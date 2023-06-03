https://sputniknews.com.tr/20230603/adanada-49-bin-litre-sahte-akaryakit-ele-gecirildi-1071965079.html
Adana'da 49 bin litre sahte akaryakıt ele geçirildi
Adana'da 49 bin litre sahte akaryakıt ele geçirildi
Adana polisinin düzenlediği operasyonda; 49 bin litre sahte akaryakıt ele geçirildi, yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. 03.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-03T09:52+0300
2023-06-03T09:52+0300
2023-06-03T09:52+0300
türkiye
adana
akaryakıt
sahte
sahtecilik
polis
operasyon
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 2 ayrı depoda yüklü miktarda sahte akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, 3 şüphelinin atık ve yanık yağları, içine çeşitli maddeler ekleyerek inceltip akaryakıta çevirdikten sonra sattığını tespit etti. Depolara yapılan baskınlarda 49 bin litre sahte akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli de adliyeye sevk edilirken, 1’i tutuklandı, 2’si ise serbest bırakıldı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
adana, akaryakıt, sahte, sahtecilik, polis, operasyon
adana, akaryakıt, sahte, sahtecilik, polis, operasyon
Adana'da 49 bin litre sahte akaryakıt ele geçirildi
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Adana polisinin düzenlediği operasyonda; 49 bin litre sahte akaryakıt ele geçirildi, yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 2 ayrı depoda yüklü miktarda sahte akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, 3 şüphelinin atık ve yanık yağları, içine çeşitli maddeler ekleyerek inceltip akaryakıta çevirdikten sonra sattığını tespit etti. Depolara yapılan baskınlarda 49 bin litre sahte akaryakıt ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli de adliyeye sevk edilirken, 1’i tutuklandı, 2’si ise serbest bırakıldı.