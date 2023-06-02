Vaşaktan bozayıya koruma altındaki yaban hayvanlarına yakın takip

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Şükrü Sina Gürel: Zafer Partisi'nin çabaları olmasaydı Sinan Oğan yüz bin imza toplayamazdı
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Murat Karayalçın: CHP'de kongre süreci başlamalı, kararı örgüt vermeli
09:02
57 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
11 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
YSK, Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur kesin sonuçlarını açıkladı
12:46
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Lazio, Kerem Aktürkoğlu'nu transfer etmek istiyor
14:06
47 dk
ANKARA FARKI
En genç milletvekili Meclis'te nasıl çalışmalar yapacak?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
'Erdoğan'ın Batı ile al-ver sürecini gelişkin bir şekilde devam ettireceği bir sürece giriyoruz'
16:03
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Laiklik kaygısı
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
İstanbul
18:34
87 dk
Z RAPORU
Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur kesin sonuçları
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Avrupa, Türkiye'ye siyasi ambargo uyguluyor
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Yeni cumhurbaşkanlığı kabinesi şekilleniyor
09:08
109 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
6 dk
ÖĞLE AJANDASI
Meclis'te 28. Dönem yemin töreni ile başlayacak
12:46
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'Herediter Anjioödem' hastalığının farkındalığı!
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Türk dış politikasında 'yeni' dönem ve ekonominin etkileri
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20230602/vasaktan-bozayiya-koruma-altindaki-yaban-hayvanlarina-yakin-takip-1071939504.html
Vaşaktan bozayıya koruma altındaki yaban hayvanlarına yakın takip
Vaşaktan bozayıya koruma altındaki yaban hayvanlarına yakın takip
Kuzeydoğu Anadolu'da korunması ve yaşamının araştırılması amacıyla uydu vericisi takılan yaban hayvanları uzmanlarca takip ediliyor. 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T15:41+0300
2023-06-02T15:42+0300
multimedya
vaşak
bozayı
yaban hayvanları
uydu
takip
fotoğraf
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/02/1071938624_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_8711b01d515808049b9bd3eab333b621.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/02/1071938624_61:0:962:676_1920x0_80_0_0_75ae8523aea1acffdd83eb9f659d819d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
vaşak, bozayı, yaban hayvanları, uydu, takip, fotoğraf, фото
vaşak, bozayı, yaban hayvanları, uydu, takip, fotoğraf, фото

Vaşaktan bozayıya koruma altındaki yaban hayvanlarına yakın takip

15:41 02.06.2023 (güncellendi: 15:42 02.06.2023)
Abone olTelegram
Kuzeydoğu Anadolu'da korunması ve yaşamının araştırılması amacıyla uydu vericisi takılan yaban hayvanları uzmanlarca takip ediliyor.
© AA

Bir yandan bölgede farklı türden kuşları halkalayan uzmanlar, diğer yandan da vaşak, kurt ve ayı gibi yaban hayvanlarını uydu vericileriyle takibe alıyor.

Uydu vericisiyle 9 Nisan'da takip edilmeye başlanan bozkır şahini, 3 gün Iğdır bölgesinde kaldıktan sonra kuzeye doğru yolculuğuna başlayıp 12 Nisan'da Ermenistan'a ulaştı. Ermenistan'ın Aragatsotn bölgesine uçan şahin, 132 kilometre katedip Gürcistan'a vardı. Bir gününü de Gürcistan'da geçiren şahin, daha sonra Rusya, ardından da Kazakistan'ın Akmola kentine göçtü. Hala Kazakistan bölgesinde bulunan bozkır şahini, 2 bin 832 kilometrelik bu yolculuğu süresince en yüksek rakımlı uçuşunu 2 bin 774 metreyle Gürcistan'da gerçekleştirdi, en hızlı uçuşunu saatte 76 kilometreyle yaptı.

Bir yandan bölgede farklı türden kuşları halkalayan uzmanlar, diğer yandan da vaşak, kurt ve ayı gibi yaban hayvanlarını uydu vericileriyle takibe alıyor. Uydu vericisiyle 9 Nisan&#x27;da takip edilmeye başlanan bozkır şahini, 3 gün Iğdır bölgesinde kaldıktan sonra kuzeye doğru yolculuğuna başlayıp 12 Nisan&#x27;da Ermenistan&#x27;a ulaştı. Ermenistan&#x27;ın Aragatsotn bölgesine uçan şahin, 132 kilometre katedip Gürcistan&#x27;a vardı. Bir gününü de Gürcistan&#x27;da geçiren şahin, daha sonra Rusya, ardından da Kazakistan&#x27;ın Akmola kentine göçtü. Hala Kazakistan bölgesinde bulunan bozkır şahini, 2 bin 832 kilometrelik bu yolculuğu süresince en yüksek rakımlı uçuşunu 2 bin 774 metreyle Gürcistan&#x27;da gerçekleştirdi, en hızlı uçuşunu saatte 76 kilometreyle yaptı. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA

Bir yandan bölgede farklı türden kuşları halkalayan uzmanlar, diğer yandan da vaşak, kurt ve ayı gibi yaban hayvanlarını uydu vericileriyle takibe alıyor.

Uydu vericisiyle 9 Nisan'da takip edilmeye başlanan bozkır şahini, 3 gün Iğdır bölgesinde kaldıktan sonra kuzeye doğru yolculuğuna başlayıp 12 Nisan'da Ermenistan'a ulaştı. Ermenistan'ın Aragatsotn bölgesine uçan şahin, 132 kilometre katedip Gürcistan'a vardı. Bir gününü de Gürcistan'da geçiren şahin, daha sonra Rusya, ardından da Kazakistan'ın Akmola kentine göçtü. Hala Kazakistan bölgesinde bulunan bozkır şahini, 2 bin 832 kilometrelik bu yolculuğu süresince en yüksek rakımlı uçuşunu 2 bin 774 metreyle Gürcistan'da gerçekleştirdi, en hızlı uçuşunu saatte 76 kilometreyle yaptı.

© AAYaban hayvanlarının göç yolları, beslenme ve üreme noktalarının belirlenmesi için bölgede yapılan çalışmalarda, 2011 yılından bugüne kadar 90'dan fazla kuş, 39 kurt, 21 vaşak ve 75 bozayıya uydu vericisi takıldı.
Vaşaktan bozayıya çok sayıda yaban hayvanı uydu vericisiyle takip ediliyor - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Yaban hayvanlarının göç yolları, beslenme ve üreme noktalarının belirlenmesi için bölgede yapılan çalışmalarda, 2011 yılından bugüne kadar 90'dan fazla kuş, 39 kurt, 21 vaşak ve 75 bozayıya uydu vericisi takıldı.
© AAIğdır'daki Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezinde bu yıl yapılan çalışmalarda, ağlara takılan 2 bozkır şahini (Buteo buteo vulpinus/menetriesi) ve 2 poyraz kuşu (Haematopus ostralegus) uydu vericisi takılarak doğal ortamlarına bırakıldı. Bölgede uydudan takibine devam edilen yaban hayvanlarıyla ilgili veriler, Anadolu Ajansı'nca derlendi.
Vaşaktan bozayıya çok sayıda yaban hayvanı uydu vericisiyle takip ediliyor - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Iğdır'daki Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezinde bu yıl yapılan çalışmalarda, ağlara takılan 2 bozkır şahini (Buteo buteo vulpinus/menetriesi) ve 2 poyraz kuşu (Haematopus ostralegus) uydu vericisi takılarak doğal ortamlarına bırakıldı. Bölgede uydudan takibine devam edilen yaban hayvanlarıyla ilgili veriler, Anadolu Ajansı'nca derlendi.
© AA

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki çalışmalarda yakalanan ve Mezguashe adı verilen kurt (Canis lupus), 11 Temmuz 2021'de boynuna uydu vericisi takılarak ormanlık alandaki doğal ortamına bırakıldı.

Bugüne kadar yaşam alanı civarında yaklaşık 6 bin 325 kilometre katedip, Kars'ın yanı sıra Erzurum, Ağrı ve Ardahan'a geçen kurt, bu alanlarda avlanarak yaşamını sürdürdü.

Kars&#x27;ın Sarıkamış ilçesindeki çalışmalarda yakalanan ve Mezguashe adı verilen kurt (Canis lupus), 11 Temmuz 2021&#x27;de boynuna uydu vericisi takılarak ormanlık alandaki doğal ortamına bırakıldı. Bugüne kadar yaşam alanı civarında yaklaşık 6 bin 325 kilometre katedip, Kars&#x27;ın yanı sıra Erzurum, Ağrı ve Ardahan&#x27;a geçen kurt, bu alanlarda avlanarak yaşamını sürdürdü. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki çalışmalarda yakalanan ve Mezguashe adı verilen kurt (Canis lupus), 11 Temmuz 2021'de boynuna uydu vericisi takılarak ormanlık alandaki doğal ortamına bırakıldı.

Bugüne kadar yaşam alanı civarında yaklaşık 6 bin 325 kilometre katedip, Kars'ın yanı sıra Erzurum, Ağrı ve Ardahan'a geçen kurt, bu alanlarda avlanarak yaşamını sürdürdü.

© AASarıkamış'taki ormanlık alanlarda yakalanan ve bu alanda sık görülebilen türlerden bozayı (Ursus arctos) da izlenen türlerden biri. İlçedeki ormanlık alanda 7 Haziran 2021'de yakalanan Baloo adlı bozayı, Kars, Ardahan, Artvin ve Erzurum bölgesinde 2 bin 731 kilometre katetti.
Vaşaktan bozayıya çok sayıda yaban hayvanı uydu vericisiyle takip ediliyor - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Sarıkamış'taki ormanlık alanlarda yakalanan ve bu alanda sık görülebilen türlerden bozayı (Ursus arctos) da izlenen türlerden biri. İlçedeki ormanlık alanda 7 Haziran 2021'de yakalanan Baloo adlı bozayı, Kars, Ardahan, Artvin ve Erzurum bölgesinde 2 bin 731 kilometre katetti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала