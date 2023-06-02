https://sputniknews.com.tr/20230602/secimden-once-erdoganin-heykelini-dikecegini-soyleyen-tanju-ozcan-biz-bir-soz-verdiysek-donmeyiz--1071956686.html

Seçimden önce Erdoğan’ın heykelini dikeceğini söyleyen Tanju Özcan: Biz bir söz verdiysek dönmeyiz

Seçimden önce Erdoğan’ın heykelini dikeceğini söyleyen Tanju Özcan: Biz bir söz verdiysek dönmeyiz

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ın söz verdiği heykelinin dikileceği yeri söyledi. Özcan, “Biz bir söz... 02.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-02T23:06+0300

2023-06-02T23:06+0300

2023-06-02T23:06+0300

recep tayyip erdoğan

tanju özcan

politika

heykel

bolu

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediye Meclisi mayıs ayı toplantısında seçimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrar kazanması durumunda Bolu’nun en görünür noktasına Erdoğan’ın heykelini dikeceğini ifade etmişti. Belediye Meclisi’nin haziran ayı toplantısında Başkan Özcan’ın vermiş olduğu heykel sözünü, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Kamuran Avcı ve MHP Meclis Üyeleri Fatih Silin ve Necdet Çakır hatırlattı. Meclise heykel yapılması konusunda önerge sunan 3 meclis üyesi Özcan’dan heykel sözünü tutmasını istedi. Önergenin ardından konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Bunu niye komisyona havale edeceğiz? Komisyonluk bir konu değil ki. Arkadaşlar ben dedim ki Bolu'da heykelini dikeceğim. Heykelini dikeceğiz. Tamam. Biz bir söz verdiysek dönmeyiz. Ama bazı aklı yetmezler mi diyeyim, çimento getirip koymuşlar ya. Kardeşim heykel yapımında çimento kullanılmıyor. Heykel nelerden yapılıyor? Çok değişik şeyleri var mesela. Kil, alçı, bronz, taş, bakır gibi. Yani çimentodan heykel yapımı diye bir şey yok. Hani biz heykel zihniyettik ya, bilirsiniz yani biz daha iyi biliriz bu işleri. Bolu'nun en görünür yerinin yanı sıra bir de Sayın Erdoğan'ın en yüksek oy aldığı yerde olmalı bu heykel. Şimdi en yüksek nerede almış? Dörtdivan’da almış. Yüzde 90 oy almış. O yüzden Dörtdivan Belediyesi'yle bir görüşelim. Dörtdivan Belediyesi bize bir yer göstersin, en görünür yerde Köroğlu Dağları, biz oraya dikelim. Heykelin şeklinde şemaline de birlikte karar verelim. İlla Bolu'da olsun diyorsanız en yüksek oyu Civril'de almış. Bolu merkezde olsun diyorsunuz ama çukur kalıyor biraz. O yüzden Dörtdivan Belediyesi’nden haber bekliyorum. Bozkurt heykeli de dikeceğim” dedi.

bolu

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recep tayyip erdoğan, tanju özcan, heykel, bolu