Dursun Özbek: Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluk her takıma nasip olmaz

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında şampiyon olmanın mutluğunu yaşadıklarını söyledi. 03.06.2023, Sputnik Türkiye

Dursun Özbek, Galatasaray Sportif AŞ. Başkanvekili Erden Timur ile sarı-kırmızılı futbolcular Abdülkerim Bardakcı, Okan Kocuk, Emre Taşdemir ve Özgür Baran Aksaka, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Galatasaray'ın güzel bir gün geçirdiğini dile getiren başkan Dursun Özbek, şunları kaydetti: "Galatasaray'ın en keyifli günlerinden birisini yaşıyoruz. Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluk her takıma nasip olmaz. Galatasaray zaten bunu hak etmişti. Bütün Galatasaraylılara, Türkiye'ye, Galatasaray'ı seven herkese 100. yıl şampiyonluğu armağan olsun. Oyuncularıma, teknik kadroma büyük teşekkür gönderiyorum. Özellikle büyük bir teşekkür taraftarımıza ve camiamıza. Onların desteğiyle kendimizi daha kuvvetli hissediyoruz. Bu destekleri devam ettikçe Galatasaray'ın bileğini kimse bükemez. Artık hedefimiz Avrupa. İnşallah orada taraftarlarımızı, camiamızı memnun edecek sonuçlar almaya çalışacağız."Gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için Erden Timur ile çalıştıklarını anlatan Özbek, "Hazırlıklarımızı çok önceden yapmıştık. İnşallah en iyi şekilde önümüzdeki senenin hazırlıklarını tamamlayacağız. Galatasaray taraftarı bu seneki gibi önümüzdeki sene de mutlu ve huzurlu maçlara gelecek. Artık stadımızı büyütmenin peşindeyiz, stadımız 50 bin kişiye dar geliyor. Buradan taraftarlarıma teşekkür ediyorum. Onların desteği bizi her zaman rakiplerimize karşı çok kuvvetli tutuyor" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u yemeğe davet ettiğini anlatan Özbek, "Artık Türk futbolunda çekişmenin değil de dostluk içinde hareket etmenin faydalı olacağı düşüncesindeyim. Onun için Ali Bey'i de yemeğe davet ettim, cevap bekliyoruz. Şu ana kadar bana cevap ulaşmadı" değerlendirmesinde bulundu.Nef Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe derbisinin ardından şampiyonluk kupasını alacaklarını aktaran Özbek, "Kupa töreni için çok güzel bir organizasyonumuz var. Maçtan sonra podyumlar kurulacak. Bütün Galatasaraylıların keyif alacağı, Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır bir kutlamayla bu seneki 23. şampiyonluğumuzu kutlayacağız" diye konuştu.Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur da daha önce yaptığı, "Ligin sonunda elimizdeki her şeyi açıklayacağız" şeklindeki demecinin sorulması üzerine, "O gün, 'Sezon bittiğinde açıklanacak, anlatılacak çok şey var' demiştim. Sürekli manipüle ediliyor. Bilgi, belge, kayıt diye... Lütfen o kısmı ekranlara getirirseniz, ben 'Çok şey açıklayacağız' dedim. Onları sezonu bitirdiğimiz anda açıklayacağız" şeklinde konuştu.

