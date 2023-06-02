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Rusya: ABD’nin START Anlaşması’yla ilgili açıklamaları Rusya’nın duruşunu değiştirmeyecek
Rusya: ABD’nin START Anlaşması’yla ilgili açıklamaları Rusya’nın duruşunu değiştirmeyecek
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (Yeni START) ile ilgili yeni tedbirleri açıklaması bağlamında, Rusya’nın duruşunu... 02.06.2023, Sputnik Türkiye
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Rusya’nın Washington Büyükelçiliği, Telegram hesabında, “ABD’nin, START Anlaşması kapsamında ilan ettiği tedbirleri dikkate aldık. Lakin bu tedbirler hiçbir şekilde Rusya’nın duruşunu etkilemeyecek. Anlaşmayı canlandırmanın tek bir yolu var ve meslektaşlarımız bu yolu iyi biliniyor. Washington, düşmanca politikasından ve Rusya’ya “stratejik yenilgi” verme niyetinden vazgeçmeli” diye yazdı.Rusya’nın, START’ın stratejik saldırı silahlarının miktarıyla ilgili merkezi kısıtlamalara bağlı kaldığı kaydedilen açıklamada, Moskova’nın, anlaşmayı askıya almanın sebeplerini diplomatik kanallar aracılığıyla defalarca Washington’a anlattığı anımsatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230601/abd-start-anlasmasi-kapsaminda-rusyaya-silahlarla-ilgili-bilgi-iletimini-durdurdu-1071907433.html
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rusya, abd, start
rusya, abd, start

Rusya: ABD’nin START Anlaşması’yla ilgili açıklamaları Rusya’nın duruşunu değiştirmeyecek

18:01 02.06.2023
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ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (Yeni START) ile ilgili yeni tedbirleri açıklaması bağlamında, Rusya’nın duruşunu değiştirmeyeceği belirtildi.
Rusya’nın Washington Büyükelçiliği, Telegram hesabında, “ABD’nin, START Anlaşması kapsamında ilan ettiği tedbirleri dikkate aldık. Lakin bu tedbirler hiçbir şekilde Rusya’nın duruşunu etkilemeyecek. Anlaşmayı canlandırmanın tek bir yolu var ve meslektaşlarımız bu yolu iyi biliniyor. Washington, düşmanca politikasından ve Rusya’ya “stratejik yenilgi” verme niyetinden vazgeçmeli” diye yazdı.
Rusya’nın, START’ın stratejik saldırı silahlarının miktarıyla ilgili merkezi kısıtlamalara bağlı kaldığı kaydedilen açıklamada, Moskova’nın, anlaşmayı askıya almanın sebeplerini diplomatik kanallar aracılığıyla defalarca Washington’a anlattığı anımsatıldı.
Nükleer silah - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
SAVUNMA
ABD, START Anlaşması kapsamında Rusya’ya silahlarla ilgili bilgi iletimini durdurdu
Dün, 23:37
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