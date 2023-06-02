https://sputniknews.com.tr/20230602/rusya-genelkurmay-baskanligi-rusya-silahli-kuvvetlerinde-iki-askeri-bolge-daha-olusturulacak-1071954149.html
Rusya Genelkurmay Başkanlığı: Rusya Silahlı Kuvvetlerinde iki askeri bölge daha oluşturulacak
Rusya Genelkurmay Başkanlığı: Rusya Silahlı Kuvvetlerinde iki askeri bölge daha oluşturulacak
Rusya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Orgeneral Burdinskiy, Savunma Bakanlığı'nın yıl sonuna kadar iki askeri bölge ve iki ordu kuracağını açıkladı. 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T21:50+0300
2023-06-02T21:50+0300
2023-06-02T21:50+0300
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Rusya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Orgeneral Yevgeniy Burdinskiy, 2023'te Rusya Silahlı Kuvvetlerinde, birleşik ve hava ordusu ile Moskova ve Leningrad olmak üzere iki askeri bölge oluşturulacağını duyurdu.Burdinskiy, “2023 yılında, bir birleşik ordu, bir hava ordusu, bir kolordu, Azak Denizi bölgesi, 5 tümen ve 26 tugay ile Moskova ve Leningrad askeri bölgelerinin oluşturulması için zamanında örgütsel ve personel desteği sağlamak gerekiyor” ifadelerini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2023'ten itibaren Rus Silahlı Kuvvetlerine bağlı personel sayısını 137 bin kişi artırarak 2.04 milyona çıkarmıştı.Aralık 2022'de Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus ordusundaki asker sayısının sözleşmeli askerler de dahil olmak üzere 1.5 milyona çıkarılmasını, askerlik yaşının ise 18 ila 27'den 21 ila 30'a çıkarılması önerisinde bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230602/peskov-rusyanin-guvenligi-ukraynanin-nato-uyesi-olmasini-disliyor-1071940207.html
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Rusya Genelkurmay Başkanlığı: Rusya Silahlı Kuvvetlerinde iki askeri bölge daha oluşturulacak
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Rusya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Orgeneral Burdinskiy, Savunma Bakanlığı'nın yıl sonuna kadar iki askeri bölge ve iki ordu kuracağını açıkladı.
Rusya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Orgeneral Yevgeniy Burdinskiy, 2023'te Rusya Silahlı Kuvvetlerinde, birleşik ve hava ordusu ile Moskova ve Leningrad olmak üzere iki askeri bölge oluşturulacağını duyurdu.
Burdinskiy, “2023 yılında, bir birleşik ordu, bir hava ordusu, bir kolordu, Azak Denizi bölgesi, 5 tümen ve 26 tugay ile Moskova ve Leningrad askeri bölgelerinin oluşturulması için zamanında örgütsel ve personel desteği sağlamak gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2023'ten itibaren Rus Silahlı Kuvvetlerine bağlı personel sayısını 137 bin kişi artırarak 2.04 milyona çıkarmıştı.
Aralık 2022'de Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus ordusundaki asker sayısının sözleşmeli askerler de dahil olmak üzere 1.5 milyona çıkarılmasını, askerlik yaşının ise 18 ila 27'den 21 ila 30'a çıkarılması önerisinde bulunmuştu.