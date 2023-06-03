https://sputniknews.com.tr/20230603/abdde-kongre-baskinina-katilan-iki-oath-kepers-uyesi-daha-hapisle-cezalandirildi-1071959105.html
ABD'de, Kongre baskınına katılan iki Oath Kepers üyesi daha hapisle cezalandırıldı
ABD'de, Kongre baskınına katılan iki Oath Kepers üyesi daha hapisle cezalandırıldı
ABD'de 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınıyla ilgili davada yargılanan Oath Keepers üyelerinden ikisi hakkında daha hapis cezasına hükmedildi. 03.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-03T00:36+0300
2023-06-03T00:36+0300
2023-06-03T00:36+0300
dünya
abd
oath keepers
kongre baskını
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Başkent Washington'da yapılan karar duruşmasında, Oath Keepers üyelerinden David Moerschel 3 yıl, Joseph Hackett ise 3,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Dava dosyasına göre 6 Ocak saldırısında Kongre binasına girdikleri tespit edilen Hackett ve Moerschel, "Kışkırtıcı komplo kurma, ABD hükümetini devirme veya zorla yok etmeye" teşebbüsten suçlandı.ABD Bölge Yargıcı Amit Mehta, Moerschel'in, Kongre baskınının hemen öncesinde, içinde yarı otomatik AR-15 tüfeğinin de bulunduğu bazı silahları Washington'a yakın bir bölgeye taşımasının tehlike oluşturduğu düşüncesini dile getirdi.Bununla birlikte Mehta, Kongre binasında olay günü sadece 11 dakikalığına bulunan Moerschel'e, diğerlerine göre daha az suçlu olduğu kanaatiyle 3 yıl ceza vermekle yetindi.Savcılar, Moerschel için 10, Hackett için ise 12 yıl hapis istemişti.Yargıç Mehta, perşembe günü de kışkırtıcı komplo kurmaktan hüküm giymiş diğer iki Oath Keepers üyesi, Roberto Minuta'yı 4,5, Edward Vallejo'yu 3 yıl hapse mahkum etmişti.
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abd, oath keepers, kongre baskını
abd, oath keepers, kongre baskını
ABD'de, Kongre baskınına katılan iki Oath Kepers üyesi daha hapisle cezalandırıldı
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ABD'de 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınıyla ilgili davada yargılanan Oath Keepers üyelerinden ikisi hakkında daha hapis cezasına hükmedildi.
Başkent Washington'da yapılan karar duruşmasında, Oath Keepers üyelerinden David Moerschel 3 yıl, Joseph Hackett ise 3,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Dava dosyasına göre 6 Ocak saldırısında Kongre binasına girdikleri tespit edilen Hackett ve Moerschel, "Kışkırtıcı komplo kurma, ABD hükümetini devirme veya zorla yok etmeye" teşebbüsten suçlandı.
ABD Bölge Yargıcı Amit Mehta, Moerschel'in, Kongre baskınının hemen öncesinde, içinde yarı otomatik AR-15 tüfeğinin de bulunduğu bazı silahları Washington'a yakın bir bölgeye taşımasının tehlike oluşturduğu düşüncesini dile getirdi.
Bununla birlikte Mehta, Kongre binasında olay günü sadece 11 dakikalığına bulunan Moerschel'e, diğerlerine göre daha az suçlu olduğu kanaatiyle 3 yıl ceza vermekle yetindi.
Savcılar, Moerschel için 10, Hackett için ise 12 yıl hapis istemişti.
Yargıç Mehta, perşembe günü de kışkırtıcı komplo kurmaktan hüküm giymiş diğer iki Oath Keepers üyesi, Roberto Minuta'yı 4,5, Edward Vallejo'yu 3 yıl hapse mahkum etmişti.