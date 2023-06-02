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Putin: Rusya'nın kötülüğünü isteyenler ülkemizi istikrarsızlaştırmak istiyor, buna izin vermeyeceğiz
Putin: Rusya'nın kötülüğünü isteyenler ülkemizi istikrarsızlaştırmak istiyor, buna izin vermeyeceğiz
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ‘Rusya’nın kötülüğünü isteyenlerin ülkeyi içten istikrarsızlaştırmaya çalıştıklarını, ancak bunu yapmalarına asla izin... 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T14:57+0300
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dünya
rusya
vladimir putin
güvenlik konseyi
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Güvenlik Konseyi üyeleriyle gerçekleştirdiği olağan toplantı sırasında, “Bugün sizlerle Rusya’nın güvenliğini nasıl sağlayabileceğimize ilişkin konuları ele alacağız. Her şeyden önce ülkemizin kötülüğünü isteyenlerin, Rusya Federasyonu içindeki durumu istikrarsızlaştırmak için hala ortaya koydukları ve hatta aktifleştirdikleri çabalar üstünde duracağız” dedi.Putin, “Sizler ve ben, onların bunu hiçbir koşulda yapmalarına izin vermemek için gereken her şeyi yapmalıyız” diye ekledi.Toplantının geri kalanı kapalı kapılar ardında devam etti.
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rusya, vladimir putin, güvenlik konseyi
rusya, vladimir putin, güvenlik konseyi

Putin: Rusya'nın kötülüğünü isteyenler ülkemizi istikrarsızlaştırmak istiyor, buna izin vermeyeceğiz

14:57 02.06.2023
© Sputnik / Михаил Климентьев / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2023
© Sputnik / Михаил Климентьев
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ‘Rusya’nın kötülüğünü isteyenlerin ülkeyi içten istikrarsızlaştırmaya çalıştıklarını, ancak bunu yapmalarına asla izin vermeyeceklerini’ belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Güvenlik Konseyi üyeleriyle gerçekleştirdiği olağan toplantı sırasında, “Bugün sizlerle Rusya’nın güvenliğini nasıl sağlayabileceğimize ilişkin konuları ele alacağız. Her şeyden önce ülkemizin kötülüğünü isteyenlerin, Rusya Federasyonu içindeki durumu istikrarsızlaştırmak için hala ortaya koydukları ve hatta aktifleştirdikleri çabalar üstünde duracağız” dedi.
Putin, “Sizler ve ben, onların bunu hiçbir koşulda yapmalarına izin vermemek için gereken her şeyi yapmalıyız” diye ekledi.
Toplantının geri kalanı kapalı kapılar ardında devam etti.
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