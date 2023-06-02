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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230602/ukrayna-gucleri-sinirdaki-rus-koyune-saldirdi-iki-kadin-hayatini-kaybetti-1071927999.html
Ukrayna güçleri sınırdaki Rus köyüne saldırdı: İki kadın hayatını kaybetti
Ukrayna güçleri sınırdaki Rus köyüne saldırdı: İki kadın hayatını kaybetti
Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinin Valisi Vyaçeslav Gladkov, Maslova köyüne Kiev güçleri tarafından düzenlenen bombardıman sırasında mermi... 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T12:54+0300
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belgorod
ukrayna
rusya
saldırı
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Belgorod Valisi Gladkov, önceki gün Ukrayna güçlerinin bombardıman düzenledikleri Şebekino kenti yakınlarındaki Maslova köyüne düzenlenen saldırı sonucunda yolda otomobilleriyle ilerleyen iki kadının düşen mermi parçaları yüzünden yaralanıp olay yerinde yaşamlarını yitirdiğini kaydetti.Gladkov, bombardıman sırasında mermi parçalarının isabet ettiği bir başka otomobildeki iki sivilinse yaralandığını ve durumlarının ağır olduğunu söyledi.Ukrayna günleri üç gündür Rusya’nın sınırdaki yerleşim yerlerine, insansız hava araçları ve roketlerle saldırılar düzenliyor. Saldırılar sırasında pek çok sivil hayatını kaybetti ya da yaralandı.
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belgorod, ukrayna, rusya, saldırı

Ukrayna güçleri sınırdaki Rus köyüne saldırdı: İki kadın hayatını kaybetti

12:54 02.06.2023
© AFP 2023Ukrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2023
© AFP 2023
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Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinin Valisi Vyaçeslav Gladkov, Maslova köyüne Kiev güçleri tarafından düzenlenen bombardıman sırasında mermi parçalarının yolda ilerleyen otomobillerin üstüne düştüğünü ve iki kadının hayatını kaybettiğini belirtti.
Belgorod Valisi Gladkov, önceki gün Ukrayna güçlerinin bombardıman düzenledikleri Şebekino kenti yakınlarındaki Maslova köyüne düzenlenen saldırı sonucunda yolda otomobilleriyle ilerleyen iki kadının düşen mermi parçaları yüzünden yaralanıp olay yerinde yaşamlarını yitirdiğini kaydetti.
Gladkov, bombardıman sırasında mermi parçalarının isabet ettiği bir başka otomobildeki iki sivilinse yaralandığını ve durumlarının ağır olduğunu söyledi.
Ukrayna günleri üç gündür Rusya’nın sınırdaki yerleşim yerlerine, insansız hava araçları ve roketlerle saldırılar düzenliyor. Saldırılar sırasında pek çok sivil hayatını kaybetti ya da yaralandı.
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