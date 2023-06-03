https://sputniknews.com.tr/20230603/abdli-eski-istihbarat-subayi-putin-yaptirimlara-ragmen-rusyaya-milyarlarca-dolar-kazandirdi-1071974261.html

ABD’li eski istihbarat subayı: Putin yaptırımlara rağmen Rusya’ya milyarlarca dolar kazandırdı

ABD’li eski istihbarat subayı: Putin yaptırımlara rağmen Rusya’ya milyarlarca dolar kazandırdı

ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Putin’in yaptırımlara rağmen Rusya’ya milyarlarca dolar kazandırdığını belirtti. 03.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-03T16:55+0300

2023-06-03T16:55+0300

2023-06-03T16:55+0300

ukrayna krizi

abd

vladimir putin

ukrayna krizi

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/02/1071955886_0:145:3125:1903_1920x0_80_0_0_e6ad7330e9b2ca1b67973193d0285ff0.jpg

Irak'ta nükleer silahların ortadan kaldırılmasının denetlenmesinden sorumlu eski BM müfettişi ve ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Judging Freedom YouTube kanalına verdiği demeçte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Batı'nın yaptırım baskılarına rağmen ülkeye milyarlarca dolarlık yatırım çektiğini söyledi.Ritter, “Rus ekonomisi bugün tarihinde hiç olmadığı kadar daha güçlü. Batı, onu aşağıya çeken, sermaye sızıntısını teşvik eden ve yatırımları engelleyen bir çıpaydı. Aslında, inanılmaz miktarda kaynağa sahip olan bu devlet servetini kaybediyordu” dedi.Yaptırımlar sayesinde artık tüm kaynakların Rusya'da kaldığı ve modernleşmesine katkıda bulunduğuna vurgu yapan Ritter, Avrupalı ve Amerikalı şirketlerin Moskova'dan ayrılmasının ardından Çin, Hindistan ve dünyanın diğer ülkelerinden girişimcilerin buraya yatırım yapmaya başladığını anımsatarak, "Bugün hepsi orada iş yapıyor. Özellikle Çinliler uzun zamandır bu anı bekliyordu, milyarlarca dolar yatırım yapıyorlar" diye konuştu.Ritter, ülkenin ABD Başkanı Joe Biden'ın ancak hayal edebileceği gerçek bir inşaat ve altyapı patlaması yaşadığını da sözlerine ekledi.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, vladimir putin, ukrayna krizi, rusya