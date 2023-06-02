https://sputniknews.com.tr/20230602/rusya-abdnin-start-anlasmasiyla-ilgili-aciklamalari-rusyanin-durusunu-degistirmeyecek--1071947147.html
Rusya: ABD’nin START Anlaşması’yla ilgili açıklamaları Rusya’nın duruşunu değiştirmeyecek
Rusya: ABD’nin START Anlaşması’yla ilgili açıklamaları Rusya’nın duruşunu değiştirmeyecek
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (Yeni START) ile ilgili yeni tedbirleri açıklaması bağlamında, Rusya’nın duruşunu... 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T18:01+0300
2023-06-02T18:01+0300
2023-06-02T18:01+0300
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start
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Rusya’nın Washington Büyükelçiliği, Telegram hesabında, “ABD’nin, START Anlaşması kapsamında ilan ettiği tedbirleri dikkate aldık. Lakin bu tedbirler hiçbir şekilde Rusya’nın duruşunu etkilemeyecek. Anlaşmayı canlandırmanın tek bir yolu var ve meslektaşlarımız bu yolu iyi biliniyor. Washington, düşmanca politikasından ve Rusya’ya “stratejik yenilgi” verme niyetinden vazgeçmeli” diye yazdı.Rusya’nın, START’ın stratejik saldırı silahlarının miktarıyla ilgili merkezi kısıtlamalara bağlı kaldığı kaydedilen açıklamada, Moskova’nın, anlaşmayı askıya almanın sebeplerini diplomatik kanallar aracılığıyla defalarca Washington’a anlattığı anımsatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230601/abd-start-anlasmasi-kapsaminda-rusyaya-silahlarla-ilgili-bilgi-iletimini-durdurdu-1071907433.html
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Rusya: ABD’nin START Anlaşması’yla ilgili açıklamaları Rusya’nın duruşunu değiştirmeyecek
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ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (Yeni START) ile ilgili yeni tedbirleri açıklaması bağlamında, Rusya’nın duruşunu değiştirmeyeceği belirtildi.
Rusya’nın Washington Büyükelçiliği, Telegram
hesabında, “ABD’nin, START Anlaşması kapsamında ilan ettiği tedbirleri dikkate aldık. Lakin bu tedbirler hiçbir şekilde Rusya’nın duruşunu etkilemeyecek. Anlaşmayı canlandırmanın tek bir yolu var ve meslektaşlarımız bu yolu iyi biliniyor. Washington, düşmanca politikasından ve Rusya’ya “stratejik yenilgi” verme niyetinden vazgeçmeli” diye yazdı.
Rusya’nın, START’ın stratejik saldırı silahlarının miktarıyla ilgili merkezi kısıtlamalara bağlı kaldığı kaydedilen açıklamada, Moskova’nın, anlaşmayı askıya almanın sebeplerini diplomatik kanallar aracılığıyla defalarca Washington’a anlattığı anımsatıldı.