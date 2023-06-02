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Milletvekili yemin töreninden kareler
Milletvekili yemin töreninden kareler
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, 28. Dönem Milletvekili Ant İçme Töreni için toplandı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. 02.06.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye büyük millet meclisi (tbmm), fotoğraf, фото, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, yemin töreni, devlet bahçeli
türkiye büyük millet meclisi (tbmm), fotoğraf, фото, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, yemin töreni, devlet bahçeli

Milletvekili yemin töreninden kareler

16:07 02.06.2023 (güncellendi: 16:26 02.06.2023)
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, 28. Dönem Milletvekili Ant İçme Töreni için toplandı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
© AAGenel Kurul`a en yaşlı üye sıfatıyla Devlet Bahçeli başkanlık ediyor. Bahçeli, TBMM Geçici Başkanlığı görevini Mustafa Şentop`tan devraldı. 600 milletvekili Genel Kurul`da yemin ederek göreve başlayacak.
Milletvekili yemin töreninden kareler - Sputnik Türkiye
1/8
© AA
Genel Kurul`a en yaşlı üye sıfatıyla Devlet Bahçeli başkanlık ediyor. Bahçeli, TBMM Geçici Başkanlığı görevini Mustafa Şentop`tan devraldı. 600 milletvekili Genel Kurul`da yemin ederek göreve başlayacak.
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28. Dönem Milletvekili Ant İçme Töreni dolayısıyla TBMM`ye geldi.
Milletvekili yemin töreninden kareler - Sputnik Türkiye
2/8
© AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28. Dönem Milletvekili Ant İçme Töreni dolayısıyla TBMM`ye geldi.
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Bahçeli ile birlikte Meclis Şeref Holü`ne geçti.
Milletvekili yemin töreninden kareler - Sputnik Türkiye
3/8
© AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Bahçeli ile birlikte Meclis Şeref Holü`ne geçti.
© AACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28. Dönem Milletvekili Andiçme Töreni`ni locadan izledi.
Milletvekili yemin töreninden kareler - Sputnik Türkiye
4/8
© AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28. Dönem Milletvekili Andiçme Töreni`ni locadan izledi.
© AATBMM Genel Kurulu, 28. Dönem Milletvekili Andiçme Töreni başladı. Törende, TBMM Geçici Başkanı, MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, yemin etti.
Milletvekili yemin töreninden kareler - Sputnik Türkiye
5/8
© AA
TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem Milletvekili Andiçme Töreni başladı. Törende, TBMM Geçici Başkanı, MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, yemin etti.
© AAMecliste ilk yemini eden Geçici Meclis Başkanı, MHP Osmaniye Milletvekili Bahçeli oldu. Bahçeli, Başkanlık Divanı kürsüsündeki yerinden ayağa kalkarak yemin metnini okudu.
Milletvekili yemin töreninden kareler - Sputnik Türkiye
6/8
© AA
Mecliste ilk yemini eden Geçici Meclis Başkanı, MHP Osmaniye Milletvekili Bahçeli oldu. Bahçeli, Başkanlık Divanı kürsüsündeki yerinden ayağa kalkarak yemin metnini okudu.
© AAMeclisteki yemin töreninin yaklaşık 10 saat sürmesi bekleniyor.
Milletvekili yemin töreninden kareler - Sputnik Türkiye
7/8
© AA
Meclisteki yemin töreninin yaklaşık 10 saat sürmesi bekleniyor.
© AAABD`nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake, töreni Kordiplomatik Loca`dan takip etti.
Milletvekili yemin töreninden kareler - Sputnik Türkiye
8/8
© AA
ABD`nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake, töreni Kordiplomatik Loca`dan takip etti.
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