https://sputniknews.com.tr/20230603/chp-parti-meclisi-toplantisi-basladi-1071966153.html
CHP Parti Meclisi toplantısı başladı
CHP Parti Meclisi toplantısı başladı
CHP Parti Meclisi (PM), seçim sonuçlarını değerlendirmek amacıyla toplandı. 03.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-03T10:58+0300
2023-06-03T10:58+0300
2023-06-03T10:58+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
pm
chp pm
toplantı
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PM'nin, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezindeki toplantısı başladı.Toplantıda, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin analizi ile kurultay takvimi ele alınacak.
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), pm, chp pm, toplantı
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), pm, chp pm, toplantı
CHP Parti Meclisi toplantısı başladı
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CHP Parti Meclisi (PM), seçim sonuçlarını değerlendirmek amacıyla toplandı.
PM'nin, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezindeki toplantısı başladı.
Toplantıda, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin analizi ile kurultay takvimi ele alınacak.