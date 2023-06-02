https://sputniknews.com.tr/20230602/nato-genel-sekreteri-stoltenbergin-turkiye-ziyaretinin-tarihi-belli-oldu--1071936322.html
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Türkiye ziyaretinin tarihi belli oldu
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Türkiye ziyaretinin tarihi belli oldu
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılmak ve üst düzey görüşmeler yapmak üzere 3-4... 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T14:43+0300
2023-06-02T14:43+0300
2023-06-02T14:49+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
jens stoltenberg
ankara
nato
türkiye
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NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Jens Stoltenberg, 3-4 Haziran'da Ankara'yı ziyaret edecek.3 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılacak Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra üst düzey Türk yetkililerle ikili görüşmelerde bulunacak.Stoltenberg, dün yaptığı açıklamada, Türkiye'deki seçimler sonrasında İsveç'in NATO'ya üyeliğiyle ilgili diyaloğu yeniden başlatmak istediğini belirtmiş, konuyu görüşmek üzere Ankara'yı ziyaret edeceğini bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230601/natodan-ankaraya-ziyaret-plani-gundemde-isvec-var-1071866986.html
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recep tayyip erdoğan, jens stoltenberg, ankara, nato, türkiye
recep tayyip erdoğan, jens stoltenberg, ankara, nato, türkiye
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Türkiye ziyaretinin tarihi belli oldu
14:43 02.06.2023 (güncellendi: 14:49 02.06.2023) Abone ol
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılmak ve üst düzey görüşmeler yapmak üzere 3-4 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edecek.
NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Jens Stoltenberg, 3-4 Haziran'da Ankara'yı ziyaret edecek.
3 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılacak Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra üst düzey Türk yetkililerle ikili görüşmelerde bulunacak.
Stoltenberg, dün yaptığı açıklamada, Türkiye'deki seçimler sonrasında İsveç'in NATO'ya üyeliğiyle ilgili diyaloğu yeniden başlatmak istediğini belirtmiş, konuyu görüşmek üzere Ankara'yı ziyaret edeceğini bildirmişti.