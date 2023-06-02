https://sputniknews.com.tr/20230602/rusya-abdnin-start-anlasmasiyla-ilgili-aciklamalari-rusyanin-durusunu-degistirmeyecek--1071947147.html

Rusya: ABD’nin START Anlaşması’yla ilgili açıklamaları Rusya’nın duruşunu değiştirmeyecek

Rusya: ABD’nin START Anlaşması’yla ilgili açıklamaları Rusya’nın duruşunu değiştirmeyecek

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (Yeni START) ile ilgili yeni tedbirleri açıklaması bağlamında, Rusya’nın duruşunu... 02.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-02T18:01+0300

2023-06-02T18:01+0300

2023-06-02T18:01+0300

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Rusya’nın Washington Büyükelçiliği, Telegram hesabında, “ABD’nin, START Anlaşması kapsamında ilan ettiği tedbirleri dikkate aldık. Lakin bu tedbirler hiçbir şekilde Rusya’nın duruşunu etkilemeyecek. Anlaşmayı canlandırmanın tek bir yolu var ve meslektaşlarımız bu yolu iyi biliniyor. Washington, düşmanca politikasından ve Rusya’ya “stratejik yenilgi” verme niyetinden vazgeçmeli” diye yazdı.Rusya’nın, START’ın stratejik saldırı silahlarının miktarıyla ilgili merkezi kısıtlamalara bağlı kaldığı kaydedilen açıklamada, Moskova’nın, anlaşmayı askıya almanın sebeplerini diplomatik kanallar aracılığıyla defalarca Washington’a anlattığı anımsatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230601/abd-start-anlasmasi-kapsaminda-rusyaya-silahlarla-ilgili-bilgi-iletimini-durdurdu-1071907433.html

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