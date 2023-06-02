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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230602/stoltenbergden-nato-uyelerine-ukrayna-cagrisi-rezervler-tukendi-muhimmat-uretimini-artirmaliyiz-1071927020.html
Stoltenberg'den NATO üyelerine 'Ukrayna' çağrısı: Rezervler tükendi, mühimmat üretimini artırmalıyız
Stoltenberg'den NATO üyelerine 'Ukrayna' çağrısı: Rezervler tükendi, mühimmat üretimini artırmalıyız
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, mühimmat rezervlerinin tükendiğini belirterek üye ülkelere mühimmat üretimini artırma çağrısı yaptı. 02.06.2023, Sputnik Türkiye
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nato
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jens stoltenberg
oslo
mühimmat
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Stoltenberg, Osloda'daki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası Bloomberg'e röportaj verdi.Mühimmat üretiminin artırılması gerektiğini söyleyen Stoltenberg, mühimmat rezervlerinin tükendiğini ve bu nedenle tüm İttifak olarak daha daha fazlasını yapmaları gerektiğini kaydetti.Savunma şirketleriyle yeni sözleşmeler imzalamaları gerektiğini anlatan Stoltenberg, zira o halde işletmelerin yatırım yapmaya ve üretimi artırmaya hazır olacağının altını çizdi.NATO'nun savunma sanayii temsilcilerini sözleşme imzalama konusunu ele almak üzere haziranda Brüksel'de yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na davet ettiğini bildiren Stoltenberg, "Bugün itibarıyla müttefikler Ukrayna'yı destekleyebilmek için rezervlerini tüketti, bu sürdürülebilir bir yol değil, bu nedenle bu yeni ve daha iddialı hedeflere ulaşmak için üretimi artırmalıyız" ifadelerini kullandı.Stoltenberg, şubatta üretimin artırıldığını ve bunun büyük fark yarattığını savunmuştuStoltenberg, şubat ayındaki NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, NATO müttefiklerinin Ukrayna'yı desteklemeye devam edebilmek için çok daha fazla mühimmat ürettiğini vurgulamıştı.Stoltenberg, devasa bir mühimmat sarfiyatı olduğunu birkaç aydır gördüklerini ve bu nedenle geçen sonbahardan itibaren savunma sanayisiyle toplantılar yaptıklarını, şu anda üretimin artırıldığını ve bunu büyük bir fark yarattığını savunmuştu.
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nato, norveç, jens stoltenberg, oslo, mühimmat, ukrayna

Stoltenberg'den NATO üyelerine 'Ukrayna' çağrısı: Rezervler tükendi, mühimmat üretimini artırmalıyız

12:46 02.06.2023 (güncellendi: 12:48 02.06.2023)
© AFP 2023 / HANNA JOHREJens Stoltenberg
Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2023
© AFP 2023 / HANNA JOHRE
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, mühimmat rezervlerinin tükendiğini belirterek üye ülkelere mühimmat üretimini artırma çağrısı yaptı.
Stoltenberg, Osloda'daki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası Bloomberg'e röportaj verdi.

Mühimmat üretiminin artırılması gerektiğini söyleyen Stoltenberg, mühimmat rezervlerinin tükendiğini ve bu nedenle tüm İttifak olarak daha daha fazlasını yapmaları gerektiğini kaydetti.

Savunma şirketleriyle yeni sözleşmeler imzalamaları gerektiğini anlatan Stoltenberg, zira o halde işletmelerin yatırım yapmaya ve üretimi artırmaya hazır olacağının altını çizdi.

NATO'nun savunma sanayii temsilcilerini sözleşme imzalama konusunu ele almak üzere haziranda Brüksel'de yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na davet ettiğini bildiren Stoltenberg, "Bugün itibarıyla müttefikler Ukrayna'yı destekleyebilmek için rezervlerini tüketti, bu sürdürülebilir bir yol değil, bu nedenle bu yeni ve daha iddialı hedeflere ulaşmak için üretimi artırmalıyız" ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, şubatta üretimin artırıldığını ve bunun büyük fark yarattığını savunmuştu

Stoltenberg, şubat ayındaki NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, NATO müttefiklerinin Ukrayna'yı desteklemeye devam edebilmek için çok daha fazla mühimmat ürettiğini vurgulamıştı.

Stoltenberg, devasa bir mühimmat sarfiyatı olduğunu birkaç aydır gördüklerini ve bu nedenle geçen sonbahardan itibaren savunma sanayisiyle toplantılar yaptıklarını, şu anda üretimin artırıldığını ve bunu büyük bir fark yarattığını savunmuştu.
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