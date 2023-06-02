Vaşaktan bozayıya koruma altındaki yaban hayvanlarına yakın takip

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Bir yandan bölgede farklı türden kuşları halkalayan uzmanlar, diğer yandan da vaşak, kurt ve ayı gibi yaban hayvanlarını uydu vericileriyle takibe alıyor.

Uydu vericisiyle 9 Nisan'da takip edilmeye başlanan bozkır şahini, 3 gün Iğdır bölgesinde kaldıktan sonra kuzeye doğru yolculuğuna başlayıp 12 Nisan'da Ermenistan'a ulaştı. Ermenistan'ın Aragatsotn bölgesine uçan şahin, 132 kilometre katedip Gürcistan'a vardı. Bir gününü de Gürcistan'da geçiren şahin, daha sonra Rusya, ardından da Kazakistan'ın Akmola kentine göçtü. Hala Kazakistan bölgesinde bulunan bozkır şahini, 2 bin 832 kilometrelik bu yolculuğu süresince en yüksek rakımlı uçuşunu 2 bin 774 metreyle Gürcistan'da gerçekleştirdi, en hızlı uçuşunu saatte 76 kilometreyle yaptı.