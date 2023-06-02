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https://sputniknews.com.tr/20230602/turk-kizilay-2023-kurban-vekalet-bedellerini-belirledi-1071935635.html
Türk Kızılay 2023 kurban vekalet bedellerini belirledi
Türk Kızılay 2023 kurban vekalet bedellerini belirledi
2023 kurban kesim bedelinin ne kadar olduğu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde merak ediliyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı ardından Türk Kızılayı da kurban... 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T14:26+0300
2023-06-02T15:03+0300
ekonomi
kurban
kurban bayramı
kurban kesim bedeli
ali erbaş
diyanet işleri başkanlığı
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2023 Kurban Bayramı'na kısa bir zaman kala, dini vazifelerini yerine getirecek olan vatandaşlar için kurban kesim bedelleri açıklandı. Diyanet ve Türk Kızılayı 2023 kurban vekaleti bedellerini kamuoyuyla paylaştı.Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirlediklerini açıkladı.Kurban kesim bedeli ne kadar?Buna göre; Türkiye'de 2023 kurban kesim bedeli 5 bin 960 lira olarak belirlenirken, yurt dışında ise 2 bin 750 lira olarak açıklandı.Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim organizasyonuna ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklamada bulundu.Erbaş, "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950 TL, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirledik. Bağışlarınızı başta deprem bölgesi olmak üzere tüm ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.2022 yılında ise yurt içindeki kurban bedeli 2475 TL; yurt dışı için 1475 TL olarak belirlenmişti.İHH 2023 kurban bedelini açıkladı İHH İnsani Yardım Vakfı da, 2023'teki kurban bedelini açıkladı. Vakıf, yurt içi ve yurt dışında kurban hisse bedelini 3 bin 700 lira olarak belirledi. 2022'de ise İHH'nın kurban bedeli 2 bin liraydı.
https://sputniknews.com.tr/20230526/kurban-bayrami-ikramiyeleri-ne-zaman-ne-kadar-yatacak-1071611754.html
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Türk Kızılay 2023 kurban vekalet bedellerini belirledi

14:26 02.06.2023 (güncellendi: 15:03 02.06.2023)
© AAkurbanlık
kurbanlık - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2023
© AA
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2023 kurban kesim bedelinin ne kadar olduğu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde merak ediliyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı ardından Türk Kızılayı da kurban vekaleti bedellerini açıkladı. Peki, kurban kesim bedeli ne kadar oldu?
2023 Kurban Bayramı'na kısa bir zaman kala, dini vazifelerini yerine getirecek olan vatandaşlar için kurban kesim bedelleri açıklandı. Diyanet ve Türk Kızılayı 2023 kurban vekaleti bedellerini kamuoyuyla paylaştı.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirlediklerini açıkladı.

Kurban kesim bedeli ne kadar?

Buna göre; Türkiye'de 2023 kurban kesim bedeli 5 bin 960 lira olarak belirlenirken, yurt dışında ise 2 bin 750 lira olarak açıklandı.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim organizasyonuna ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklamada bulundu.

Erbaş, "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950 TL, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirledik. Bağışlarınızı başta deprem bölgesi olmak üzere tüm ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.
2022 yılında ise yurt içindeki kurban bedeli 2475 TL; yurt dışı için 1475 TL olarak belirlenmişti.

İHH 2023 kurban bedelini açıkladı

İHH İnsani Yardım Vakfı da, 2023'teki kurban bedelini açıkladı. Vakıf, yurt içi ve yurt dışında kurban hisse bedelini 3 bin 700 lira olarak belirledi.
2022'de ise İHH'nın kurban bedeli 2 bin liraydı.
Bayram ikramiyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2023
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