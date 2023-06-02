https://sputniknews.com.tr/20230602/yolda-yururken-boynuna-kablo-demeti-dustu-1071942008.html
Yolda yürürken boynuna kablo demeti düştü
Yolda yürürken boynuna kablo demeti düştü
İzmir'de bir bilgisayar firmasında stajyerlik yapan lise son sınıf öğrencisi Ahmet Furkan Çetinkaya yolda giderken, yukarıdan atılan kablo demeti boynuna... 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T16:04+0300
2023-06-02T16:04+0300
2023-06-02T16:33+0300
yaşam
izmir
elektrik
kablo
video
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İzmir Gıda Çarşısı'nda bir bilgisayar firmasında stajyerlik yapan 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Ahmet Furkan Çetinkaya, iş çıkışında evine gitmek istedi. Çetinkaya'nın çalıştığı bilgisayar firmasının yanındaki elektrikçi, tam da o sırada malzeme indiriyordu. Çetinkaya da oradan evine gitmek için geçerken, yukarıdan atılan kablo demeti boynuna geçti.Kafama bilezik gibi geçirdiler'Yaşanan bu olay sonrasında İhlas Haber Ajansı'na konuşan Çetinkaya, "Çalıştığım iş yerimden metroya gitmek için telaşla tam çıkıyordum. Koştuğum sırada başıma bir kablo isabet etti. Sosyal medyada bir akım var, topları deliklere atıyorlar adeta o akım gibi oldu. Kafama bilezik gibi geçirdiler. Birazcık güldük ve sonra yoluma devam ettim" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230602/burdurda-sehre-inen-yavru-tilki-bir-evin-balkonunda-sabahladi-1071927637.html
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Yolda yürürken boynuna kablo demeti düştü
Yolda yürürken boynuna kablo demeti düştü
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izmir, elektrik, kablo, video
izmir, elektrik, kablo, video
Yolda yürürken boynuna kablo demeti düştü
16:04 02.06.2023 (güncellendi: 16:33 02.06.2023) Abone ol
İzmir'de bir bilgisayar firmasında stajyerlik yapan lise son sınıf öğrencisi Ahmet Furkan Çetinkaya yolda giderken, yukarıdan atılan kablo demeti boynuna geçti.
İzmir Gıda Çarşısı'nda bir bilgisayar firmasında stajyerlik yapan 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Ahmet Furkan Çetinkaya, iş çıkışında evine gitmek istedi.
Çetinkaya'nın çalıştığı bilgisayar firmasının yanındaki elektrikçi, tam da o sırada malzeme indiriyordu. Çetinkaya da oradan evine gitmek için geçerken, yukarıdan atılan kablo demeti boynuna geçti.
Kafama bilezik gibi geçirdiler'
Yaşanan bu olay sonrasında İhlas Haber Ajansı'na konuşan Çetinkaya, "Çalıştığım iş yerimden metroya gitmek için telaşla tam çıkıyordum. Koştuğum sırada başıma bir kablo isabet etti. Sosyal medyada bir akım var, topları deliklere atıyorlar adeta o akım gibi oldu. Kafama bilezik gibi geçirdiler. Birazcık güldük ve sonra yoluma devam ettim" dedi.