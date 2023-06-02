https://sputniknews.com.tr/20230602/oliver-stone-abnin-rusyanin-nukleer-enerji-endustrisine-yaptirim-uygulamasi-aptalca-bir-hata-1071911629.html

Oliver Stone: AB'nin Rusya'nın nükleer enerji endüstrisine yaptırım uygulaması aptalca bir hata

Oliver Stone: AB'nin Rusya'nın nükleer enerji endüstrisine yaptırım uygulaması aptalca bir hata

Dünyaca ünlü Amerikalı yönetmen Oliver Stone, Avrupa Birliği'nin Rus nükleer enerji endüstrisine karşı yaptırım uygulamasının trajik bir hata olacağı... 02.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-02T02:21+0300

2023-06-02T02:21+0300

2023-06-02T02:21+0300

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nükleer

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yaptırım

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Stone, basına verdiği demeçte "Bu aptalca bir hataydı. Ruslar dünya için son derece önemli bir iş yaptılar. Bu konuda hepimiz ortak olmalıyız, onlarla savaş içinde olmamalıyız. Barış için dua ediyorum" ifadelerini kullandı.Stone, Rusya'nın da şu anda çoğunlukla Avrasya'da nükleer santraller inşa ettiğini ve çok iyi mühendisler yetiştirdiğini de sözlerine ekledi.Nisan ayında Almanya, AB'yi Rusya'nın nükleer endüstrisine yaptırım uygulamaya çağırmıştı.Almanya buna gerekçe olarak nükleer teknolojinin Rusya'nın artık güvenilir bir ortak olarak kabul edilemeyeceği 'son derece hassas bir alan' olduğunu öne sürmüştü. Bunu takiben Litvanya, Rusya'nın devlet nükleer şirketi Rosatom'a kademeli olarak yaptırım uygulanmasını ya da nükleer enerji alanında Rusya'ya yaptırım uygulanmasını önermişti.Stone, kısa bir süre önce Profesör Joshua S Goldstein'ın 'A Bright Future' adlı kitabından uyarlanan 'Nuclear Now' adlı bir belgesel çekti. Belgesel, nükleer enerjinin iklim değişikliği karşısında hayati bir seçenek olduğunu savunuyor.

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