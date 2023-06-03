https://sputniknews.com.tr/20230603/eski-beyaz-saray-doktoru-reiner-biden-baston-kullanmali-1071974373.html

Eski Beyaz Saray doktoru Reiner: Biden, baston kullanmalı

Eski Beyaz Saray doktoru Reiner: Biden, baston kullanmalı

Eski Beyaz Saray doktoru Reiner, 81 yaşındaki ABD Başkanı Biden'ın artık baston kullanması gerektiğini belirtti. 03.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-03T16:58+0300

2023-06-03T16:58+0300

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dünya

joe biden

abd

beyaz saray

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Eski ABD Başkanı George W. Bush döneminde Beyaz Saray’da sağlık danışmanı olarak görev yapan kardiyolog Jonathan Rayner, CNN'e demecinde, Başkan Joe Biden’ın son düşme olayının ardından artık baston kullanması gerektiğini söyledi.Rayner, "Dışarıdan kötü görünüyor, onun adına talihsiz bir andı, bir kum torbasına takıldı" diyerek, insanların, özellikle yaşlıların sık sık düştüğüne vurgu yaptı.Amerikan liderinin daha önce de benzer talihsizlikler yaşadığını anımsatan doktor, bu tür ‘dengesiz’ yürüyüşün muhtemelen artritten kaynaklandığını, bu nedenle bir şeye tökezlediğinde dengeyi korumanın zor olduğunu belirterek, “Başkan'a çok dikkatli olmasını tavsiye ederim, düzgün olmayan yüzeylerde baston kullanmak kötü fikir olmayacaktır. Dışarıdan görünüşünü beğenmeyebileceğini biliyorum ama düşüş çok daha kötü görünüyor” diye konuştu.Biden, Colorado eyaletinde katıldığı Hava Harp Okulu'nun mezuniyet töreninde sahneden ayrıldığı sırada dengesini kaybederek yere düşmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20230601/abd-baskani-joe-biden-mezuniyet-toreninde-dustu-1071905380.html

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