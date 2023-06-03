https://sputniknews.com.tr/20230603/ak-parti-grup-baskani-belli-oldu-1071967302.html
AK Parti'nin A Takımı belli oldu
AK Parti'nin A Takımı belli oldu
AK Parti Grup Başkanlığı'na Abdullah Güler, Grup Başkanvekilliği'ne M. Emin Akbaşoğlu, Özlem Zengin, Abdulhamit Gül, Leyla Şahin Usta, Bahadır Yenişehirlioğlu... 03.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-03T12:44+0300
2023-06-03T12:44+0300
2023-06-03T12:56+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
ak parti
AK Parti'nin A Takımı belli oldu
12:44 03.06.2023 (güncellendi: 12:56 03.06.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
AK Parti Grup Başkanlığı'na Abdullah Güler, Grup Başkanvekilliği'ne M. Emin Akbaşoğlu, Özlem Zengin, Abdulhamit Gül, Leyla Şahin Usta, Bahadır Yenişehirlioğlu seçildi.