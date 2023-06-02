https://sputniknews.com.tr/20230602/turkakimda-planli-bakim-nedeniyle-gaz-sevkiyati-gecici-olarak-duracak-1071926611.html
TürkAkım'da planlı bakım nedeniyle gaz sevkiyatı geçici olarak duracak
TürkAkım'da planlı bakım nedeniyle gaz sevkiyatı geçici olarak duracak
Rus enerji şirketi Gazprom, planlı yıllık bakım nedeniyle TürkAkım doğal gaz boru hattından geçici olarak doğalgaz sevkiyatı yapılmayacağını açıkladı. 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T12:40+0300
2023-06-02T12:40+0300
2023-06-02T12:41+0300
dünya
gazprom
türkiye
türkakım
doğalgaz
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Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, TürkAkım'da 5-12 Haziran tarihlerinde planlı yıllık bakım yapılacağı belirtildi.Bu nedenle söz konusu tarihlerde TürkAkım'ın iki hattından da doğalgaz sevkiyatı yapılmayacağı bilgisi verilen açıklamada, "Gaz sevkiyatının durdurulması tüm taraflarla önceden koordine edilmiştir" ifadesi kullanıldı.TürkAkım, her biri 15,7 milyar metreküp olmak üzere toplam 31.5 milyar metreküp gaz taşıma kapasitesine sahip iki hattan oluşuyor. İlk hat üzerinden Türkiye'ye, ikinci hat üzerinden ise Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ ve Gazprom'un eşit ortaklığında kurulan TürkAkım Gaz Taşıma AŞ tarafından Avrupa'ya gaz aktarılıyor.
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gazprom, türkiye, türkakım, doğalgaz
gazprom, türkiye, türkakım, doğalgaz
TürkAkım'da planlı bakım nedeniyle gaz sevkiyatı geçici olarak duracak
12:40 02.06.2023 (güncellendi: 12:41 02.06.2023) Abone ol
Rus enerji şirketi Gazprom, planlı yıllık bakım nedeniyle TürkAkım doğal gaz boru hattından geçici olarak doğalgaz sevkiyatı yapılmayacağını açıkladı.
Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, TürkAkım'da 5-12 Haziran tarihlerinde planlı yıllık bakım yapılacağı belirtildi.
Bu nedenle söz konusu tarihlerde TürkAkım'ın iki hattından da doğalgaz sevkiyatı yapılmayacağı bilgisi verilen açıklamada, "Gaz sevkiyatının durdurulması tüm taraflarla önceden koordine edilmiştir" ifadesi kullanıldı.
TürkAkım, her biri 15,7 milyar metreküp olmak üzere toplam 31.5 milyar metreküp gaz taşıma kapasitesine sahip iki hattan oluşuyor. İlk hat üzerinden Türkiye'ye, ikinci hat üzerinden ise Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ ve Gazprom'un eşit ortaklığında kurulan TürkAkım Gaz Taşıma AŞ tarafından Avrupa'ya gaz aktarılıyor.