AK Parti'nin A Takımı belli oldu

İran ve Taliban arasındaki çatışmanın arka planında Sputnik’e anlattı

ABD, Ukrayna'ya toplam 38.3 milyar dolar askeri yardım yaptı

ABD Suriye’de çatışmasızlık protokollerini ihlal etti

ÖZEL HABER

Medvedev: İngiltere’de savaşa yardım eden sivil olsun meşru bir askeri hedef