https://sputniknews.com.tr/20230602/zelenskiy-ukraynanin-patriot-hava-savunma-sistemlerini-neden-alamadigini-acikladi-1071955244.html

Zelenskiy, Ukrayna'nın Patriot hava savunma sistemlerini neden alamadığını açıkladı

Zelenskiy, Ukrayna'nın Patriot hava savunma sistemlerini neden alamadığını açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kiev'in Patriot hava savunma sistemlerine yoğun ilgi olması nedeniyle kendilerine sıra gelmediğinden yakındı. 02.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-02T22:07+0300

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Estonyalı mevkidaşı Alar Karis ile Kiev'de düzenlediği ortak basın toplantısında, tedarikteki sıra nedeniyle Ukrayna'nın sadece Patriot hava savunma sistemleri değil, onlara ait füzeleri de alamadığını söyledi.Zelenskiy, "Yeteri kadar Patriot olmaması nedeniyle işimizin ne kadar zor olacağını şimdiden görüyoruz. Amacımız hedeflerin yüzde 70-75’inin değil, yüzde 100’ünün vurulması. Bu gerçekten iddialı bir hedef, ancak Patriot için sıra beklemekten dolayı çok zor. Sadece Patriot için değil, füzeler için de. Büyük bir açık soz konusu” dedi.Zelenskiy, Kiev'e Patriot sistemlerinin sağlanması için oluşturulacak ‘koalisyonunun’ başlangıç aşamasında olduğunu vurguladı. Zelenskiy, ‘koalisyona’ katılmayı kabul eden bazı ülkelerin Patriot hava savunma sistemlerine sahip olmadığını belirterek “Bakacaklar. Ve bu çok önemli, bazılarının bu tür imkanları var ve bazılarının ise uygun hava savunma sistemlerine sahip ülkelerle siyasi, kişisel ilişkileri, bazılarının finansmanı var, bazılarının şu veya bu şekilde bir etkisi var” diye konuştu.

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