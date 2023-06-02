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https://sputniknews.com.tr/20230602/tuik-2022de-obezite-orani-yuzde-202ye-dustu-1071943634.html
TÜİK: 2022'de obezite oranı yüzde 20.2'ye düştü
TÜİK: 2022'de obezite oranı yüzde 20.2'ye düştü
Türkiye Sağlık Araştırması'na göre, ülkedeki obez bireylerin oranı geçen yıl yüzde 20.2 olarak belirlendi. 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T16:34+0300
2023-06-02T16:39+0300
yaşam
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
türkiye
obezite
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin Türkiye sağlık araştırması verilerini bugün yayınladı. Buna göre, boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kitle indeksi incelendiğinde; 15 yaş ve üstü obez bireylerin oranı 2019 yılında yüzde 21,1 iken 2022 yılında yüzde 20,2 oldu. Cinsiyet ayrımında bakıldığında; geçen yıl kadınların yüzde 23,6’sının obez ve yüzde 30,9’unun obez öncesi, erkeklerin ise yüzde 16,8’inin obez ve yüzde 40,4’ünün obez öncesi olduğu görüldü.Çocuklarda son 6 ay içinde görülen hastalık türleri incelendiğinde, 0-6 yaş grubunda yüzde 31,3 ile en çok üst solunum yolu enfeksiyonu görüldü. Bunu sırasıyla yüzde 29,4 ile ishal ve yüzde 6,9 ile alt solunum yolu enfeksiyonu izledi. 7-14 yaş grubunda da yüzde 27,1 ile üst solunum yolu enfeksiyonu ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 19,8 ile ishal, yüzde 11,2 ile ağız ve diş sağlığı sorunları takip etti.Son 12 ay içinde 15 yaş ve üstü bireylerde görülen hastalık türleri incelendiğinde, bel bölgesi problemleri 2019 yılında yüzde 29,7 ile 2022 yılında da yüzde 24,6 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 17,2 ile boyun bölgesi problemleri, yüzde 16,1 ile hipertansiyon, yüzde 11,4 ile şeker hastalığı ve yüzde 9,6 ile alerji izledi.Her gün tütün mamulü kullananların oranı yükseldiHer gün tütün mamulü kullanan 15 yaş ve üstü bireylerin oranı 2019 yılında yüzde 28 iken 2022 yılında artarak yüzde 28,3’e yükseldi. Bu oranın erkeklerde yüzde 41,3, kadınlarda ise yüzde 15,5 olduğu tespit edildi. Tütün mamulü kullanmayan bireylerin (bırakanlar ve hiç kullanmayanlar) oranı 2019 yılında yüzde 68,7 iken 2022 yılında yüzde 68’e geriledi.Alkol kullanan 15 yaş ve üstü bireylerin oranı 2019 yılında yüzde 14,9 iken 2022 yılında azalarak yüzde 12,1 oldu. Bu oranın erkeklerde yüzde 18,4, kadınlarda ise yüzde 5,9 olduğu tespit edildi. Alkol kullanmayan bireylerin (daha önce kullanan ve hiç kullanmayanlar) oranı, 2019 yılında yüzde 85,1 iken 2022 yılında artarak yüzde 87,9’e yükseldi.Hastanede en az bir gece yataklı tedavi hizmeti alan bireylerin oranı 2019 yılında yüzde 10,8 iken 2022 yılında yüzde 9,7’ye geriledi. Bu oran erkeklerde yüzde 8,7, kadınlarda da yüzde 10,7 oldu.15 yaş ve üstü bireylerden tansiyonunu ölçtürenlerin oranı 2019 yılında yüzde 50,8 iken 2022 yılında azalarak yüzde 44,7 oldu. Kolesterolünü ölçtürenlerin oranı yüzde 39,6 ve kan şekerini ölçtürenlerin oranı yüzde 41,6 oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230522/arastirma-guvenli-olmayan-bir-mahallede-yasamak-obezite-riskini-artiriyor-1071394312.html
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obezite hesaplama , obezite belirtileri , türkiye'de obezite oranı , obezite tedavisi , obezite testi
obezite hesaplama , obezite belirtileri , türkiye'de obezite oranı , obezite tedavisi , obezite testi

TÜİK: 2022'de obezite oranı yüzde 20.2'ye düştü

16:34 02.06.2023 (güncellendi: 16:39 02.06.2023)
© AFP 2023 / PAUL ELLIS / Obez / Obezite / Şişman
Obez / Obezite / Şişman - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2023
© AFP 2023 / PAUL ELLIS /
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Türkiye Sağlık Araştırması'na göre, ülkedeki obez bireylerin oranı geçen yıl yüzde 20.2 olarak belirlendi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin Türkiye sağlık araştırması verilerini bugün yayınladı. Buna göre, boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kitle indeksi incelendiğinde; 15 yaş ve üstü obez bireylerin oranı 2019 yılında yüzde 21,1 iken 2022 yılında yüzde 20,2 oldu. Cinsiyet ayrımında bakıldığında; geçen yıl kadınların yüzde 23,6’sının obez ve yüzde 30,9’unun obez öncesi, erkeklerin ise yüzde 16,8’inin obez ve yüzde 40,4’ünün obez öncesi olduğu görüldü.
Çocuklarda son 6 ay içinde görülen hastalık türleri incelendiğinde, 0-6 yaş grubunda yüzde 31,3 ile en çok üst solunum yolu enfeksiyonu görüldü. Bunu sırasıyla yüzde 29,4 ile ishal ve yüzde 6,9 ile alt solunum yolu enfeksiyonu izledi. 7-14 yaş grubunda da yüzde 27,1 ile üst solunum yolu enfeksiyonu ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 19,8 ile ishal, yüzde 11,2 ile ağız ve diş sağlığı sorunları takip etti.
Son 12 ay içinde 15 yaş ve üstü bireylerde görülen hastalık türleri incelendiğinde, bel bölgesi problemleri 2019 yılında yüzde 29,7 ile 2022 yılında da yüzde 24,6 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 17,2 ile boyun bölgesi problemleri, yüzde 16,1 ile hipertansiyon, yüzde 11,4 ile şeker hastalığı ve yüzde 9,6 ile alerji izledi.
© Sputnik

Türkiye Sağlık Araştırması'na göre, ülkedeki obez bireylerin oranı geçen yıl yüzde 20.2 olarak belirlendi.

Türkiye Sağlık Araştırması&#x27;na göre, ülkedeki obez bireylerin oranı geçen yıl yüzde 20.2 olarak belirlendi. - Sputnik Türkiye
1/2
© Sputnik

Türkiye Sağlık Araştırması'na göre, ülkedeki obez bireylerin oranı geçen yıl yüzde 20.2 olarak belirlendi.

© Sputnik

Cinsiyet ayrımında bakıldığında; geçen yıl kadınların yüzde 23,6’sının obez ve yüzde 30,9’unun obez öncesi, erkeklerin ise yüzde 16,8’inin obez ve yüzde 40,4’ünün obez öncesi olduğu

Cinsiyet ayrımında bakıldığında; geçen yıl kadınların yüzde 23,6’sının obez ve yüzde 30,9’unun obez öncesi, erkeklerin ise yüzde 16,8’inin obez ve yüzde 40,4’ünün obez öncesi olduğu - Sputnik Türkiye
2/2
© Sputnik

Cinsiyet ayrımında bakıldığında; geçen yıl kadınların yüzde 23,6’sının obez ve yüzde 30,9’unun obez öncesi, erkeklerin ise yüzde 16,8’inin obez ve yüzde 40,4’ünün obez öncesi olduğu

1/2
© Sputnik

Türkiye Sağlık Araştırması'na göre, ülkedeki obez bireylerin oranı geçen yıl yüzde 20.2 olarak belirlendi.

2/2
© Sputnik

Cinsiyet ayrımında bakıldığında; geçen yıl kadınların yüzde 23,6’sının obez ve yüzde 30,9’unun obez öncesi, erkeklerin ise yüzde 16,8’inin obez ve yüzde 40,4’ünün obez öncesi olduğu

Her gün tütün mamulü kullananların oranı yükseldi

Her gün tütün mamulü kullanan 15 yaş ve üstü bireylerin oranı 2019 yılında yüzde 28 iken 2022 yılında artarak yüzde 28,3’e yükseldi. Bu oranın erkeklerde yüzde 41,3, kadınlarda ise yüzde 15,5 olduğu tespit edildi. Tütün mamulü kullanmayan bireylerin (bırakanlar ve hiç kullanmayanlar) oranı 2019 yılında yüzde 68,7 iken 2022 yılında yüzde 68’e geriledi.
Alkol kullanan 15 yaş ve üstü bireylerin oranı 2019 yılında yüzde 14,9 iken 2022 yılında azalarak yüzde 12,1 oldu. Bu oranın erkeklerde yüzde 18,4, kadınlarda ise yüzde 5,9 olduğu tespit edildi. Alkol kullanmayan bireylerin (daha önce kullanan ve hiç kullanmayanlar) oranı, 2019 yılında yüzde 85,1 iken 2022 yılında artarak yüzde 87,9’e yükseldi.
Hastanede en az bir gece yataklı tedavi hizmeti alan bireylerin oranı 2019 yılında yüzde 10,8 iken 2022 yılında yüzde 9,7’ye geriledi. Bu oran erkeklerde yüzde 8,7, kadınlarda da yüzde 10,7 oldu.
15 yaş ve üstü bireylerden tansiyonunu ölçtürenlerin oranı 2019 yılında yüzde 50,8 iken 2022 yılında azalarak yüzde 44,7 oldu. Kolesterolünü ölçtürenlerin oranı yüzde 39,6 ve kan şekerini ölçtürenlerin oranı yüzde 41,6 oldu.
Göbekli insan, obezite, kilo - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2023
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Araştırma: Güvenli olmayan bir mahallede yaşamak obezite riskini artırıyor
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