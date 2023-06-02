https://sputniknews.com.tr/20230602/ukrayna-lideri-zelenskiy-estonyali-mevkidasi-karis-ile-ortak-silah-uretimini-gorustu-1071954657.html

Ukrayna lideri Zelenskiy, Estonyalı mevkidaşı Karis ile ortak silah üretimini görüştü

Ukrayna lideri Zelenskiy, Estonyalı mevkidaşı Karis ile ortak silah üretimini görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev’i ziyaret eden Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis’le ortak savunma işletmelerini oluşturma fırsatını... 02.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-02T22:01+0300

2023-06-02T22:01+0300

2023-06-02T22:01+0300

ukrayna krizi

ukrayna

estonya

vladimir zelenskiy

silah

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0c/1071003348_0:139:3148:1910_1920x0_80_0_0_555d9a434839735c086165cf514383a4.jpg

Ukrayna lideri Zelenskiy, Estonyalı mevkidaşı Karis’le görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, “Görüşmede, savaş alanındaki duruma ve imkanlarımıza ilişkin bilgi verdim. Barış formülünün hayata geçirilmesi yönündeki çabalarımıza dair bilgi verdim. Estonyalı uzmanların katılımıyla mayın temizleme çalışmaları konusunda anlaşmaya vardık. Ukrayna’da ortak savunma üretimini oluşturma fırsatını ayrıntılı olarak değerlendirdik” diye konuştu.Daha önce Zelenskiy, İngiliz savunma şirketlerinin temsilcileriyle Ukrayna’da onarım ve üretim kapasitelerinin oluşturulması yönünde anlaşmaya vardıklarını bildirmişti.

ukrayna

estonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, estonya, vladimir zelenskiy, silah