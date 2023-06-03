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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama törenine 78 ülkeden üst düzey katılım olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama törenine 78 ülkeden üst düzey katılım olacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek "Göreve Başlama Töreni"ne, 21 devlet başkanı ve 13 başbakanın yanı... 03.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-03T13:13+0300
2023-06-03T13:13+0300
politika
cumhurbaşkanı
cumhurbaşkanlığı
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı seçimini 27 milyon 834 bin 589 oy ile kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın ilk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yemin törenine iştirak edecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 14.00'te TBMM'de yemin edecek ve görevine başlayacak. Erdoğan, mazbatasını TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli'den alacak.Törenin ardından saat 15.00'te Anıtkabir'i ziyaret edecek Erdoğan, 17.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 'Göreve Başlama Tören'ne katılacak.101 pare top atışı yapılacakCumhurbaşkanlığı Külliyesi A Kapısı'na varışta Erdoğan'ın konvoyuna Atlı Tören Birliği katılacak.Erdoğan'ın süvari birliğiyle Külliye'ye girişi sırasında 101 pare top atışı yapılacak. Ayrıca Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarına bağlı ordu karargahlarında da 101'er pare top atışı gerçekleştirilecek.Törende, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Armoni Mızıkası, TSK Mehteran Takımı ile TSK Tarihi Birlik de yöresel kıyafetleriyle hazır bulunacak.Konuklar onuruna Çankaya Köşkü'nde akşam yemeğiTörene katılacak 21 devlet başkanı şöyle sıralanıyor:Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Karadağ Cumhurbaşkanı Yakov Milatoviç, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kongo Cumhurbaşkanı Denis Sassou N'Guesso, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin Çuppu, Gine Devlet Başkanı Mamady Doumbouya.Göreve başlama törenine Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Macaristan Başbakanı Victor Orban, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin de aralarında bulunduğu 13 ülkenin başbakanları iştirak edecek.Törene Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha'nın da olduğu 8 uluslararası kuruluşun temsilcileri de katılacak.Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Viktoroviç Volodin, Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Ding Zhongli'nin katılacağı törende, 12 ülke, Meclis Başkanı düzeyinde temsil edilecek.Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Jelka Sviyanoviç, Konsey Üyeleri Jelko Komşiç ile Denis Beçiroviç'in yanı sıra Bosna Hersek Sırp Entitesi Başkanı Milorad Dodik'in de katılacağı törende, eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, eski Almanya Şansölyesi Gerhard Schröder, eski KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, eski Bosna Hersek Başkanlık Konseyi üyesi Bakir İzzetbegoviç, eski İsveç Başbakanı Carl Bildt de yer alacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı konukları onuruna saat 19.00'da Çankaya Köşkü'nde akşam yemeği verecek.Yemek sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabine üyelerini açıklaması bekleniyor.
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cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı, recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı, recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama törenine 78 ülkeden üst düzey katılım olacak

13:13 03.06.2023
© Fotoğraf : T.C. CumhurbaşkanlığıCumhurbaşkanı Erdoğan, balkon konuşması yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, balkon konuşması yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2023
© Fotoğraf : T.C. Cumhurbaşkanlığı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek "Göreve Başlama Töreni"ne, 21 devlet başkanı ve 13 başbakanın yanı sıra çok sayıda bakan ile aralarında Türk Devletleri Teşkilatı, NATO ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın da olduğu uluslararası kuruluş temsilcileri katılacak.
Cumhurbaşkanı seçimini 27 milyon 834 bin 589 oy ile kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın ilk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yemin törenine iştirak edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 14.00'te TBMM'de yemin edecek ve görevine başlayacak. Erdoğan, mazbatasını TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli'den alacak.
Törenin ardından saat 15.00'te Anıtkabir'i ziyaret edecek Erdoğan, 17.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 'Göreve Başlama Tören'ne katılacak.

101 pare top atışı yapılacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi A Kapısı'na varışta Erdoğan'ın konvoyuna Atlı Tören Birliği katılacak.
Erdoğan'ın süvari birliğiyle Külliye'ye girişi sırasında 101 pare top atışı yapılacak. Ayrıca Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarına bağlı ordu karargahlarında da 101'er pare top atışı gerçekleştirilecek.
Törende, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Armoni Mızıkası, TSK Mehteran Takımı ile TSK Tarihi Birlik de yöresel kıyafetleriyle hazır bulunacak.

Konuklar onuruna Çankaya Köşkü'nde akşam yemeği

Törene katılacak 21 devlet başkanı şöyle sıralanıyor:
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Karadağ Cumhurbaşkanı Yakov Milatoviç, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kongo Cumhurbaşkanı Denis Sassou N'Guesso, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin Çuppu, Gine Devlet Başkanı Mamady Doumbouya.
Göreve başlama törenine Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Macaristan Başbakanı Victor Orban, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin de aralarında bulunduğu 13 ülkenin başbakanları iştirak edecek.
Törene Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha'nın da olduğu 8 uluslararası kuruluşun temsilcileri de katılacak.
Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Viktoroviç Volodin, Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Ding Zhongli'nin katılacağı törende, 12 ülke, Meclis Başkanı düzeyinde temsil edilecek.
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Jelka Sviyanoviç, Konsey Üyeleri Jelko Komşiç ile Denis Beçiroviç'in yanı sıra Bosna Hersek Sırp Entitesi Başkanı Milorad Dodik'in de katılacağı törende, eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, eski Almanya Şansölyesi Gerhard Schröder, eski KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, eski Bosna Hersek Başkanlık Konseyi üyesi Bakir İzzetbegoviç, eski İsveç Başbakanı Carl Bildt de yer alacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı konukları onuruna saat 19.00'da Çankaya Köşkü'nde akşam yemeği verecek.
Yemek sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabine üyelerini açıklaması bekleniyor.
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