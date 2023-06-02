Rusya: Ukrayna ordusunun altyapısını koruyan hava savunma sistemleri vuruldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Şükrü Sina Gürel: Zafer Partisi'nin çabaları olmasaydı Sinan Oğan yüz bin imza toplayamazdı
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Murat Karayalçın: CHP'de kongre süreci başlamalı, kararı örgüt vermeli
09:02
57 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
11 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
YSK, Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur kesin sonuçlarını açıkladı
12:46
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Lazio, Kerem Aktürkoğlu'nu transfer etmek istiyor
14:06
47 dk
ANKARA FARKI
En genç milletvekili Meclis'te nasıl çalışmalar yapacak?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
'Erdoğan'ın Batı ile al-ver sürecini gelişkin bir şekilde devam ettireceği bir sürece giriyoruz'
16:03
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Laiklik kaygısı
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Celal Ülgen'den iddia: Hedefte CHP’li belediyeler var
18:34
87 dk
Z RAPORU
Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur kesin sonuçları
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Avrupa, Türkiye'ye siyasi ambargo uyguluyor
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Yeni cumhurbaşkanlığı kabinesi şekilleniyor
09:08
109 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
6 dk
ÖĞLE AJANDASI
Meclis'te 28. Dönem yemin töreni ile başlayacak
12:46
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'Herediter Anjioödem' hastalığının farkındalığı!
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Türk dış politikasında 'yeni' dönem ve ekonominin etkileri
16:03
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Yeni dönem
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230602/rusya-ukrayna-ordusunun-altyapisini-koruyan-hava-savunma-sistemleri-vuruldu-1071945935.html
Rusya: Ukrayna ordusunun altyapısını koruyan hava savunma sistemleri vuruldu
Rusya: Ukrayna ordusunun altyapısını koruyan hava savunma sistemleri vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus savaş uçaklarının, Ukrayna ordusunun altyapı tesislerini koruyan hava savunma sistemlerini vurduğunu belirtti. 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T17:10+0300
2023-06-02T17:10+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
operasyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/0d/1055543720_0:1:1920:1081_1920x0_80_0_0_ec0bf98d21bc4a994507e73df288dff7.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri bu gece Ukrayna’nın askeri altyapının anahtar ve kritik tesislerini koruyan düşmanın hava savunma sistemlerine yönelik uzun menzilli ‘havadan karaya’ hassas füzelerle grup saldırısı gerçekleştirdi” ifadesi kullanıldı.Tüm hedeflerin vurulduğu kaydedildi.Açıklamada, son 24 saatte, Ahmat özel hareket timinin Maryino yönünde taarruza devam ettiğini bildiren Rusya Savunma Bakanlığı, Güney ordu grubunun da Avdeyevka yönünde etkin eylemlerde bulunduğu belirtildi.Donetsk cephesinde, Ukrayna ordusunun son 24 saat içindeki kayıplarının yaklaşık 50 asker, 4 zırhlı savaş aracı, iki kamyonet, 3 adet D-20 obüsü, iki Grad çok namlulu roketatar, iki M777 topçu sistemi ve ABD yapımı Paladin kundağı motorlu topçu sistemi olduğu kaydedildi.Ukrayna ordusunun en ağır kayıpları Güney Donetsk ve Zaporojye cephelerinde verdiği vurgulandı. Bu cephelerdeki toplam kaybın yaklaşık 150 asker, iki otomobil, Polonya yapımı Krab kundağı motorlu topçu sistemi, D-20 obüsü ve insansız hava araçları kontrol istasyonu olduğu belirtildi.Herson cephesinde Ukrayna ordusunun yaklaşık 30, Krasnıy Liman cephesinde yaklaşık 60, Kupnyansk cephesinde de yaklaşık 70 asker kaybettiği aktarıldı.Rus hava savunma sistemleri, Ukrayna ordusuna ait Su-25 savaş uçağının yanı sıra, 29 adet insansız hava aracını, 8 HIMARS roketini ve bir HARM füzesini imha ettiği bildirildi.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/0d/1055543720_240:0:1681:1081_1920x0_80_0_0_c4a11c94e5a750f55db8f6d2cd20ed36.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, operasyon
rusya, ukrayna, operasyon

Rusya: Ukrayna ordusunun altyapısını koruyan hava savunma sistemleri vuruldu

17:10 02.06.2023
© SputnikRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2023
© Sputnik
Abone olTelegram
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus savaş uçaklarının, Ukrayna ordusunun altyapı tesislerini koruyan hava savunma sistemlerini vurduğunu belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri bu gece Ukrayna’nın askeri altyapının anahtar ve kritik tesislerini koruyan düşmanın hava savunma sistemlerine yönelik uzun menzilli ‘havadan karaya’ hassas füzelerle grup saldırısı gerçekleştirdi” ifadesi kullanıldı.
Tüm hedeflerin vurulduğu kaydedildi.
Açıklamada, son 24 saatte, Ahmat özel hareket timinin Maryino yönünde taarruza devam ettiğini bildiren Rusya Savunma Bakanlığı, Güney ordu grubunun da Avdeyevka yönünde etkin eylemlerde bulunduğu belirtildi.
Donetsk cephesinde, Ukrayna ordusunun son 24 saat içindeki kayıplarının yaklaşık 50 asker, 4 zırhlı savaş aracı, iki kamyonet, 3 adet D-20 obüsü, iki Grad çok namlulu roketatar, iki M777 topçu sistemi ve ABD yapımı Paladin kundağı motorlu topçu sistemi olduğu kaydedildi.
Ukrayna ordusunun en ağır kayıpları Güney Donetsk ve Zaporojye cephelerinde verdiği vurgulandı. Bu cephelerdeki toplam kaybın yaklaşık 150 asker, iki otomobil, Polonya yapımı Krab kundağı motorlu topçu sistemi, D-20 obüsü ve insansız hava araçları kontrol istasyonu olduğu belirtildi.
Herson cephesinde Ukrayna ordusunun yaklaşık 30, Krasnıy Liman cephesinde yaklaşık 60, Kupnyansk cephesinde de yaklaşık 70 asker kaybettiği aktarıldı.
Rus hava savunma sistemleri, Ukrayna ordusuna ait Su-25 savaş uçağının yanı sıra, 29 adet insansız hava aracını, 8 HIMARS roketini ve bir HARM füzesini imha ettiği bildirildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала