmişti.
CIASE Başkanı Jean-Marc Sauve, yaptığı açıklamada, Katolik Kilisesi'nin cinsel istismar olaylarına karşı gerekli önlemleri almadığını vurgulayarak bu kurumu sorumluluk almaya çağırmıştı.
Piskoposluk, çocukların maruz kaldığı cinsel istismar vakalarında "Katolik Kilisesinin kurumsal sorumluluğunu" ve "istismarın kilisede sistematik olgu" olduğunu kabul etmişti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала