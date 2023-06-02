https://sputniknews.com.tr/20230602/rusya-ukrayna-ordusunun-altyapisini-koruyan-hava-savunma-sistemleri-vuruldu-1071945935.html

Rusya: Ukrayna ordusunun altyapısını koruyan hava savunma sistemleri vuruldu

Rusya: Ukrayna ordusunun altyapısını koruyan hava savunma sistemleri vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus savaş uçaklarının, Ukrayna ordusunun altyapı tesislerini koruyan hava savunma sistemlerini vurduğunu belirtti. 02.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-02T17:10+0300

2023-06-02T17:10+0300

2023-06-02T17:10+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri bu gece Ukrayna’nın askeri altyapının anahtar ve kritik tesislerini koruyan düşmanın hava savunma sistemlerine yönelik uzun menzilli ‘havadan karaya’ hassas füzelerle grup saldırısı gerçekleştirdi” ifadesi kullanıldı.Tüm hedeflerin vurulduğu kaydedildi.Açıklamada, son 24 saatte, Ahmat özel hareket timinin Maryino yönünde taarruza devam ettiğini bildiren Rusya Savunma Bakanlığı, Güney ordu grubunun da Avdeyevka yönünde etkin eylemlerde bulunduğu belirtildi.Donetsk cephesinde, Ukrayna ordusunun son 24 saat içindeki kayıplarının yaklaşık 50 asker, 4 zırhlı savaş aracı, iki kamyonet, 3 adet D-20 obüsü, iki Grad çok namlulu roketatar, iki M777 topçu sistemi ve ABD yapımı Paladin kundağı motorlu topçu sistemi olduğu kaydedildi.Ukrayna ordusunun en ağır kayıpları Güney Donetsk ve Zaporojye cephelerinde verdiği vurgulandı. Bu cephelerdeki toplam kaybın yaklaşık 150 asker, iki otomobil, Polonya yapımı Krab kundağı motorlu topçu sistemi, D-20 obüsü ve insansız hava araçları kontrol istasyonu olduğu belirtildi.Herson cephesinde Ukrayna ordusunun yaklaşık 30, Krasnıy Liman cephesinde yaklaşık 60, Kupnyansk cephesinde de yaklaşık 70 asker kaybettiği aktarıldı.Rus hava savunma sistemleri, Ukrayna ordusuna ait Su-25 savaş uçağının yanı sıra, 29 adet insansız hava aracını, 8 HIMARS roketini ve bir HARM füzesini imha ettiği bildirildi.

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