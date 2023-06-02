https://sputniknews.com.tr/20230602/ukrayna-lideri-zelenskiy-estonyali-mevkidasi-karis-ile-ortak-silah-uretimini-gorustu-1071954657.html
Ukrayna lideri Zelenskiy, Estonyalı mevkidaşı Karis ile ortak silah üretimini görüştü
Ukrayna lideri Zelenskiy, Estonyalı mevkidaşı Karis ile ortak silah üretimini görüştü
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev’i ziyaret eden Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis’le ortak savunma işletmelerini oluşturma fırsatını... 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T22:01+0300
2023-06-02T22:01+0300
2023-06-02T22:01+0300
ukrayna krizi
ukrayna
estonya
vladimir zelenskiy
silah
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Ukrayna lideri Zelenskiy, Estonyalı mevkidaşı Karis’le görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, “Görüşmede, savaş alanındaki duruma ve imkanlarımıza ilişkin bilgi verdim. Barış formülünün hayata geçirilmesi yönündeki çabalarımıza dair bilgi verdim. Estonyalı uzmanların katılımıyla mayın temizleme çalışmaları konusunda anlaşmaya vardık. Ukrayna’da ortak savunma üretimini oluşturma fırsatını ayrıntılı olarak değerlendirdik” diye konuştu.Daha önce Zelenskiy, İngiliz savunma şirketlerinin temsilcileriyle Ukrayna’da onarım ve üretim kapasitelerinin oluşturulması yönünde anlaşmaya vardıklarını bildirmişti.
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ukrayna, estonya, vladimir zelenskiy, silah
ukrayna, estonya, vladimir zelenskiy, silah
Ukrayna lideri Zelenskiy, Estonyalı mevkidaşı Karis ile ortak silah üretimini görüştü
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev’i ziyaret eden Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis’le ortak savunma işletmelerini oluşturma fırsatını değerlendirdiklerini açıkladı.
Ukrayna lideri Zelenskiy, Estonyalı mevkidaşı Karis’le görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, “Görüşmede, savaş alanındaki duruma ve imkanlarımıza ilişkin bilgi verdim. Barış formülünün hayata geçirilmesi yönündeki çabalarımıza dair bilgi verdim. Estonyalı uzmanların katılımıyla mayın temizleme çalışmaları konusunda anlaşmaya vardık. Ukrayna’da ortak savunma üretimini oluşturma fırsatını ayrıntılı olarak değerlendirdik” diye konuştu.
Daha önce Zelenskiy, İngiliz savunma şirketlerinin temsilcileriyle Ukrayna’da onarım ve üretim kapasitelerinin oluşturulması yönünde anlaşmaya vardıklarını bildirmişti.