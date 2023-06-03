https://sputniknews.com.tr/20230603/abdli-uzman-bidenin-turkiyeye-f-16-tedariki-karari-nato-birligine-zarar-verir-1071965938.html
ABD'li uzman: Biden'ın Türkiye'ye F-16 tedariki kararı NATO birliğine zarar verir
ABD'li uzman: Biden'ın Türkiye'ye F-16 tedariki kararı NATO birliğine zarar verir
ABD’li uzman Michael Rubin, Türkiye'ye F-16 savaş uçakları verilmesinin NATO içinde ittifakı içeriden kıracak çatışmalara yol açacağını ileri sürdü. 03.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-03T10:54+0300
2023-06-03T10:54+0300
2023-06-03T10:54+0300
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nato
türkiye
isveç
abd
joe biden
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Eski Pentagon yetkilisi ve Neo-Con yazar Michael Rubin, 19FortyFive için kaleme aldığı makalede, ABD Başkanı Joe Biden’ın İsveç'in NATO'ya kabul edilmesi karşılığında Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satışına izin vermesi halinde, Washington’un Kuzey Atlantik İttifakı'nın birliğini baltalama riskiyle karşı karşıya kalacağını belirtti.Rubin, "Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin vetoyu kaldırması karşılığında Türkiye'ye F-16'lar ve modifikasyonlarının tedarik edilmesi en iyi ihtimalle bir Pirus zaferi olacaktır" ifadelerini kullandı.Rubin, Washington'ın taviz verme kararının yalnızca diğer NATO üyelerinin ittifaka üyeliğe ilişkin oy kullanma hakkını diplomatik kazanç aracı olarak kullanmasına yol açacağını vurguladı.Bunun, NATO içinde ittifakı içeriden kıracak çatışmalara yol açacağını belirten uzman, “Türkiye’ye F-16 uçaklarının verilmesi veya bunların modernizasyonu NATO'nun uyumunu ve potansiyelini güçlendirmez, sadece baltalar” değerlendirmesinde bulundu.İsveç’in NATO üyeliği için bütün üye ülkelerin onayı, yani ittifak üyesi 30 ülkenin parlamentolarının onayının alınması gerekiyor. Bunu yapmayan sadece 2 ülke var: Türkiye ile Macaristan.
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nato, türkiye, isveç, abd, joe biden
ABD'li uzman: Biden'ın Türkiye'ye F-16 tedariki kararı NATO birliğine zarar verir
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ABD’li uzman Michael Rubin, Türkiye'ye F-16 savaş uçakları verilmesinin NATO içinde ittifakı içeriden kıracak çatışmalara yol açacağını ileri sürdü.
Eski Pentagon yetkilisi ve Neo-Con yazar Michael Rubin, 19FortyFive için kaleme aldığı makalede, ABD Başkanı Joe Biden’ın İsveç'in NATO'ya kabul edilmesi karşılığında Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satışına izin vermesi halinde, Washington’un Kuzey Atlantik İttifakı'nın birliğini baltalama riskiyle karşı karşıya kalacağını belirtti.
Rubin, "Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin vetoyu kaldırması karşılığında Türkiye'ye F-16'lar ve modifikasyonlarının tedarik edilmesi en iyi ihtimalle bir Pirus zaferi olacaktır" ifadelerini kullandı.
Rubin, Washington'ın taviz verme kararının yalnızca diğer NATO üyelerinin ittifaka üyeliğe ilişkin oy kullanma hakkını diplomatik kazanç aracı olarak kullanmasına yol açacağını vurguladı.
Bunun, NATO içinde ittifakı içeriden kıracak çatışmalara yol açacağını belirten uzman, “Türkiye’ye F-16 uçaklarının verilmesi veya bunların modernizasyonu NATO'nun uyumunu ve potansiyelini güçlendirmez, sadece baltalar” değerlendirmesinde bulundu.
İsveç’in NATO üyeliği için bütün üye ülkelerin onayı, yani ittifak üyesi 30 ülkenin parlamentolarının onayının alınması gerekiyor. Bunu yapmayan sadece 2 ülke var: Türkiye ile Macaristan.