https://sputniknews.com.tr/20230603/belgorod-valisi-gladkov-sebekino-kentine-yonelik-bombardimanda-2-kisi-yaralandi-1071978830.html
Belgorod Bölge Valisi Gladkov: Bölgeye yönelik saldırılar sonucunda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Belgorod Bölge Valisi Gladkov: Bölgeye yönelik saldırılar sonucunda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Gladkov, Ukrayna birliklerinin bölgeye yönelik bombardımanı sonucunda 2 kişinin öldüğünü, 2 kişinin de yaralandığını duyurdu. 03.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-03T19:14+0300
2023-06-03T19:14+0300
2023-06-03T19:37+0300
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Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Ukrayna sınırına 6 km mesafedeki Şebekino kentine Kiev'e bağlı güçler tarafından düzenlenen bombardıman sonucunda araçlarının önüne mermi düşen 2 kişinin ağır yaralandığını bildirdi.'Şebekino kentine yönelik bombardımanda 2 kişi yaralandı'Gladkov, “Kentte otomobilleriyle ilerleyen 2 gencin araçlarının önüne mermi düştü. Gençlerden biri kolları ve göğsüne, diğeri de üst ve alt ekstremitelerine aldığı şarapnel parçaları nedeniyle ağır yaralandı” ifadelerini kullandı.Gladkov, hastaneye kaldırılan yaralılara gerekli her türlü tıbbi bakımın sağlandığını kaydetti. Gladkov, Telegram kanalından yaptığı başka bir paylaşımda, Ukrayna sınırına yakın Şebekino kentine Kiev'e bağlı güçler tarafından düzenlenen saldırılar sonucunda 2 kişinin öldüğünü, 2 kişinin de yaralandığını bildirdi.Gladkov, “Ukrayna birliklerinin bombardımanı sonucunda Novaya Tavoljanka'da yaşlı bir kadın öldü, bir kadın da yaralandı. Bezlyudovka'ya yönelik saldırıda da bir kadın öldü, bir erkek yaralandı” ifadelerini kullandı.Yaralılara gerekli her türlü tıbbi yardımın sağlandığını belirten Gladkov, Novaya Tavoljanka'nın bombalanması sonucunda çok sayıda evin hasar gördüğünü kaydetti.
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vyaçeslav volodin, şebekino, ukrayna, ukrayna krizi
vyaçeslav volodin, şebekino, ukrayna, ukrayna krizi
Belgorod Bölge Valisi Gladkov: Bölgeye yönelik saldırılar sonucunda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
19:14 03.06.2023 (güncellendi: 19:37 03.06.2023) Abone ol
Gladkov, Ukrayna birliklerinin bölgeye yönelik bombardımanı sonucunda 2 kişinin öldüğünü, 2 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Ukrayna sınırına 6 km mesafedeki Şebekino kentine Kiev'e bağlı güçler tarafından düzenlenen bombardıman sonucunda araçlarının önüne mermi düşen 2 kişinin ağır yaralandığını bildirdi.
'Şebekino kentine yönelik bombardımanda 2 kişi yaralandı'
Gladkov, “Kentte otomobilleriyle ilerleyen 2 gencin araçlarının önüne mermi düştü. Gençlerden biri kolları ve göğsüne, diğeri de üst ve alt ekstremitelerine aldığı şarapnel parçaları nedeniyle ağır yaralandı” ifadelerini kullandı.
Gladkov, hastaneye kaldırılan yaralılara gerekli her türlü tıbbi bakımın sağlandığını kaydetti.
Gladkov, Telegram kanalından yaptığı başka bir paylaşımda, Ukrayna sınırına yakın Şebekino kentine Kiev'e bağlı güçler tarafından düzenlenen saldırılar sonucunda 2 kişinin öldüğünü, 2 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Gladkov, “Ukrayna birliklerinin bombardımanı sonucunda Novaya Tavoljanka'da yaşlı bir kadın öldü, bir kadın da yaralandı. Bezlyudovka'ya yönelik saldırıda da bir kadın öldü, bir erkek yaralandı” ifadelerini kullandı.
Yaralılara gerekli her türlü tıbbi yardımın sağlandığını belirten Gladkov, Novaya Tavoljanka'nın bombalanması sonucunda çok sayıda evin hasar gördüğünü kaydetti.