Milletvekili yemin töreninden kareler

© AA Genel Kurul`a en yaşlı üye sıfatıyla Devlet Bahçeli başkanlık ediyor. Bahçeli, TBMM Geçici Başkanlığı görevini Mustafa Şentop`tan devraldı. 600 milletvekili Genel Kurul`da yemin ederek göreve başlayacak.