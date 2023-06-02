https://sputniknews.com.tr/20230602/ukrayna-gucleri-sinirdaki-rus-koyune-saldirdi-iki-kadin-hayatini-kaybetti-1071927999.html
Ukrayna güçleri sınırdaki Rus köyüne saldırdı: İki kadın hayatını kaybetti
Ukrayna güçleri sınırdaki Rus köyüne saldırdı: İki kadın hayatını kaybetti
Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinin Valisi Vyaçeslav Gladkov, Maslova köyüne Kiev güçleri tarafından düzenlenen bombardıman sırasında mermi... 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T12:54+0300
2023-06-02T12:54+0300
2023-06-02T12:54+0300
ukrayna krizi
belgorod
ukrayna
rusya
saldırı
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Belgorod Valisi Gladkov, önceki gün Ukrayna güçlerinin bombardıman düzenledikleri Şebekino kenti yakınlarındaki Maslova köyüne düzenlenen saldırı sonucunda yolda otomobilleriyle ilerleyen iki kadının düşen mermi parçaları yüzünden yaralanıp olay yerinde yaşamlarını yitirdiğini kaydetti.Gladkov, bombardıman sırasında mermi parçalarının isabet ettiği bir başka otomobildeki iki sivilinse yaralandığını ve durumlarının ağır olduğunu söyledi.Ukrayna günleri üç gündür Rusya’nın sınırdaki yerleşim yerlerine, insansız hava araçları ve roketlerle saldırılar düzenliyor. Saldırılar sırasında pek çok sivil hayatını kaybetti ya da yaralandı.
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belgorod, ukrayna, rusya, saldırı
belgorod, ukrayna, rusya, saldırı
Ukrayna güçleri sınırdaki Rus köyüne saldırdı: İki kadın hayatını kaybetti
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Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinin Valisi Vyaçeslav Gladkov, Maslova köyüne Kiev güçleri tarafından düzenlenen bombardıman sırasında mermi parçalarının yolda ilerleyen otomobillerin üstüne düştüğünü ve iki kadının hayatını kaybettiğini belirtti.
Belgorod Valisi Gladkov, önceki gün Ukrayna güçlerinin bombardıman düzenledikleri Şebekino kenti yakınlarındaki Maslova köyüne düzenlenen saldırı sonucunda yolda otomobilleriyle ilerleyen iki kadının düşen mermi parçaları yüzünden yaralanıp olay yerinde yaşamlarını yitirdiğini kaydetti.
Gladkov, bombardıman sırasında mermi parçalarının isabet ettiği bir başka otomobildeki iki sivilinse yaralandığını ve durumlarının ağır olduğunu söyledi.
Ukrayna günleri üç gündür Rusya’nın sınırdaki yerleşim yerlerine, insansız hava araçları ve roketlerle saldırılar düzenliyor. Saldırılar sırasında pek çok sivil hayatını kaybetti ya da yaralandı.