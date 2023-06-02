https://sputniknews.com.tr/20230602/ukrayna-gucleri-sinirdaki-rus-koyune-saldirdi-iki-kadin-hayatini-kaybetti-1071927999.html

Ukrayna güçleri sınırdaki Rus köyüne saldırdı: İki kadın hayatını kaybetti

Ukrayna güçleri sınırdaki Rus köyüne saldırdı: İki kadın hayatını kaybetti

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinin Valisi Vyaçeslav Gladkov, Maslova köyüne Kiev güçleri tarafından düzenlenen bombardıman sırasında mermi... 02.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-02T12:54+0300

2023-06-02T12:54+0300

2023-06-02T12:54+0300

ukrayna krizi

belgorod

ukrayna

rusya

saldırı

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Belgorod Valisi Gladkov, önceki gün Ukrayna güçlerinin bombardıman düzenledikleri Şebekino kenti yakınlarındaki Maslova köyüne düzenlenen saldırı sonucunda yolda otomobilleriyle ilerleyen iki kadının düşen mermi parçaları yüzünden yaralanıp olay yerinde yaşamlarını yitirdiğini kaydetti.Gladkov, bombardıman sırasında mermi parçalarının isabet ettiği bir başka otomobildeki iki sivilinse yaralandığını ve durumlarının ağır olduğunu söyledi.Ukrayna günleri üç gündür Rusya’nın sınırdaki yerleşim yerlerine, insansız hava araçları ve roketlerle saldırılar düzenliyor. Saldırılar sırasında pek çok sivil hayatını kaybetti ya da yaralandı.

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belgorod, ukrayna, rusya, saldırı