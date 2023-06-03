https://sputniknews.com.tr/20230603/abd-savunma-bakani-austin-cin-ile-silah-kontrolu-konusunda-ilerleme-oldugu-soylenemez-1071969139.html

ABD Savunma Bakanı Austin: Çin ile silah kontrolü konusunda ilerleme olduğu söylenemez

ABD Savunma Bakanı Austin: Çin ile silah kontrolü konusunda ilerleme olduğu söylenemez

ABD Savunma Bakanı Austin, Çin ile silah kontrolü konusunda herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini belirterek, Pekin’in Washington’un telefonlarına cevap... 03.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-03T13:56+0300

2023-06-03T13:56+0300

2023-06-03T13:56+0300

savunma

abd

çin

silah

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Singapur'da gerçekleşen Shangri-La Diyaloğu bölgesel güvenlik forumunda, Pekin’in silah kontrolü konusunda ortak bir anlaşma yapılması konusunda Washington'un telefonlara cevap vermediğini söyledi.Austin, “Bu konuyu çok ciddiye alıyoruz. Silah kontrolü konusunda Çin Halk Cumhuriyeti ile özel temaslara gelince, bu konunun tartışılması gerekiyor. Çinli yetkililer telefonumuza cevap verir vermez bunu yapacağız” dedi.Mayıs ayının sonunda Pekin, Washington'ın ABD ve Çin savunma bakanlarının Singapur'da düzenlenen Shangri-La Diyaloğu çerçevesinde biraraya gelme önerisini, ABD’nin 2018'den bu yana uyguladığı yaptırımları gerekçe göstererek reddetmişti.

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