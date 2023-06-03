https://sputniknews.com.tr/20230603/cumhurbaskani-erdogan-lgsye-girecek-ogrencilere-basari-diledi-1071987398.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS'ye girecek öğrencilere başarı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS'ye girecek öğrencilere başarı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilere başarı diledi. 03.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-03T23:41+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

lgs

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın LGS’ye girecek olan, ülkemizin geleceği tüm evlatlarımıza Allah’tan zihin açıklığı ve üstün başarılar diliyorum. Türkiye Yüzyılı’nın inşasında her birinize güveniyor; sınavın size, ailenize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

türkiye

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recep tayyip erdoğan, lgs