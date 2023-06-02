https://sputniknews.com.tr/20230602/turkiye-ekonomisi-icin-sihirli-formuller-ne-yazik-ki-bulunmuyor-1072011319.html

‘Türkiye ekonomisi için sihirli formüller ne yazık ki bulunmuyor’

‘Türkiye ekonomisi için sihirli formüller ne yazık ki bulunmuyor’

Prof. Kozanoğlu’na göre, Türkiye ekonomisine bakıldığında çok acılı olmayan bir çıkış görünmüyor. Ertelenen sorunlara işaret eden Kozanoğlu, dış ticaret açığı... 02.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-02T23:00+0300

2023-06-02T23:00+0300

2023-06-05T03:18+0300

eksen

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Türkiye’de 14 ve 28 Mayıs’taki parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin iki turunun ardından dikkatler ekonomik tabloya çevrildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yemin ederek göreve başlarken, yeni kabine de netleşti. Ve ekonominin başına bu süreçte ismi pek çok kez gündeme taşınan ve Londra’daki sermaye çevreleriyle arasının iyi olduğu belirtilen eski bakan Mehmet Şimşek getirilirken, Ankara’nın yeni dönemdeki tercihleri tartışılıyor.Türkiye ekonomisiyle ilgili rakamlara bakıldığında tablo parlak görünmezken, Mehmet Şimşek’in ilk açıklamasında ‘rasyonel politikalara dönmek dışında seçenek bulunmadığını’ belirtmesi dikkat çekti.Türkiye ekonomisindeki durumu Prof. Hayri Kozanoğlu ile konuştuk‘Rakamlara baktığımda çok acılı olmayan bir çıkış göremiyorum’Prof. Hayri Kozanoğlu’na göre, Türkiye’nin ciddi ekonomik sorunları seçim sürecinin sonuna ertelendi ve ciddi dış ticaret açığı, cari açık, ithalat bağımlılığı ve döviz kurunu tutmak için kullanılan kaynaklar nedeniyle durum parlak değil. Kozanoğlu, ekonomi yönetimine kim gelirse gelsin ‘çok acılı olmayan bir çıkış’ göremediğini söyledi:‘Merkez Bankası’nın müdahale edecek bir kapasitesi kalmamış durumda’İtfaiye metaforundan yola çıkarak “Yangını söndürecek yeterince suyunuz olması gerekir” diyen Kozanoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının rezervlerinin tükendiği ve müdahale kapasitesi kalmadığı görüşünde. Kozanoğlu, kendilerini fiyat artışlarına karşı korumak için dolar tutan hane halkının da makas açıklığı nedeniyle normal davranış gösteremediğine dikkat çekti:“Kur günbegün artıyor. Bir şeyin fiyatı sürekli yukarı gitmez diyoruz. Sizin bunun tehlikeli olduğunu düşündüğünüz bir anda müdahale kapasiteniz olması gerekir. İtfaiye metaforuyla söylersek yangını söndürecek yeterince suyunuz olması gerekir. Bir kere Merkez Bankası’nın rezervleri tükenmiş durumda. Geçtiğimiz hafta çok hafif net rezervler eksiye düşmüştü. Bu hafta çok belirginleşti. Merkez Bankası’nın müdahale edecek bir kapasitesi kalmamış durumda. Türkiye’de döviz tutan şirketler ve kişiler, bireyler veya hane halkları büyük ölçüde kendilerini fiyat artışlarına karşı korumak için yatırım aracı olarak dövizi tutarlar. Dövizin sıçradığı bir anda da karlarını realize ettiklerini düşündükleri, dövizin daha fazla artmayacağına inandıkları bir anda da satışa geçerlerdi. Normal davranış şekli buydu. Ama şimdi alış-satış makaslarını o kadar genişlettiler ki… İnsanlar bir noktada satış istese de aradaki makas bankalardan işlem yaptığınızda yüzde 9’du. Bu mekanizma da gelişmeyecek. Bunun önünü almak çok zor hale gelecek.”‘Her gelen para ciddi tavizlerle dış politikada bağımlılıkla sonuçlanıyor’IMF’ye Saray’ın sıcak bakmadığını belirtirken, Körfez’den para girişi seçeneğini değerlendiren Kozanoğlu, ancak bunun hem Türkiye ekonomisinin açıklarını kapatmayacağını hem de hem de dış politikada ‘bağımlılığa’ atıf yaptı:‘Döviz kuru sıçraması halinde hazineye çok büyük bir yük yüklüyor’Politika faiziyle enflasyon arasındaki büyük farka işaret eden Kozanoğlu, kur korumalı mevduat hesabının da 2.5 trilyon lirayı bulduğunu ve döviz sıçramasının hazineye maliyetlerini anımsattı:‘Sihirli formüller ne yazık ki bulunmuyor’Türkiye’deki büyümenin kaynağının kredi kartları ve tüketici kredileri olduğunu vurgulayan Kozanoğlu, faizlerin yükselmesinin de hem şirketlerin borçları ödeyememesi riski yaratacağını hem de talebi vuracağını anımsattı:‘Kemer sıkma politikaları uygulamak mümkün olsa da geçmişten çok daha ağır sonuçları olacak’Kozanoğlu, seçimlerde oy desteği getiren maaş artışlarının ardından enflasyonun sıçraması riski eşliğinde gündeme gelebilecek kemer sıkma politikalarının da ‘can acıtma’ durumuna vurgu yaptı:‘ABD’deki temerrüt tartışmaları belli tavizlerle, belli bir korku yaratarak sonuca bağlandı’Kozanoğlu, ABD’de gündeme taşınan ve sert tartışmaların ardından çözümlenen borç limiti ve temerrüt tartışmalarını da değerlendirdi. ABD’deki iki partili sisteme işaret eden Kozanoğlu, Ukrayna çatışması eşliğinde dolar hegemonyasının sarsıldığı bir ortamda, belli tavizlerle, belli bir korku yaratarak meselenin sonuca bağlandığını vurguladı:

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2023

Ceyda Karan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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radyo, ekonomi, döviz, merkez bankası, döviz kurları