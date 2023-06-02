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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230602/peskov-rusyanin-guvenligi-ukraynanin-nato-uyesi-olmasini-disliyor-1071940207.html
Peskov: Rusya'nın güvenliği, Ukrayna'nın NATO üyesi olmasını dışlıyor
Peskov: Rusya'nın güvenliği, Ukrayna'nın NATO üyesi olmasını dışlıyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın ulusal güvenliğini sağlamaya çalışacağını, bunun NATO'nun Rusya sınırlarına doğru genişlemesini ve Ukrayna'nın... 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T15:49+0300
2023-06-02T15:49+0300
ukrayna krizi
dmitriy peskov
rusya
ukrayna
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Günlük basın toplantısında konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Kiev'in NATO üyeliğine hazır olduğuna dair açıklamasını değerlendirdi.Kremlin Sözcüsü, "Rusya kendi çıkarlarını ve güvenliğini sağlamaya çalışacak. Bu, İttifak'ın bu şekilde genişlemesini ve Ukrayna'nın NATO üyeliği de dahil sınırlarımıza doğrudan yaklaşmasını dışlıyor. Doğal olarak bu, uzun yıllar boyunca varlık gösterecek başlıca rahatsız edici unsurlardan biri. Garip bir şekilde birçok Avrupa ülkesi bunun gayet farkında" dedi.'NATO'daki müziği Washington sipariş ediyor, Avrupa bu orkestrada itaatkar bir enstrüman'Bu bağlamda Peskov, NATO'nun ABD'nin kontrolü altında olduğunu, Avrupa'nın ise itaatkar bir eleman olduğunu mecazi bir anlatımla dile getirdi.Kremlin Sözcüsü, "Maalesef Washington, NATO'daki müziği hem sipariş ediyor hem de parasını ödüyor. Ne yazık ki Avrupa ve Avrupa ülkeleri ise bu orkestrada itaatkar bir enstrüman" ifadelerini kullandı.Bu arada Peskov, Zelenskiy'in sözlerinin, Kiev'in mevcut sorunları müzakere masasında çözmeye hazır olmadığını, muktedir olmadığını ve bunu istemediğini gösterdiğini belirtti.Peskov, Moskova ve Kiev arasında müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik hiçbir emare görmediklerinin de altını çizdi.
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dmitriy peskov, rusya, ukrayna
dmitriy peskov, rusya, ukrayna

Peskov: Rusya'nın güvenliği, Ukrayna'nın NATO üyesi olmasını dışlıyor

15:49 02.06.2023
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Multimedya arşivine gidinDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2023
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın ulusal güvenliğini sağlamaya çalışacağını, bunun NATO'nun Rusya sınırlarına doğru genişlemesini ve Ukrayna'nın İttifak üyeliğini dışladığını söyledi.
Günlük basın toplantısında konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Kiev'in NATO üyeliğine hazır olduğuna dair açıklamasını değerlendirdi.

Kremlin Sözcüsü, "Rusya kendi çıkarlarını ve güvenliğini sağlamaya çalışacak. Bu, İttifak'ın bu şekilde genişlemesini ve Ukrayna'nın NATO üyeliği de dahil sınırlarımıza doğrudan yaklaşmasını dışlıyor. Doğal olarak bu, uzun yıllar boyunca varlık gösterecek başlıca rahatsız edici unsurlardan biri. Garip bir şekilde birçok Avrupa ülkesi bunun gayet farkında" dedi.

'NATO'daki müziği Washington sipariş ediyor, Avrupa bu orkestrada itaatkar bir enstrüman'

Bu bağlamda Peskov, NATO'nun ABD'nin kontrolü altında olduğunu, Avrupa'nın ise itaatkar bir eleman olduğunu mecazi bir anlatımla dile getirdi.

Kremlin Sözcüsü, "Maalesef Washington, NATO'daki müziği hem sipariş ediyor hem de parasını ödüyor. Ne yazık ki Avrupa ve Avrupa ülkeleri ise bu orkestrada itaatkar bir enstrüman" ifadelerini kullandı.

Bu arada Peskov, Zelenskiy'in sözlerinin, Kiev'in mevcut sorunları müzakere masasında çözmeye hazır olmadığını, muktedir olmadığını ve bunu istemediğini gösterdiğini belirtti.

Peskov, Moskova ve Kiev arasında müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik hiçbir emare görmediklerinin de altını çizdi.
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