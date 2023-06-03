https://sputniknews.com.tr/20230603/abd-savunma-bakani-austin-cin-ile-silah-kontrolu-konusunda-ilerleme-oldugu-soylenemez-1071969139.html
ABD Savunma Bakanı Austin: Çin ile silah kontrolü konusunda ilerleme olduğu söylenemez
ABD Savunma Bakanı Austin: Çin ile silah kontrolü konusunda ilerleme olduğu söylenemez
ABD Savunma Bakanı Austin, Çin ile silah kontrolü konusunda herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini belirterek, Pekin’in Washington’un telefonlarına cevap... 03.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-03T13:56+0300
2023-06-03T13:56+0300
2023-06-03T13:56+0300
savunma
abd
çin
silah
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Singapur'da gerçekleşen Shangri-La Diyaloğu bölgesel güvenlik forumunda, Pekin’in silah kontrolü konusunda ortak bir anlaşma yapılması konusunda Washington'un telefonlara cevap vermediğini söyledi.Austin, “Bu konuyu çok ciddiye alıyoruz. Silah kontrolü konusunda Çin Halk Cumhuriyeti ile özel temaslara gelince, bu konunun tartışılması gerekiyor. Çinli yetkililer telefonumuza cevap verir vermez bunu yapacağız” dedi.Mayıs ayının sonunda Pekin, Washington'ın ABD ve Çin savunma bakanlarının Singapur'da düzenlenen Shangri-La Diyaloğu çerçevesinde biraraya gelme önerisini, ABD’nin 2018'den bu yana uyguladığı yaptırımları gerekçe göstererek reddetmişti.
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abd, çin, silah
ABD Savunma Bakanı Austin: Çin ile silah kontrolü konusunda ilerleme olduğu söylenemez
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ABD Savunma Bakanı Austin, Çin ile silah kontrolü konusunda herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini belirterek, Pekin’in Washington’un telefonlarına cevap vermemesinden yakındı.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Singapur'da gerçekleşen Shangri-La Diyaloğu bölgesel güvenlik forumunda, Pekin’in silah kontrolü konusunda ortak bir anlaşma yapılması konusunda Washington'un telefonlara cevap vermediğini söyledi.
Austin, “Bu konuyu çok ciddiye alıyoruz. Silah kontrolü konusunda Çin Halk Cumhuriyeti ile özel temaslara gelince, bu konunun tartışılması gerekiyor. Çinli yetkililer telefonumuza cevap verir vermez bunu yapacağız” dedi.
Mayıs ayının sonunda Pekin, Washington'ın ABD ve Çin savunma bakanlarının Singapur'da düzenlenen Shangri-La Diyaloğu çerçevesinde biraraya gelme önerisini, ABD’nin 2018'den bu yana uyguladığı yaptırımları gerekçe göstererek reddetmişti.