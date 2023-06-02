Milletvekili yemin töreninden kareler

© AAGenel Kurul`a en yaşlı üye sıfatıyla Devlet Bahçeli başkanlık ediyor. Bahçeli, TBMM Geçici Başkanlığı görevini Mustafa Şentop`tan devraldı. 600 milletvekili Genel Kurul`da yemin ederek göreve başlayacak.
1/8
© AA
Genel Kurul`a en yaşlı üye sıfatıyla Devlet Bahçeli başkanlık ediyor. Bahçeli, TBMM Geçici Başkanlığı görevini Mustafa Şentop`tan devraldı. 600 milletvekili Genel Kurul`da yemin ederek göreve başlayacak.
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28. Dönem Milletvekili Ant İçme Töreni dolayısıyla TBMM`ye geldi.
2/8
© AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28. Dönem Milletvekili Ant İçme Töreni dolayısıyla TBMM`ye geldi.
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Bahçeli ile birlikte Meclis Şeref Holü`ne geçti.
3/8
© AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Bahçeli ile birlikte Meclis Şeref Holü`ne geçti.
© AACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28. Dönem Milletvekili Andiçme Töreni`ni locadan izledi.
4/8
© AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28. Dönem Milletvekili Andiçme Töreni`ni locadan izledi.
© AATBMM Genel Kurulu, 28. Dönem Milletvekili Andiçme Töreni başladı. Törende, TBMM Geçici Başkanı, MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, yemin etti.
5/8
© AA
TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem Milletvekili Andiçme Töreni başladı. Törende, TBMM Geçici Başkanı, MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, yemin etti.
© AAMecliste ilk yemini eden Geçici Meclis Başkanı, MHP Osmaniye Milletvekili Bahçeli oldu. Bahçeli, Başkanlık Divanı kürsüsündeki yerinden ayağa kalkarak yemin metnini okudu.
6/8
© AA
Mecliste ilk yemini eden Geçici Meclis Başkanı, MHP Osmaniye Milletvekili Bahçeli oldu. Bahçeli, Başkanlık Divanı kürsüsündeki yerinden ayağa kalkarak yemin metnini okudu.
© AAMeclisteki yemin töreninin yaklaşık 10 saat sürmesi bekleniyor.
7/8
© AA
Meclisteki yemin töreninin yaklaşık 10 saat sürmesi bekleniyor.
© AAABD`nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake, töreni Kordiplomatik Loca`dan takip etti.
8/8
© AA
ABD`nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake, töreni Kordiplomatik Loca`dan takip etti.