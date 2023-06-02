https://sputniknews.com.tr/20230602/nato-genel-sekreteri-stoltenbergin-turkiye-ziyaretinin-tarihi-belli-oldu--1071936322.html

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Türkiye ziyaretinin tarihi belli oldu

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Türkiye ziyaretinin tarihi belli oldu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılmak ve üst düzey görüşmeler yapmak üzere 3-4... 02.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-02T14:43+0300

2023-06-02T14:43+0300

2023-06-02T14:49+0300

dünya

recep tayyip erdoğan

jens stoltenberg

ankara

nato

türkiye

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NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Jens Stoltenberg, 3-4 Haziran'da Ankara'yı ziyaret edecek.3 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılacak Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra üst düzey Türk yetkililerle ikili görüşmelerde bulunacak.Stoltenberg, dün yaptığı açıklamada, Türkiye'deki seçimler sonrasında İsveç'in NATO'ya üyeliğiyle ilgili diyaloğu yeniden başlatmak istediğini belirtmiş, konuyu görüşmek üzere Ankara'yı ziyaret edeceğini bildirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230601/natodan-ankaraya-ziyaret-plani-gundemde-isvec-var-1071866986.html

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recep tayyip erdoğan, jens stoltenberg, ankara, nato, türkiye