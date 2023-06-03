https://sputniknews.com.tr/20230603/cumhurbaskani-erdogan-lgsye-girecek-ogrencilere-basari-diledi-1071987398.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS'ye girecek öğrencilere başarı diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS'ye girecek öğrencilere başarı diledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilere başarı diledi. 03.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-03T23:41+0300
2023-06-03T23:41+0300
2023-06-03T23:41+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
lgs
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın LGS’ye girecek olan, ülkemizin geleceği tüm evlatlarımıza Allah’tan zihin açıklığı ve üstün başarılar diliyorum. Türkiye Yüzyılı’nın inşasında her birinize güveniyor; sınavın size, ailenize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.
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recep tayyip erdoğan, lgs
recep tayyip erdoğan, lgs
Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS'ye girecek öğrencilere başarı diledi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilere başarı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın LGS’ye girecek olan, ülkemizin geleceği tüm evlatlarımıza Allah’tan zihin açıklığı ve üstün başarılar diliyorum. Türkiye Yüzyılı’nın inşasında her birinize güveniyor; sınavın size, ailenize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.