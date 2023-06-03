https://sputniknews.com.tr/20230603/abdli-eski-istihbarat-subayi-putin-yaptirimlara-ragmen-rusyaya-milyarlarca-dolar-kazandirdi-1071974261.html
ABD’li eski istihbarat subayı: Putin yaptırımlara rağmen Rusya’ya milyarlarca dolar kazandırdı
ABD’li eski istihbarat subayı: Putin yaptırımlara rağmen Rusya’ya milyarlarca dolar kazandırdı
ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Putin’in yaptırımlara rağmen Rusya’ya milyarlarca dolar kazandırdığını belirtti. 03.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-03T16:55+0300
2023-06-03T16:55+0300
2023-06-03T16:55+0300
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vladimir putin
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Irak'ta nükleer silahların ortadan kaldırılmasının denetlenmesinden sorumlu eski BM müfettişi ve ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Judging Freedom YouTube kanalına verdiği demeçte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Batı'nın yaptırım baskılarına rağmen ülkeye milyarlarca dolarlık yatırım çektiğini söyledi.Ritter, “Rus ekonomisi bugün tarihinde hiç olmadığı kadar daha güçlü. Batı, onu aşağıya çeken, sermaye sızıntısını teşvik eden ve yatırımları engelleyen bir çıpaydı. Aslında, inanılmaz miktarda kaynağa sahip olan bu devlet servetini kaybediyordu” dedi.Yaptırımlar sayesinde artık tüm kaynakların Rusya'da kaldığı ve modernleşmesine katkıda bulunduğuna vurgu yapan Ritter, Avrupalı ve Amerikalı şirketlerin Moskova'dan ayrılmasının ardından Çin, Hindistan ve dünyanın diğer ülkelerinden girişimcilerin buraya yatırım yapmaya başladığını anımsatarak, "Bugün hepsi orada iş yapıyor. Özellikle Çinliler uzun zamandır bu anı bekliyordu, milyarlarca dolar yatırım yapıyorlar" diye konuştu.Ritter, ülkenin ABD Başkanı Joe Biden'ın ancak hayal edebileceği gerçek bir inşaat ve altyapı patlaması yaşadığını da sözlerine ekledi.
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abd, vladimir putin, ukrayna krizi, rusya
abd, vladimir putin, ukrayna krizi, rusya
ABD’li eski istihbarat subayı: Putin yaptırımlara rağmen Rusya’ya milyarlarca dolar kazandırdı
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ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Putin’in yaptırımlara rağmen Rusya’ya milyarlarca dolar kazandırdığını belirtti.
Irak'ta nükleer silahların ortadan kaldırılmasının denetlenmesinden sorumlu eski BM müfettişi ve ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Judging Freedom YouTube kanalına verdiği demeçte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Batı'nın yaptırım baskılarına rağmen ülkeye milyarlarca dolarlık yatırım çektiğini söyledi.
Ritter, “Rus ekonomisi bugün tarihinde hiç olmadığı kadar daha güçlü. Batı, onu aşağıya çeken, sermaye sızıntısını teşvik eden ve yatırımları engelleyen bir çıpaydı. Aslında, inanılmaz miktarda kaynağa sahip olan bu devlet servetini kaybediyordu” dedi.
Yaptırımlar sayesinde artık tüm kaynakların Rusya'da kaldığı ve modernleşmesine katkıda bulunduğuna vurgu yapan Ritter, Avrupalı ve Amerikalı şirketlerin Moskova'dan ayrılmasının ardından Çin, Hindistan ve dünyanın diğer ülkelerinden girişimcilerin buraya yatırım yapmaya başladığını anımsatarak, "Bugün hepsi orada iş yapıyor. Özellikle Çinliler uzun zamandır bu anı bekliyordu, milyarlarca dolar yatırım yapıyorlar" diye konuştu.
Ritter, ülkenin ABD Başkanı Joe Biden'ın ancak hayal edebileceği gerçek bir inşaat ve altyapı patlaması yaşadığını da sözlerine ekledi.