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Oliver Stone: AB'nin Rusya'nın nükleer enerji endüstrisine yaptırım uygulaması aptalca bir hata
Oliver Stone: AB'nin Rusya'nın nükleer enerji endüstrisine yaptırım uygulaması aptalca bir hata
Dünyaca ünlü Amerikalı yönetmen Oliver Stone, Avrupa Birliği'nin Rus nükleer enerji endüstrisine karşı yaptırım uygulamasının trajik bir hata olacağı... 02.06.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
rusya
oliver stone
nükleer
avrupa birliği
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Stone, basına verdiği demeçte "Bu aptalca bir hataydı. Ruslar dünya için son derece önemli bir iş yaptılar. Bu konuda hepimiz ortak olmalıyız, onlarla savaş içinde olmamalıyız. Barış için dua ediyorum" ifadelerini kullandı.Stone, Rusya'nın da şu anda çoğunlukla Avrasya'da nükleer santraller inşa ettiğini ve çok iyi mühendisler yetiştirdiğini de sözlerine ekledi.Nisan ayında Almanya, AB'yi Rusya'nın nükleer endüstrisine yaptırım uygulamaya çağırmıştı.Almanya buna gerekçe olarak nükleer teknolojinin Rusya'nın artık güvenilir bir ortak olarak kabul edilemeyeceği 'son derece hassas bir alan' olduğunu öne sürmüştü. Bunu takiben Litvanya, Rusya'nın devlet nükleer şirketi Rosatom'a kademeli olarak yaptırım uygulanmasını ya da nükleer enerji alanında Rusya'ya yaptırım uygulanmasını önermişti.Stone, kısa bir süre önce Profesör Joshua S Goldstein'ın 'A Bright Future' adlı kitabından uyarlanan 'Nuclear Now' adlı bir belgesel çekti. Belgesel, nükleer enerjinin iklim değişikliği karşısında hayati bir seçenek olduğunu savunuyor.
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rusya, oliver stone, nükleer, avrupa birliği, yaptırım
rusya, oliver stone, nükleer, avrupa birliği, yaptırım

Oliver Stone: AB'nin Rusya'nın nükleer enerji endüstrisine yaptırım uygulaması aptalca bir hata

02:21 02.06.2023
© AP Photo / Carlo AllegriOliver Stone
Oliver Stone - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2023
© AP Photo / Carlo Allegri
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Dünyaca ünlü Amerikalı yönetmen Oliver Stone, Avrupa Birliği'nin Rus nükleer enerji endüstrisine karşı yaptırım uygulamasının trajik bir hata olacağı değerlendirmesini yaptı.
Stone, basına verdiği demeçte "Bu aptalca bir hataydı. Ruslar dünya için son derece önemli bir iş yaptılar. Bu konuda hepimiz ortak olmalıyız, onlarla savaş içinde olmamalıyız. Barış için dua ediyorum" ifadelerini kullandı.
Stone, Rusya'nın da şu anda çoğunlukla Avrasya'da nükleer santraller inşa ettiğini ve çok iyi mühendisler yetiştirdiğini de sözlerine ekledi.
Nisan ayında Almanya, AB'yi Rusya'nın nükleer endüstrisine yaptırım uygulamaya çağırmıştı.
Almanya buna gerekçe olarak nükleer teknolojinin Rusya'nın artık güvenilir bir ortak olarak kabul edilemeyeceği 'son derece hassas bir alan' olduğunu öne sürmüştü. Bunu takiben Litvanya, Rusya'nın devlet nükleer şirketi Rosatom'a kademeli olarak yaptırım uygulanmasını ya da nükleer enerji alanında Rusya'ya yaptırım uygulanmasını önermişti.
Stone, kısa bir süre önce Profesör Joshua S Goldstein'ın 'A Bright Future' adlı kitabından uyarlanan 'Nuclear Now' adlı bir belgesel çekti. Belgesel, nükleer enerjinin iklim değişikliği karşısında hayati bir seçenek olduğunu savunuyor.
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