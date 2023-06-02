https://sputniknews.com.tr/20230602/putin-rusyanin-kotulugunu-isteyenler-ulkemizi-istikrarsizlastirmak-istiyor-buna-izin-vermeyecegiz-1071937106.html

Putin: Rusya'nın kötülüğünü isteyenler ülkemizi istikrarsızlaştırmak istiyor, buna izin vermeyeceğiz

Putin: Rusya'nın kötülüğünü isteyenler ülkemizi istikrarsızlaştırmak istiyor, buna izin vermeyeceğiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ‘Rusya’nın kötülüğünü isteyenlerin ülkeyi içten istikrarsızlaştırmaya çalıştıklarını, ancak bunu yapmalarına asla izin... 02.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-02T14:57+0300

2023-06-02T14:57+0300

2023-06-02T14:57+0300

dünya

rusya

vladimir putin

güvenlik konseyi

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Rusya Devlet Başkanı Putin, Güvenlik Konseyi üyeleriyle gerçekleştirdiği olağan toplantı sırasında, “Bugün sizlerle Rusya’nın güvenliğini nasıl sağlayabileceğimize ilişkin konuları ele alacağız. Her şeyden önce ülkemizin kötülüğünü isteyenlerin, Rusya Federasyonu içindeki durumu istikrarsızlaştırmak için hala ortaya koydukları ve hatta aktifleştirdikleri çabalar üstünde duracağız” dedi.Putin, “Sizler ve ben, onların bunu hiçbir koşulda yapmalarına izin vermemek için gereken her şeyi yapmalıyız” diye ekledi.Toplantının geri kalanı kapalı kapılar ardında devam etti.

rusya

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2023

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rusya, vladimir putin, güvenlik konseyi